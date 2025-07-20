8月動漫經典齊聚：《凡爾賽玫瑰》《夢幻遊戲》《怪醫黑傑克 FLASH ANIME》回歸線娛樂打造「回歸系」盛宴

動畫文藝大復興 動畫代理商《凡爾賽玫瑰》掀熱潮

動畫代理商「回歸線娛樂」推出的「回歸線×回歸系」特別企劃，精選多部經典動畫重新回歸，喚起觀眾心中熟悉又珍貴的回憶。繼日前已率先上架的《凡爾賽玫瑰》引發熱烈迴響後，《夢幻遊戲》與《怪醫黑傑克 FLASH ANIME》也正式宣布將於8月重磅登場！

《凡爾賽玫瑰》一公布便掀起網友狂歡，不少粉絲激動留言「真的是經典回歸！」、「以前只能在電視上看，現在終於能隨時重溫，太幸福了！」也促成許多年輕觀眾與媽媽一同觀賞，展現跨世代的美好互動。隨著觀影視角的演變，作品中的台詞與畫面重新產生不同解讀，甚至引發一波迷因熱潮，讓這部經典以嶄新面貌再次受到矚目。

《凡爾賽玫瑰》。圖/回歸線娛樂提供

穿越和後宮動漫的始祖 動畫《夢幻遊戲》30週年回歸

緊接著還有兩部重量級動畫作品回歸：《夢幻遊戲》將自8月8日起陸續上架。《怪醫黑傑克 FLASH ANIME》則預定於8月15日登場。

接下來將回歸的經典動畫有《夢幻遊戲》預計於８月８日起陸續更新，《怪醫黑傑克FLASH ANIME》則是8月15日起上架。

今年適逢《夢幻遊戲》動畫推出30週年，這部由小學館《少女Comic》連載的作品，是無數七年級生的青春記憶，也被譽為「穿越與後宮動畫的始祖」。劇情融合古今穿越、浪漫冒險與神話傳說，即將可以再次看到迷倒當時千萬少女的「朱雀七星士」了！。而這部經典動畫首度於台灣登上串流平台，務必緊抓可以24小時隨時觀看的機會！

《夢幻遊戲》。圖/回歸線娛樂提供

《怪醫黑傑克FLASH ANIME》中文配音版經典上架

另一部話題回歸作品《怪醫黑傑克 FLASH ANIME》，改編自「日本漫畫之父」手塚治虫的經典原作。《怪醫黑傑克》以無照醫生黑傑克為主角，深刻描繪醫療倫理與生命價值。這位擁有天才醫術、臉上有巨大傷疤、不受體制拘束的外科醫生，外冷內熱的形象至今仍令人動容。歷經半世紀，這部作品依然具有強烈的人文關懷與哲思，近年更因在大阪萬博中亮相再度引發關注。此次推出的動畫版本精彩可期，值得一追再追！

兩部作品皆將陸續上架於以下平台：中華電信 MOD、Hami Video、台灣大哥大 MyVideo、遠傳 friDay 影音、巴哈姆特動畫瘋、LiTV 立視線上影視、Ofiii 歐飛免費線上看、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、回歸線娛樂 YouTube 等；港澳地區則可透過愛奇藝國際站觀賞。實際上架時間以各平台公告為準。更多最新消息或想敲碗更多作品「回歸」請鎖定➢「回歸線娛樂」官方FB

《怪醫黑傑克 FLASH ANIME》。圖/回歸線娛樂提供

《凡爾賽玫瑰》。圖/回歸線娛樂提供

《凡爾賽玫瑰》。圖/回歸線娛樂提供

《凡爾賽玫瑰》。圖/回歸線娛樂提供

《凡爾賽玫瑰》。圖/回歸線娛樂提供

《夢幻遊戲》。圖/回歸線娛樂提供

《夢幻遊戲》。圖/回歸線娛樂提供

《夢幻遊戲》。圖/回歸線娛樂提供

《怪醫黑傑克 FLASH ANIME》。圖/回歸線娛樂提供

《怪醫黑傑克 FLASH ANIME》。圖/回歸線娛樂提供

《怪醫黑傑克 FLASH ANIME》。圖/回歸線娛樂提供