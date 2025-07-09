《親密之海》不只激情！瑞瑪席丹從阿拉斯加到紐約挑戰「沒黑夜」人生

琅琅悅讀／ CATCHPLAY
《親密之海》在阿拉斯加莉蓮感受到自由的自我。圖/CATCHPLAY提供
《親密之海》在阿拉斯加莉蓮感受到自由的自我。圖/CATCHPLAY提供

CATCHPLAY《親密之海》自作家知名《群島》，即將於7月18日全球首播，劇情深入探討跨世代、多層次的情感關係，描繪現代人在愛與慾望間的真實拉鋸。劇中瑞瑪席丹飾演充滿自由靈魂與慾望掙扎的「莉蓮」，這個角色勇於追尋自我，不畏他人眼光，展現出當代女性的自我探索與獨立特質。日前瑞瑪席丹分享拍攝期間劇組特地前往實景取景的珍貴經驗，她表示，這趟旅程充滿難忘與挑戰，並真實貼合了劇中角色莉蓮勇於追尋自我、探索人生的核心精神，是她最難忘的一次拍攝經驗。

瑞瑪席丹回憶：「我們先到了阿拉斯加，那裡的環境讓我覺得很新鮮。凌晨一兩點天色才暗，但短短一小時後，到了凌晨三點又開始變亮，第一次體驗這種沒有黑夜的感覺，覺得非常特別。」她進一步分享在當地拍攝結束後的即興體驗：「冰川非常壯觀且美麗，拍攝一結束我就直接穿著衣服跳進冰川的水裡游泳，其實當下非常冷，但卻有一種被洗淨、煥然一新的感覺，好像來到這裡就一定要體驗這個過程。」

相較於阿拉斯加的自然奇景，紐約的拍攝則充滿挑戰。為了表達莉蓮遭受另一伴背叛後，決定拋下一切去紐約生活，劇組真得遠赴當地拍攝，瑞瑪席丹回憶：「紐約街拍真的很具挑戰性，環境吵雜、人潮擁擠，加上我們幾乎沒有時間勘景，都是邊走邊拍的狀況。」她特別提到中央公園噴水池一景：「拍攝時路人經常來回觀看，甚至會對鏡頭好奇地看，雖然有時捕捉到美麗的鏡頭卻因此受干擾，真的很可惜。不過，我覺得最辛苦的是收音師，因為紐約街頭實在太吵雜，拍攝過程充滿無法預測的因素。」

《親密之海》劇組遠赴阿拉斯加拍攝工作照。圖/CATCHPLAY提供

除了跨國拍攝，瑞瑪席丹在《親密之海》中也與飾演男主角李憲宏的李銘順有多場對手戲，其中拳擊對打戲則讓人驚艷，瑞瑪席丹表示：「7、8年前我曾上過拳擊和泰拳的課程，但後來因為十字韌帶受傷而中斷，這次拍攝再次站上擂台，心情非常開心。」她坦言，拍攝這些場景時才剛與李銘順相識，「我們當時還在熟悉彼此，但整個拍攝過程卻非常輕鬆自在，不論是對打的過程還是現場互動，都讓我感覺很舒服。」

《親密之海》由CATCHPLAY與鑫囍創業共同製作，7月18日起將於CATCHPLAY+影音平台（台灣、印尼、新加坡）、CATCHPLAY電影台、LINE TV、香港Now TV及Amazon Prime Video全球超過240個國家與地區同步上線，帶領觀眾感受角色在慾望與自我探索間的真實旅程。

《親密之海》莉蓮在阿拉斯加的生活。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》莉蓮對拳擊的認真吸引了憲宏。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》瑞瑪拍攝拳擊畫面全神貫注。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》莉蓮對拳擊的認真吸引了憲宏。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》憲宏對莉蓮著迷不已。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》瑞瑪於美國拍攝時的花絮。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》。圖/CATCHPLAY提供

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