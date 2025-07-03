《下流大盜》漫畫點閱980萬 柳承龍x林秀晶x梁世宗海底尋寶不擇手段

由柳承龍、梁世宗及林秀晶主演的犯罪動作韓劇《下流大盜》（韓語：파인: 촌뜨기들，英語：Low Life）將於7月16日在Disney+ 獨家上線！本劇改編自尹胎鎬（韓語：윤태호，1969年—）根據20世紀70年代在新安前海發現寶物船事件創作的同名網路漫畫，由《犯罪都市》、《地下菁英》導演姜侖成執導。劇情講述利用沉在海底的寶物船賺大錢的惡棍們以及發生在他們身上的故事。

《下流大盜》故事設定在1970年代的韓國，講述叔姪檔吳寛石與吳熙東拼死追逐發財夢的故事。當一艘古代寶船在韓國沿海被發現的消息不脛而走，兩人決定不擇手段，與各路投機分子展開一場驚心動魄的尋寶競賽，只為鹹魚翻身、過上他們富足的夢想生活。然而面對各懷鬼胎的競爭者們，他們是否能及時奪取寶藏，扭轉兩人的命運？

《MOVING 異能》柳承龍、「國民老么」梁世宗為發財不擇手段，鄉巴佬間的貪婪鬥爭即將展開

《下流大盜》由柳承龍（《MOVING 異能》、《炸雞奇遇記》）飾演吳寛石；梁世宗（《我的女神室友斗娜》、《愛情的溫度》）飾演吳熙東；林秀晶（《憂鬱症》、《首爾單身日記》）則飾演楊貞淑。作品由導演姜侖成（《地下菁英》、《犯罪都市》）編劇及執導。《下流大盜》全劇共 11 集，將於 7 月 16 日首播前三集，之後每週更新兩集，並於 8 月 13 日迎來大結局。

《下流大盜》是最新一部將於Disney+ 獨家上線的原創韓劇，今年深受觀眾喜愛的韓國作品包含關於表面是天才醫生、實則是連續殺人魔的驚悚韓劇《狂醫魔徒》、以及 Disney+ 今年觀看次數最高的推理韓劇《血謎拼圖》；此外，觀眾還可以期待由全智賢、姜棟元與趙約翰主演的政治劇《暴風圈》、以及由玄彬與鄭雨盛主演的《韓國製造》等精彩作品，立即訂閱 Disney+享受最豐富的影視內容！ 《下流大盜》於 7 月 16 日在 Disney+ 獨家上線前三集。

《下流大盜》。圖/Disney+提供

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