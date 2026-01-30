《韓國製造》孫藝真私下追劇閃瞎眾人 玄彬笑認增重14公斤變巨人

Disney+ 再度交出亮眼成績單！在推出《狂醫魔徒》、《暴風圈》、《操控遊戲》、《血謎拼圖》、及《噬亡村》第二季等眾多話題亞太影集後，官方本週正式宣布，由玄彬、鄭雨盛、禹棹奐主演的年度大作《韓國製造》奪下 2025 年 Disney+ 亞太地區首播觀看次數第一的韓國原創影集(根據上線後 28 天內的觀看次數統計)。

《韓國製造》於去年平安夜隆重上線，近日玄彬接受韓媒採訪透露妻子孫藝真的觀劇心得，「她很喜歡！因為這部作品展現出我作為演員從未見過的一面」，也分享愛妻最印象深刻的場景是自己和鄭雨盛在監獄中的打鬥戲，後續走出監獄、讓同僚為自己點菸的一幕更讓孫藝真大讚「為什麼你的表情和語氣可以這麼好？」

玄彬也不忘驕傲放閃：「作品開播的第一天，她就主動幫我在社群軟體上宣傳了」。至於兒子因為年紀尚小還無法觀看這部作品，玄彬為了詮釋情報部特工特地增重 14 公斤，開玩笑表示：「現在孩子應該覺得我像個巨人，而不是好親近的老爸」。

《韓國製造》首季故事圍繞由玄彬飾演的白冀兌，表面看似是韓國中央情報部的高官、暗地裡卻掌控著龐大的販毒帝國，對於權力的強烈慾望使他過上驚險的雙面人生。白冀兌也憑藉智慧與手段迅速攀上權力高峰，不但成功壯大勢力、保護弟弟、更替情報部賺進大把鈔票，然而看似勢不可擋的他卻有一位頭號宿敵——一名不收賄、不妥協、不畏強權的鐵血檢察官，兩人都有各自想追求的目標，於是一場你死我活的權力對決就此展開。

《韓國製造》。圖/Disney+ 提供

作品由玄彬（《愛的迫降》、《機密同盟》）飾演情報部科長白冀兌；鄭雨盛（《12.12：首爾之春》、《獵首密令》）飾演檢察官張健榮；禹棹奐（《獵犬》、《浮游先生》）飾演冀兌的弟弟白冀憲，並由朴銀嬌（《寧靜海》、《母親》）與朴俊錫（《非普通家族》）擔任編劇、禹民鎬（《南山的部長們》、《萬惡新世界》）執導，出品公司為Hive Media Corp（《南山的部長們》、《萬惡新世界》、《12.12：首爾之春》）。

這部不可錯過的強檔韓劇已在去年於香港迪士尼樂園舉辦的 Disney+ 原創內容發布會上宣布續訂，第二季現已正式進入製作階段，粉絲們可透過上週釋出的 2026 年度韓劇預告中一窺續作的亮點，而在等待《韓國製造》第二季上線的同時，不妨立即登入Disney+觀看首季的精彩對決！

《韓國製造》。圖/Disney+ 提供

《韓國製造》。圖/Disney+ 提供

《韓國製造》奪2025年Disney+亞太區韓劇首播收視冠軍。圖/Disney+ 提供