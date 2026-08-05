綠能醜聞下的友誼 《日光》入圍歐洲聖賽巴斯提安影展

由呂柏勳執導的首部劇情長片《日光》（Will You Still Be My Friend），正式入選2026年西班牙 聖賽巴斯提安國際影展 （San Sebastian International Film Festival, SSIFF）「新導演競賽單元」（New Directors），成為本屆該單元唯一入圍的台灣 作品。聖賽巴斯提安國際影展是歐洲四大影展之一，與坎城、柏林、威尼斯齊名，是世界許多重要電影世界首映的舞台，英國電影大師麥克李（Mike Leigh）的新片今年也選擇在此做歐洲首映。

《日光》深刻刻畫了兩位少年的真摯友誼，讓聖賽巴斯提安國際影展的選片團隊看完片後毫不猶豫的發出邀請，也大力稱讚兩位少年演員王傑登、雷豐銘的演技。全片故事始於由王傑登飾演的13歲少年俊佑，與雷豐銘飾演從新加坡搬來的少年彥霆成為秘密好友。彥霆的父親從事光電開發，搬回台灣後，彥霆一家因此與村中居民產生嫌隙。隨著村內因光電投資引發的衝突不斷加劇，大人間的矛盾也波及到孩子們，讓俊佑與彥霆的友情也出現裂痕。

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以短片破紀錄拿下台北電影獎最佳導演獎的呂柏勳也特別發表入圍感言：「很高興能夠入選聖賽巴斯提安影展新導演競賽，對我和整個劇組而言都是很大的鼓勵。期待能與來自世界各地的觀眾分享這個關於兩個男孩友誼與成長的故事。」《日光》由映光影像、青山電影共同製作，好威映象發行，更多消息請上官方社群網站查詢。

《日光》海報。圖／好威映象