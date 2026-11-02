深情與壞兼具！林子閎《郵票與舒芙蕾》演技大突破，坦言私下曾是「討好型戀人」

「由時創影業製作，公視、時創影業、文策院、中華電信共同出品」的台灣首部青少年 毒品犯罪影集《郵票與舒芙蕾》持續熱播中！

林子閎飾演的 Luca 和林奕嵐飾演的張凱希在劇中是情侶 ，Luca 在劇中雖然是販毒耍狠的混混，但對女友凱希卻是無微不至的呵護。戲播出後，不少觀眾被反派卻深情的角色圈粉，對此林子閎說：「很開心大家的正面反響，也很開心讓這個角色更立體。」劇中他凡事以女友第一，戲外他則透露自己在年輕時也曾經是討好型男友。

熱門小說

林子閎此次飾演的 Luca 又壞又讓人心疼，網友讚他把純愛演得到位，所作所為很壞但又有善良之處，也認為《郵票與舒芙蕾》全劇裡面沒有絕對的好人或壞人，讓觀眾能自己評斷。

林奕嵐與林子閎在《郵票與舒芙蕾》中有大量機車戲。圖：時創影業提供

戲裡 Luca 因為自卑心理，凡事以凱希為主，每集從頭到尾都是隨傳隨到，林子閎開玩笑說：「我都覺得自己在這部戲是飾演 Uber 司機，每一集都在騎車。」他自認和角色個性不同，不是戀愛腦，但年輕時也曾經當過討好型男友，他說：「以前只要另一半需要，我都可以隨時接送，但隨著年紀漸長，現在不可能有那麼多時間可以做這件事。」

。圖：時創影業提供

劇中 Luca 深愛女友凱希，但凱希卻有個男性閨蜜沈佑平（劉修甫飾演），面對自己的另一半和異性有著若有似無的感情，林子閎則認為現實生活他很在意邊界感，他說：「我會先去了解他們是什麼樣的感情，如果我不能接受對方也不改變，那一定很難繼續下去。」跟在劇中忍著不說的 Luca 完全相反。

。圖：時創影業提供

此次林子閎在劇中和林奕嵐對戲最多，兩人也養成好默契。林奕嵐戲中周旋在藥頭男友Luca、權貴資優生沈佑平之間 ，一個有瘋狂佔有慾 ，一個情緒穩定和有著似有若無的哥兒們曖昧，被問及現實生活中哪一種男生更吸引自己，林奕嵐說：「我會希望我的另一半是一個情緒穩定但偶爾會瘋狂在乎我的男生，我覺得一段健康的關係最重要的是信任和溝通，偶爾吃醋、在乎對方是很可愛，但如果變成控制或過度佔有，就不是我喜歡的相處方式。」

圖：《郵票與舒芙蕾》粉專

《郵票與舒芙蕾》可於 Disney+、中華電信 Hami Video 觀看 ，公視頻道、公視+ 於每週六晚間 11 點播出 2 集。

精華 FAQ Q1：林子閎在《郵票與舒芙蕾》裡飾演什麼樣的角色？ 他飾演的Luca是個販毒耍狠的混混，外表很壞卻對女友極度呵護，因此呈現出反派但深情的反差感，讓不少觀眾覺得角色立體又心疼。

Q2：林子閎如何看待自己過去的感情相處方式？ 他坦言年輕時曾是討好型男友，只要另一半需要就會隨時接送、凡事配合，但隨著年紀增長，現在已不可能再投入那麼多時間與心力。

Q3：林奕嵐理想中的伴侶關係是什麼樣子？ 林奕嵐希望另一半情緒穩定，偶爾會很在乎自己即可；她認為健康關係最重要的是信任與溝通，吃醋可以可愛，但控制或過度佔有就不行。