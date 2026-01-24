《山羊巔峰》NBA巨星柯瑞打造 新北國王助攻「全明星台灣隊」配音陣容

《山羊巔峰》中文配音卡司曝光。圖/索尼影業提供
《山羊巔峰》中文配音卡司曝光。圖/索尼影業提供

《Kpop 獵魔女團》與《蜘蛛人：穿越新宇宙》原班索尼團隊最新力作，巨星史蒂芬柯瑞親自監製打造，今年最熱血刺激的動畫《山羊巔峰》(GOAT)即將於農曆春節前上映，繼前導預告與首波卡司消息引爆熱烈討論後，今日再度公開中文版配音明星陣容，由二連霸人氣隊新北國王總經理毛加恩領軍，與陣中球員呂政儒和李愷諺客串獻聲，打造真正的「全明星台灣隊」配音陣容。前中華隊國手毛加恩將為史蒂芬柯瑞配音的長頸鹿「蘭尼」重新詮釋台灣的口氣，他特殊且極具層次的聲線讓配音導演感嘆真的太有特色了，讓他們專業配音員備感壓力，深怕聲音魅力會被比下去！

以神準外線著稱、締造無數經典時刻的「三分球傳奇」呂政儒，則為片中氣勢十足的大猩猩「達斯卡斯」配音，比賽中的怒吼和打氣聲剛好派上用場，完美詮釋暗影隊禁區霸主的壓迫感與領袖氣場。此外，本季以全能身手帶領球隊控制節奏的控衛、擁有「台版飆風玫瑰」封號的李愷諺，在《山羊巔峰》中客串暗影隊「李大獅」以及帥到沒朋友的山豬騎士「阿莫」，展現他少有的喜劇長才，雖然篇幅不多，但是卻令人留下深刻的印象。

《山羊巔峰》英文版卡司在近期又公開一波神秘陣容，讓粉絲大呼根本是NBA傳奇球星夢幻隊，名單包括三屆NBA總冠軍得主，表現一定超過9分的「閃電俠」德韋恩韋德（Dwyane Wade），以及以防守與團隊精神聞名的總冠軍MVP安德烈伊古達拉（Andre Iguodala），最後還有聯盟的帥哥擔當，全明星射手凱文洛夫（Kevin Love）。史蒂芬柯瑞的超強人脈把粉絲心中的GOAT都找來了，最瘋狂熱血的咆哮球大賽即將開打！

全新原創動畫電影《山羊巔峰》，將觀眾帶入一個充滿動物的神奇世界。主角威爾是一隻年輕小山羊，但是山羊雖小夢想俱全，他意外獲得一次千載難逢的機會，能加入「職吼聯盟」挑戰最高榮譽，這是一項節奏超快、各種動物混合的咆哮球比賽，由全世界最迅捷、最兇猛的動物稱霸。雖然威爾的新隊友對於這隻小山羊的加入興趣缺缺，但他決心顛覆這項，用行動證明：「小個子也能打出大場面！」《山羊巔峰》2月13日(五)農曆春節，大銀幕山羊開賽！

《山羊巔峰》毛加恩配音長頸鹿「蘭尼」。圖/索尼影業提供

《山羊巔峰》呂政儒配音大猩猩「達斯卡斯」。圖/索尼影業提供

《山羊巔峰》李愷諺配音山豬騎士「阿莫」。圖/索尼影業提供

《山羊巔峰》李愷諺配音暗影隊「李大獅」。圖/索尼影業提供

《山羊巔峰》。圖/索尼影業提供

《山羊巔峰》。圖/索尼影業提供

《山羊巔峰》。圖/索尼影業提供

《山羊巔峰》。圖/索尼影業提供

籃球 動畫 電影 NBA 運動 童趣映畫

Sony Pictures 索尼影業致力於製作、行銷、發行包羅萬象的極致影音娛樂內容。除了好萊塢大片之外，也長期深耕亞洲製片，持續與本土優秀電影人才合作，讓他們的才華在全球呈現。➤索尼影業FB索尼影業YT

