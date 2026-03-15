《在你燦爛的季節》李聖經答應蔡鍾㶸溫暖承諾 又逢揪心轉折

「精靈女神」李聖經首度搭檔犬系「微笑王子」蔡鍾㶸，出演 Disney+ 浪漫新劇《在你燦爛的季節》。這部作品以溫柔細膩的筆觸描繪情感，被觀眾譽為最暖心的「療癒系羅曼史」，開播後成功搶佔同時段話題榜冠軍；兩位主演間的浪漫化學反應，更被大讚是今年神顏CP。劇中兩人都曾因七年前的一場意外深陷痛苦：宋嘏爛（李聖經飾演）失去了摯愛，而鮮于燦（蔡鍾協飾演）則失去了左耳的聽力，原本不知道彼此存在的他們，在命運的牽引下相遇後譜出了一段互相療癒的戀曲。

在最新劇情中，蔡鍾㶸以他特有的溫暖與體貼，終於輕輕推開了李聖經封閉已久的心門，暖心金句連發：「讓我光明正大地對妳好」、「一起過著有趣的日子吧，直到下個春天就好」，徹底打動了女方。然而，故事的尾聲卻迎來揪心轉折，蔡鍾㶸意外發現了七年前爆炸案的真相。在三個月的「限定好友」期限到來之前，他選擇悄悄離開返回美國，留下不知所措的李聖經。這段才剛萌芽的浪漫情愫，瞬間被埋下了未知的變數，未來的發展讓劇迷們掛心不已。

《在你燦爛的季節》。圖／Disney+提供

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《在你燦爛的季節》爆笑幕後花絮

兩人在戲外則一改溫柔細膩的風格，花絮影片中爆笑滿滿。李聖經忍不住爆料，劇情初期有一段女主角意外撞見男方「半裸上身」的名場面，開拍前蔡鍾㶸竟在鏡頭外瘋狂做伏地挺身，只為了讓胸肌充血。這番爆料惹得一旁的蔡鍾㶸狂飆苦笑，連忙求饒請李聖經別再說了。

此外還有一段蔡鍾㶸對李聖經溫情勉勵的感人對白：「任何人下一秒都可能死去，所以不要留下遺憾地活著吧。」當時兩人必須表現出被深深觸動、眼眶微紅的情緒。未料現場工作人員竟意外發出怪聲，由於當時攝影機正對著他們的臉進行大特寫，導演又遲遲不喊卡，兩人完全不敢笑出聲。李聖經笑說，為了不破功，她只能死命掐著自己的大腿；蔡鍾㶸也同樣拚命憋笑。兩人事後無奈又好笑地回憶：「我們當時的表情根本不是在感動，而是在放空！腦袋裡一直默念著『絕對不能笑』，才順利活下來的！」

李聖經感性回憶主演歷程 蔡鍾㶸盼冬季結束、春天來臨

日前在發佈會上，李聖經感性地回憶起 10 年前首度擔綱主演的《舉重妖精金福珠》。她表示自己一路走來，始終抱持著「要推出對得起觀眾、不留遺憾的好作品」的初心。她也充滿自信地向粉絲保證，《在你燦爛的季節》絕對不只是一般的愛情劇，「這部作品的情感深度，絕對會讓大家不知不覺地深陷其中，無法自拔。」

蔡鍾㶸日前接受韓媒訪問則透露，自己對這部劇的劇名有著特別深刻的感觸，甚至讓他開始反思：「我的人生，現在正經歷著什麼樣的季節呢？」他感性直言覺得自己正身處於「冬天」，並溫柔解釋：「冬天表面上看起來萬物靜止，但其實在土壤底下，是為了迎接春天而激烈準備的時期。我現在就是這種感覺，正沉穩地充實著內在，靜靜等待著下一個季節的到來。」

《在你燦爛的季節》已於Disney+ 獨家熱播中，每週五、六溫暖更新。

《在你燦爛的季節》。圖／Disney+提供

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