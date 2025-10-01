《IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇》偶像的蛻變與成長

全台經紀人引頸期盼的《IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇》在台上映日公開！本次劇場版以TV動畫第一季總集篇前後篇的形式，帶領大家深入了解「IDOLiSH7」的成長故事，曼迪傳播爭取以最快速度，在日本上映當月就讓前篇登上台灣大銀幕。前篇將於今年10月31日上映、後篇於2026年1月9日上映。

《IDOLiSH7-偶像星願-》自2015年推出手遊，而後推出多元媒體企劃，於日本海內外都擁有眾多粉絲(經紀人)，在今年正式邁入10週年。為感謝經紀人長期以來的支持，配合本次劇場版總集篇在台上映，曼迪傳播也將準備更多驚喜。更多電影資訊將陸續公開，請大家密切注意👉曼迪傳播粉絲專頁

【INTRODUCTION】

由小鳥遊經紀公司集結的7人，以「IDOLiSH7」這個團體踏出了進軍演藝圈的第一步。

他們蘊藏著身為偶像的潛能，展開了宿舍的集體生活與偶像活動。然而，因為各自懷抱著不同的夢想與目的，導致團員間的裂痕不斷擴大。

另一方面，八乙女經紀公司旗下當紅的3人偶像團體「TRIGGER」，他們比「IDOLiSH7」更早出道，總是帶給粉絲完美的舞台表演。然而在鎂光燈背後，他們也在經紀公司的方針和自身的信念之間搖擺不定。

偶像的世界光鮮亮麗，時而卻殘酷無比，他們在這個舞台懷抱著對未來的夢想，朝著巔峰邁進——！

以2015年手機遊戲為開端，歷經電視動畫播出、現場活動、劇場版演唱會等多元發展，「IDOLiSH7-偶像星願-」終於迎來10週年。作為他們故事起點的電視動畫第一季，將以劇場版總集篇的形式於全國的電影院登場！本作以偶像的世界為舞台，描繪人性光輝，觀賞後就一定會想為他們應援。相遇與成長的軌跡，此刻躍上大銀幕——

《IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇》。圖/曼迪傳播提供

