《親密之海》不只激情！瑞瑪席丹從阿拉斯加到紐約挑戰「沒黑夜」人生

CATCHPLAY原創台劇《親密之海》改編自作家胡晴舫知名小說《群島》，即將於7月18日全球首播，劇情深入探討跨世代、多層次的情感關係，描繪現代人在愛與慾望間的真實拉鋸。劇中瑞瑪席丹飾演充滿自由靈魂與慾望掙扎的「莉蓮」，這個角色勇於追尋自我，不畏他人眼光，展現出當代女性的自我探索與獨立特質。日前瑞瑪席丹分享拍攝期間劇組特地前往紐約與阿拉斯加實景取景的珍貴經驗，她表示，這趟旅程充滿難忘與挑戰，並真實貼合了劇中角色莉蓮勇於追尋自我、探索人生的核心精神，是她最難忘的一次拍攝經驗。

瑞瑪席丹回憶：「我們先到了阿拉斯加，那裡的環境讓我覺得很新鮮。凌晨一兩點天色才暗，但短短一小時後，到了凌晨三點又開始變亮，第一次體驗這種沒有黑夜的感覺，覺得非常特別。」她進一步分享在當地拍攝結束後的即興體驗：「冰川非常壯觀且美麗，拍攝一結束我就直接穿著衣服跳進冰川的水裡游泳，其實當下非常冷，但卻有一種被洗淨、煥然一新的感覺，好像來到這裡就一定要體驗這個過程。」

相較於阿拉斯加的自然奇景，紐約的拍攝則充滿挑戰。為了表達莉蓮遭受另一伴背叛後，決定拋下一切去紐約生活，劇組真得遠赴當地拍攝，瑞瑪席丹回憶：「紐約街拍真的很具挑戰性，環境吵雜、人潮擁擠，加上我們幾乎沒有時間勘景，都是邊走邊拍的狀況。」她特別提到中央公園噴水池一景：「拍攝時路人經常來回觀看，甚至會對鏡頭好奇地看，雖然有時捕捉到美麗的鏡頭卻因此受干擾，真的很可惜。不過，我覺得最辛苦的是收音師，因為紐約街頭實在太吵雜，拍攝過程充滿無法預測的因素。」

《親密之海》劇組遠赴阿拉斯加拍攝工作照。圖/CATCHPLAY提供

除了跨國拍攝，瑞瑪席丹在《親密之海》中也與飾演男主角李憲宏的李銘順有多場對手戲，其中拳擊對打戲則讓人驚艷，瑞瑪席丹表示：「7、8年前我曾上過拳擊和泰拳的課程，但後來因為十字韌帶受傷而中斷，這次拍攝再次站上擂台，心情非常開心。」她坦言，拍攝這些場景時才剛與李銘順相識，「我們當時還在熟悉彼此，但整個拍攝過程卻非常輕鬆自在，不論是對打的過程還是現場互動，都讓我感覺很舒服。」

《親密之海》由CATCHPLAY與鑫囍創業共同製作，7月18日起將於CATCHPLAY+影音平台（台灣、印尼、新加坡）、CATCHPLAY電影台、LINE TV、香港Now TV及Amazon Prime Video全球超過240個國家與地區同步上線，帶領觀眾感受角色在慾望與自我探索間的真實旅程。

《親密之海》莉蓮在阿拉斯加的生活。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》莉蓮對拳擊的認真吸引了憲宏。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》瑞瑪拍攝拳擊畫面全神貫注。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》莉蓮對拳擊的認真吸引了憲宏。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》憲宏對莉蓮著迷不已。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》瑞瑪於美國拍攝時的花絮。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》。圖/CATCHPLAY提供