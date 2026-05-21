《催眠麥克風》結局竟有7種！第四週特典「高質感鑽卡」情報公開

《催眠麥克風》熱捲破千萬票房告捷！單廳票房穩居全台亞軍！

日本影史首部由「觀眾即時投票」決定結局的互動式動畫電影《催眠麥克風-Division Rap Battle-》，自威秀影城獨家上映以來，熱潮一波接一波，全台麥民展現驚人號召力呼朋引伴，更憑藉著互動式電影的嶄新體驗，成功吸引大批新粉入坑加入「多刷應援」行列。片商宣布，全台票房已於上週末強勢突破 1,000 萬元大關！且「單廳平均票房」數字皆高高穩居全台票房榜亞軍，表現極其亮眼！

《催眠麥克風》目前於全台 12 家威秀影城獨家熱映中，由於受到互動式裝置的系統限制，全台影城廳數與場次採取與日本相同的精緻規模放映，但在全台麥民的力挺下，「單廳平均票房」數週蟬聯全台票房榜亞軍！而影城專屬抽卡機台更成為朝聖熱點，在鐵粉集氣瘋抽本命的加持下，機台銷售額也火速衝破 200 萬元台幣，展現極其驚人的「我推」經濟效益！

《催眠麥克風》。圖/甲上娛樂提供 《催眠麥克風》。圖/甲上娛樂提供

第四週特典「高質感鑽卡」盲袋驚喜還原 Happy Ending 彩蛋

隨著票房告捷，片商搶先公開第四週（5/22-5/28）由日本官方授權、台灣限定特典——「場景寫真」明信片盲袋（共 8 款，隨機出貨，保證領取）。本次特典完美還原電影謝幕後的「Happy Ending」彩蛋，在印刷工藝上再度奢華升級，採用高質感的 0.35mm 鑽卡，特別結合「UV 增豔 4 色印」與「互斥油印刷」工藝，讓角色與片名呈現出層次亮光感，背景則帶有細緻獨特的磨砂顆粒質感，摸得到的頂級質地絕對是麥民不可錯過的珍藏特典。

《催眠麥克風》。圖/甲上娛樂提供

《催眠麥克風》現正於全台 12 家威秀影城獨家熱映中，第四週「場景寫真」盲袋明信片特典將於 5/22（五）起開放憑電影票根兌換（每人限兌換 4 張），邀請所有粉絲繼續多刷應援，解鎖多達 48 種劇情及 7 大結局！更多限定特典好禮樣式與電影資訊，請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

【限定特典資訊】第 4 週特典（全新解鎖）： 5/22(五) - 5/28(四) 憑電影票兌換「場景寫真」明信片盲袋一張，共 8 款隨機，0.35mm 鑽卡、UV 增豔 4 色印 + 互斥油磨砂工藝，尺寸約 8.9 × 12.7 cm，保證領取。

《催眠麥克風》正式預告

《催眠麥克風》投票教學影片

《催眠麥克風》。圖/甲上娛樂提供

《催眠麥克風》。圖/甲上娛樂提供

《催眠麥克風》。圖/甲上娛樂提供

《催眠麥克風》。圖/甲上娛樂提供

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《催眠麥克風》。圖/ヒプノシスマイク-D.R.B-(ヒプマイ) @hypnosismic 官方X帳號