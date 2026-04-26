《竊取本書者將會…》改編本屋大賞入圍作 救出全鎮居民的「穿書」奇幻冒險

琅琅悅讀／ 華映娛樂
《竊取本書者將會…》電影海報及原作小說。圖/華映娛樂、皇冠文化
《竊取本書者將會…》電影海報及原作小說。圖/華映娛樂、皇冠文化

《竊取本書者將會…》自深綠野分的同名人氣，該作曾入圍2021年本屋大賞，劇情描述討厭看書的少女「御倉深冬」，因家中的「御倉館」藏書遭竊而觸發書之詛咒，整座城鎮被捲入書中世界，她在長耳白髮少女「真白」的引導下，踏上閱讀和解謎的旅程，並逐步揭開家族的祕密。

結合最熱門穿書題材和又美麗的畫面，引發迷重度期待。

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聲優渾身解數 角色背景設定說明「像字典一樣厚」

為《竊取本書者將會…》配音的片岡凜、田牧空、東山奈央、伊藤靜與土屋神葉在的宣傳活動上齊聚並分享配音的幕後花絮，其中日本知名女星土屋太鳳的弟弟土屋神葉透過選秀贏得配音機會，他一人分飾多角表現亮眼，不僅為書店工讀生「春田貴文」配音，還挑戰化身公雞，他笑稱為了找出最貼近的聲音，他上網找了各式雞叫聲，研究到凌晨3點才睡。

《竊取本書者將會…》。圖/華映娛樂提供

另外，片岡凜坦言她配音時最大的困擾就是常餓到肚子咕嚕叫，結果聲音全被錄進去，只好尷尬重來，讓她忍不住詢問聲優前輩們哪些是最適合在配音空檔吃的食物，聲優們也分享各自習慣，有人會帶羊羹等甜點快速補充能量，也有人選擇隨身攜帶蛋白粉到錄音室，餓了就加水沖泡，不僅有飽足感還能顧健康。

《竊取本書者將會…》。圖/華映娛樂提供

《竊取本書者將會…》。圖/華映娛樂提供

其中最受矚目的是土屋神葉推薦的馬肉刺身，他表示自己不習慣在錄音室吃東西，所以一定要先吃飽再開始工作，他甚至會在早餐時段就大吃馬肉刺身，他說：「馬肉刺身口感清爽，不會造成負擔，而且還能維持嗓音，我自己吃了覺得真的比較有活力，喉嚨也不容易腫痛沙啞。」讓片岡凜聽了直呼下次有機會她也要試試這種獨特增加活力的方法。

《竊取本書者將會…》。圖/華映娛樂提供

參與《竊取本書者將會…》配音的聲優們更透露，在配音之前他們都拿到了跟辭海一樣厚的角色設定跟故事背景說明，證明劇組的用心，導演福岡大生也表示他為了忠實呈現小說的奇幻世界觀，可說是絞盡腦汁。

原著作者深綠野分大讚動畫版緊湊又刺激 連看4次意猶未盡

小說原作者深綠野分在看過動畫版後給予高度評價，她說：「我知道要把原本篇幅龐大的小說改編成85分鐘的作品相當不容易，但動畫版不僅成功保留核心，深冬與真白之間也呈現出更鮮明的夥伴關係，而奶奶『珠樹』一角的人物塑造則是充滿壓迫感，讓故事更有看頭，看時我感覺自己就像搭上速度感十足的遊樂設施，一路都沉浸在緊湊節奏與豐富視覺中，我前後看了4次都還意猶未盡。」

《竊取本書者將會…》。圖/華映娛樂提供

而音樂部分同樣是《竊取本書者將會…》亮點之一，主題曲〈Share〉由90年代風靡全日本的搖滾樂團「JUDY AND MARY」前主唱YUKI擔綱，歌詞部分也由她親自創作，她表示，歌詞中描繪人與人之間如水滴般交融、界線逐漸消失的意象，並延伸出即使分離，仍會再次相遇的宿命，正好與電影中不斷交錯的命運連結呼應。

《竊取本書者將會…》在日本上映後口碑發酵，社群平台也引發熱烈討論，有人笑稱，如果能體驗這麼奇幻的人生，好像一直被詛咒也不錯；也有影迷分享，不少人應該都想像過如果自己被捲入故事世界裡會發生什麼事，電影不僅滿足了這部分的幻想，也讓人重新感受到實體書的魅力。

劇情簡介

《竊取本書者將會…》描述住在書香小鎮「讀長町」的高中生御倉深冬，她的家族從曾祖父那代起就經營著鎮上最大的書庫「御倉館」，儘管成長過程與書為伍，她卻對閱讀毫無興趣。某日，御倉館的書籍遭竊，整個小鎮突然被捲入書中世界，這一切，竟是書本帶來的書籍魔咒所導致，而解開詛咒的關鍵，就藏在書中的故事裡。為了拯救小鎮，深冬與神秘少女真白踏上追捕竊書賊的旅程，竊書賊究竟是誰？深冬未曾知曉的詛咒與御倉家的秘密，又將如何揭曉…？

《竊取本書者將會…》已於4月24日上映，更多電影資訊，請上👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

《竊取本書者將會…》。圖/華映娛樂提供

《竊取本書者將會…》。圖/華映娛樂提供

《竊取本書者將會…》。圖/華映娛樂提供

《竊取本書者將會…》。圖/華映娛樂提供

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