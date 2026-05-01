《轉生史萊姆劇場版 蒼海之淚篇》揭開深海之下的陰謀！上映首週即贈小卡特典、打卡再送明信片

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》上映倒數！「DOMOTO」堂本光一為了本劇場版驚喜獻聲，睽違多年重返動畫配音領域，並首度挑戰劇場版原創關鍵角色。另外，轉生史萊姆系列御用歌姬 TRUE 再度回歸，繼TV動畫後獻唱本次劇場版主題曲《ユートピア（暫譯：Utopia，烏托邦）》。

電影發行商木棉花於台北舉辦特映會，現場座無虛席，故事從剛結束「魔國聯邦」開國祭的利姆路等角色受邀到天帝艾爾梅西亞所統治的度假島休憩開始，一行人途中遇到來到地面上尋求救兵的「海淵國」巫女尤菈，再到逐步揭露海底王國動盪背後的真正元凶，劇情從輕鬆愉悅的氣氛轉變為暗潮洶湧的緊張局勢。各角色間張力十足的戰鬥場景，搭配具衝擊性的劇情轉折，跌宕起伏的敘事節奏令戲院內驚呼聲此起彼落，紛紛讚嘆「故事充滿轉折與意料之外的發展，絕對值得一看」！電影於5月1日（本週五）在全台影城上映，敬請把握時間前往上映影城觀賞。

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》特映會。圖/木棉花提供

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》特映會。圖/木棉花提供

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》特映會。圖/木棉花提供

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》特映會。圖/木棉花提供

為了回饋與感謝粉絲支持，木棉花也取得日方授權，採用日本第二週特典設計，作為台灣上映首週特典，凡於5月1日至5月7日期間至上映影城購票，即有機會獲得拍立得風小卡（尺寸：W5.4xH8.5cm，共四款設計，隨機贈送一款），除了有精緻角色卡面之外，圖片下方還附加了各角色的特色簽名，收藏價值十足，轉生史萊姆的粉絲絕對不可錯過。

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》首週特典公告。圖/木棉花提供

06.《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》首週特典實拍。圖/木棉花提供

豐富多元的轉生史萊姆周邊商品，包含卡片機、抽卡機、小拼圖、皮質胸章、拍貼機等等，共69款品項任君收藏！現在到台北京站威秀影城、安利美特-台北店、台中大魯閣威秀、高雄大遠百威秀、安利美特-高雄店，均可現場一試手氣。還有更多機台從5月15日起也將陸續進駐各大影城與門市，無論獨自前往或與友人同行，皆能與喜愛的角色留下美好的春日回憶！詳情敬請多加留意木棉花官方社群發布資訊。

《轉生史萊姆》卡片機A款(全12款)。圖/木棉花提供

《轉生史萊姆》卡片機B款(全8款)。圖/木棉花提供

《轉生史萊姆》扭蛋機-小拼圖(全6款)。圖/木棉花提供

《轉生史萊姆》扭蛋機-皮質胸章(全6款)。圖/木棉花提供

《轉生史萊姆》拍貼機A款。圖/木棉花提供

《轉生史萊姆》抽卡機(全12款-1抽2張)。圖/木棉花提供

此外，搭配劇場版上映，轉生史萊姆主題形象店將於5月1日至6月21日在全台登場，現場有機會巧遇利姆路、尤菈、哥布達等隨機角色立牌，或是精美的電影主題佈景。凡於5月1日到5月3日期間，至指定通路與電影各式主題佈景或電影大型海報合影，將照片上傳至個人社群平台後，於門市出示畫面即可免費兌換電影限定明信片乙張，贈品數量有限，送完即止。歡迎影迷們到全台各地與喜愛的角色拍照打卡，讓身邊的親朋好友也心動不已！詳細資訊依社群公告為準，更多相關消息將在木棉花官方社群陸續釋出。

《轉生史萊姆》劇場版形象店打卡活動贈電影限定明信片。圖/木棉花提供

《轉生史萊姆》劇場版形象店打卡活動贈電影限定明信片。圖/木棉花提供

位於新光三越台北南西店一館9F的期間限定快閃店「轉生史萊姆 POP UP STORE」將於5月7日盛大開幕，精選多款轉生史萊姆商品與超好拍主題合影區，通通等著粉絲們前來挖寶留念。營業時間依百貨公告為準，歡迎大家前往探索，趁早將心儀的週邊商品一一帶回家！ 最新消息歡迎關注👉 MUSE木棉花官方網站