《大衛：王者降臨》突破3800張的善意 1/17邀兒福、勵馨等孩童共度暖心時刻

以《自由之聲》、《萬王之王》打響名號的 Angel Studios 團隊，今年聖誕節推出感動人心的全新動畫力作《大衛：王者降臨》（原文片名：David），電影自2025年12月24日聖誕佳節全台上映以來，憑藉溫暖動人的故事與信念核心，累積眾多觀眾口碑與好評。

《大衛：王者降臨》故事改編自《聖經》「撒母耳記上」。電影發行公司車庫娛樂也承襲 Angel Studios 於美國發起的「Pay It Forward」公益捐票精神，與 MAGIC HOUR 合作推出升級版「公益捐票行動」，凡觀眾捐出一張《大衛：王者降臨》電影票，電影公司車庫娛樂即加碼再捐出一張電影票，讓一份善意化為雙倍感動，陪伴更多孩子走進戲院。

《大衛：王者降臨》的首波公益場次也將於 1 月 17 日正式開跑，邀請育幼機構及各大公益單位的兒童與照顧者走進電影院，一同感受這部充滿希望與勇氣的動畫作品，該場次也同步開放一般觀眾索票參加，邀請若您暫時無法負擔票價，歡迎索取這份來自眾人支持的贈票，共享每一份心意與祝福。後續也將陸續規劃更多公益場次，讓感動持續擴散。

截至目前，《大衛：王者降臨》公益捐票總數已突破 3,800 張，並邀請財團法人國際單親兒童文教基金會、財團法人中華民國兒童福利聯盟基金會、勵馨基金會、中華育幼機構兒童關懷協會、普仁青年關懷基金會、大同育幼院、聖道兒童之家、體惠育幼院、財團法人天使心家族社會福利基金會等公益單位的孩子與照顧者進戲院觀賞《大衛：王者降臨》。目前已有多個公益團體熱情響應，參加報名人數累計超過千位。更多《大衛：王者降臨》公益放映場次將持續展開，歡迎更多有興趣的公益團體一同參與，讓電影成為傳遞希望與愛的力量。活動詳情👉《大衛：王者降臨》官方活動頁

《大衛：王者降臨》。圖/車庫娛樂提供