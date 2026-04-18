【影評】《在你燦爛的季節》溫暖金句療癒人心 李聖經、蔡鍾㶸解謎記憶拼圖

「人生的季節並不會按照順序，在你認為是春天的時刻，冬天會突如其來地降臨。」由李聖經＆蔡鍾協主演《在你燦爛的季節》，堪稱2026年年初的黑馬劇，雖然收視沒有說特別亮眼，然而優美的台詞，前後呼應的譬喻法，加上雙向治癒又帶點懸疑的劇情，喜收一票觀劇粉絲，好評如潮；觀眾宛如跟著劇中主角，走過屬於自己人生的四季。人生的旅途或許並非一帆風順，只要謹記得「人總有一死」，甩開陰鬱迎向陽光，將會看到不一樣的未來。

特別的是，《在你燦爛的季節》劇中有4對CP，不同的人設與故事，揭想要以正向力量告訴我們「只要勇敢不放棄，都會迎向成功，無論是愛情或者人生。」你最喜歡哪一段故事與CP呢？

雙向治癒贏來屬於你我的燦爛 身體有缺陷卻樂觀惹人疼惜

男主角鮮于燦（蔡鍾協 飾）與女主角宋嘏爛（李聖經 飾）都墜入過人生的冬季，不同時節相遇給予另一方最佳解藥，令對方擁有燦爛的人生。然而，在治癒的同時，也可以說兩人本就是緣份，無論七年前後，兩人想訴說的都是「我的愛就是你/妳！」

《在你燦爛的季節》。圖/Disney+提供

「人生或許不能按照順序來，即便正在度過寒冷的冬天，轉個念思考，風光明媚的春天與燦爛的夏季，都在最終點等著我們去探訪。」

值得一提，男主角鮮于燦因為意外造成身體有缺陷，無論是皮膚上的傷疤，或者一隻耳朵聽不見，卻依然展現正能量的態度，配上犬系蔡鍾協的詮釋，宛如一隻大狗狗，讓觀眾們想要好好去疼惜與撫摸。

《在你燦爛的季節》。圖/Disney+提供

大量的譬喻與前後呼應法，與劇中人物一起拆解謎樣的記憶

《在你燦爛的季節》最特別的是，透過大量的優美金句、譬喻與前後呼應法，帶領我們解謎七年前的事件經過，「痛苦的記憶，究竟該選擇遺忘，還是找回真相？」

男主角鮮于燦因為爆炸事件記憶不完整，遇上曾經救贖他的女主角宋嘏爛，忍著身體出意外的危機，堅持要重拾完整的記憶拼圖。醫生用鑰匙來比喻記憶的空缺，還有能揭發事件真相的鋼珠筆，帶領男女主角破鏡重圓的彩雲，破碎的陶瓷等，劇中暗喻手法十分有意境，更隱藏著詩意。優美的台詞，搭配絢麗的拍攝畫面，令觀眾心靈也著實洗滌了一番。

除此之外，外婆金娜娜（李美淑 飾）因病記憶出了問題，對比鮮于燦記憶不完整的人設，不禁讓我們想研究「記憶」這門學問，忘記好，還是牢牢記住好呢？

《在你燦爛的季節》。圖/Disney+提供

只要努力到最後一秒，終究會贏來成功的那一天

很喜歡劇中三妹宋嘏淡（吳藝珠 飾）鼓勵男友車有謙（金台穎 飾）的話，「至少有努力到最後一秒，不要逃避…你絕對不是一無事處的人」原本以為只是想結婚的戀愛腦妹妹，殊不知兩人也是從小相知相遇，更互相救贖一同成長。宋嘏淡用大谷翔平等棒球選手跌倒受傷到站起來贏得勝利的例子，人生的旅途中，誰不是跌跌撞撞走到今天？正所謂失敗為成功之母，再次站起來的人生，將更加燦爛突出。

《在你燦爛的季節》。圖/Disney+提供

李聖經＆蔡鍾協CP感十足 四對CP都好嗑

《在你燦爛的季節》描述四對CP的故事，每一段故事都有其寓意與特別，精采度不分軒輊，亦沒有搶鏡的問題。即便中後段劇情有些煩躁，最後一集收得非常完美與溫暖。

想必大家過往都看過李聖經與蔡鍾協的戲劇，《流星》、《原來這就是愛啊》，或者是《是偶然嗎》、《Eye Love You》、《無人島的Diva》等甜寵劇／愛情劇，兩人早已與許多對手演員搭配，卻沒想到這次CP感如此濃厚。劇中兩人同樣都面對過寒冬與夏天，顛倒的人生反倒成為救贖對方的唯一解藥。劇中最後雖然沒有演出婚禮的過程，但鮮于燦與宋嘏爛一同經歷春、夏、秋、冬，永遠的陪伴，或許比起婚禮戲更令人感動。

二姐宋嘏煐（韓智賢 飾）與鋼鐵直男延太錫（權赫 飾），又是另一個逗趣的故事。活潑的嘏煐搭配正直的太錫，壓抑許久的內心，也終究因為愛的力量而檔不住誘惑。很喜歡直視自己內心後延太錫的打扮，可惜結尾沒有多琢磨。權赫飾演彬彬有禮的延太錫，也令自身與角色相互加分。

宋嘏淡與車有謙（金台穎 飾）充滿理性腦的這一對戀人，沒有年輕人面對愛情的速食態度，反而比成年人堅定。此部更是金台穎第一部出道作品，未來演藝之路十分看好。

《在你燦爛的季節》。圖/Disney+提供

《在你燦爛的季節》。圖/Disney+提供

《在你燦爛的季節》。圖/Disney+提供