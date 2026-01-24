《凶宅專賣店》收視封王 施名帥、林予晞「三世夫妻」沒火花？膩到相看兩厭

Disney+懸疑驚悚台劇《凶宅專賣店》自上線後連6日穩坐Disney+ 收視排行榜第一名，1月23日特別舉辦媒體茶敘，邀請金馬新人范少勳、新加坡影后洪慧芳、「驅魔少女」陳姸霏、以及實力派演員施名帥、林予晞、江宜蓉、許紫柔，以及《女鬼橋》系列導演奚岳隆、郝芳葳、監製羅佩儀出席受訪。金鐘視帝李銘順雖因工作無法出席，但也特別錄製驚喜影片為「義勝房屋」的夥伴們暖心喊話「很想念你們，期待下次合體！」

通靈不只是技能，而是與逝者最溫柔的連結

陳姸霏活動中分享在準備小墨這個角色時，花最多時間不是練咒語，而是去想「小墨為什麼會願意順應天命？」她說:「小墨之所以願意面對那些亡靈、幫助他們，是因為她自己也是一個沒有被好好理解的人。她知道被忽視、被當成異類的感覺有多痛，因此他面對任何事物都選擇先同理。」更強調小墨為了完成自己的使命不斷堅持，是非常勇敢的人。

影后洪慧芳也從新加坡遠赴而來為戲宣傳，並深入剖析角色畢婆婆與小墨之間的關係：「其實兩人的關係不只是表面這樣，他們之間有一個『梗』，對彼此有很深刻的執念難以放下」洪慧芳認為兩人在劇中雖然沒有太多情感表示，然而這種不需要擁抱、不需要說我愛你但誰都切不斷的連結，或許複雜卻相當動人，「他們兩個雖然都是通靈高手，不過對化解心結這種情感處理是生疏的，因此畢婆婆和小墨在幫助這些亡靈，讓他們放下執念的同時，或許也是一種開解對方的方式。」

范少勳則爆料李銘順飾演的雄哥藏著更深的秘密：「雄哥看起來什麼都扛得住，像是義勝房屋的大家長一樣，大家都很依賴他、信任他。但其實雄哥心裡一直藏著一個很深的執念。」范少勳透露：「我跟雄哥有很多對手戲，拍到後面我才慢慢理解，雄哥看每個凶宅案件的眼神，其實都是在看他自己。他在幫那些亡靈找到出路的同時，其實也在尋找自己的出路。」范少勳說雄哥的故事會在後面慢慢揭開，「我相信大家看到會很震撼，因為前面真的完全看不出來。」

《凶宅專賣店》。圖/Disney+ 提供

施名帥與林予晞在劇中第三次飾演夫妻勇仁與婉瑜，林予晞笑稱兩人做「三世夫妻」已經相看兩厭，不過卻也吻合本次在《凶宅專賣店》中的婚姻狀態：「婉瑜是非常堅強的現代女性，很多脆弱選擇不和勇仁說，或錯過了說出口的時機而不知怎麼開口。其實我和勇仁都很努力地想要擁抱彼此，但用錯力的兩人卻反而把彼此推開。」

施名帥也分享，許多愛情或許都無法迎來真正的完美結局：「兩個人明明都沒做錯什麼、甚至都還相愛，但就是無法繼續走下去了，這就是非常寫實的地方。婚姻最殘酷的就是很多時候光有愛不夠，你還要懂得怎麼去愛。」

《凶宅專賣店》。圖/Disney+ 提供

因為真實所以共鳴強烈，「每位觀眾都能找到屬於自己的故事」

演員們加碼分享，江宜蓉飾演的角色在後續故事線將迎來感人反轉，江宜蓉坦言「其實沒想到大家會哭成那樣，即使根本沒有他們的鏡頭，所有人還是哭到不行」，林予晞表示所有角色都太過真實，讓大家非常好去帶入，更認：「這是我從影11年來演過最慘的一場哭戲！」，陳姸霏則因止不住淚水被導演頻頻提醒，笑認自己「忍到感覺血管要爆炸」。監製羅佩儀分享《凶宅專賣店》之所以特別，是因為用群戲方式來設計整個劇情發展，「每一個人都是主角、都有非常完整的故事線，讓每位觀眾都可以從中找到自己有共鳴的人性情感。」

「心裡的執念如同凶宅中的靈魂」，導演盼觀眾珍惜當下

談到希望觀眾看完能帶走什麼，在《凶宅專賣店》中負責處理角色情感的導演郝芳葳說：「我們每個人心裡都有一個角落，藏著不願面對的創傷、說不出口的遺憾、放不下的執念。那些沒有被好好處理的情緒，就會像凶宅裡的靈魂一樣一直徘徊不去。那些鬼其實就是我們每個人，是我們心裡想隱藏的過去、來不及說的話、沒有好好道別的人。」她強調這部戲不只是要嚇觀眾，「如果看完這部戲你突然想打電話給某個人、想跟某個人和解、想說聲對不起或謝謝你，那這部戲就成功了。」《凶宅專賣店》已於Disney+獨家上線，每週五更新兩集，將於2月13日完結。

