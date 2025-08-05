《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》人魚公主霸氣求婚 平凡上班族奇幻情緣超展開

被譽為「年度最令人期待的奇幻動畫」的日本最新動畫電影《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》(ChaO) 將於 8月22日全台盛大上映。榮獲2025安錫國際動畫影展榮獲評審團大獎，並入選北美最大奇幻類型影展Fantasia國際奇幻影展，一舉成為全球備受矚目的話題動畫新作。今日亦同步釋出中文正式海報，以全新世界觀、奇幻設定、純愛主題為核心，打造今夏最夢幻的動畫電影，為暑假檔期注入最浪漫、最創新的奇幻愛情能量。

今年6月於安錫動畫影展首映時，《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》憑藉其前所未見的深海城市視覺世界觀與扣人心弦的情感線索，獲得國際媒體與動畫專業觀眾高度讚譽，被盛讚為「日本動畫全新里程碑」，導演青木康浩在安錫影展首映時與觀眾分享：「很榮幸將這部電影帶給全世界影迷，片中有很多非常細緻的笑點，希望觀眾盡情享受這場美人魚與人類的戀愛旅程，感受其中的快樂、精彩和幽默！」

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》由日本新銳動畫導演青木康浩執導，攜手 STUDIO 4℃ 動畫製作公司傾力打造，青木康浩曾任《惡童當街》、《海獸之子》等多部作品的原畫與分鏡指導，擅長以細膩情感與獨特世界觀塑造深刻角色，首次執導長篇動畫便以充滿詩意與想像力的敘事征服國際影展。

共同參與動畫製作的還有《天氣之子》金獎美術指導滝口比呂志聯手日本電影學院獎作曲家村松崇繼，一同打造神級視聽饗宴，為觀眾帶來一場細膩磅礴的情感體驗。《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》將於8月15日於日本正式上映，台灣則搶在暑假壓軸時段8月22日全台大銀幕上映，將成為動畫迷與影迷暑期必看新作。

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》。圖/CATCHPLAY提供

電影《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》描述在人類與人魚共存的未來城市，海洋與陸地之間不再有界線，平凡上班族史蒂芬(Stephan)在一場偶然的事故後，竟被來自海洋王國的人魚公主恰歐(Chao)當眾求婚。這段突如其來的命運羈絆，不只讓史蒂芬的生活天翻地覆，也揭開了一段藏在海潮與記憶深處的奇幻過往。恰歐，真的能成為一名人類的妻子嗎？而史蒂芬，是否準備好迎接這場愛情帶來的未知與改變？《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》即將於8月22日正式上映，更多電影訊息👉CATCHPLAY官方專頁 📌《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》電影紀念套票

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》由新生代超人氣演員鈴鹿央士與山田杏奈擔綱男女主角。圖/CATCHPLAY提供

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》鈴鹿央士(左)與山田杏奈(右)分別詮釋懦弱卻懷抱信念的人類史蒂芬與初踏人類世界、天真爛漫的人魚公主恰歐。圖/CATCHPLAY提供

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》榮獲2025安錫國際動畫影展榮獲評審團大獎 導演青木康浩攜片中人魚出席主角出席頒獎。圖/CATCHPLAY提供

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》三款限量電影紀念套票。圖/CATCHPLAY提供

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》。圖/CATCHPLAY提供

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》。圖/CATCHPLAY提供

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》。圖/CATCHPLAY提供

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》。圖/CATCHPLAY提供

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》超萌人魚引爆動漫迷期待。圖/CATCHPLAY提供

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》。圖/CATCHPLAY提供