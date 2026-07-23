聞天祥重點推薦！2026金馬經典影展8月開跑

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金馬經典影展8月5日到16日台中限定登場。

金馬經典影展8月5日到16日台中限定登場。 重點二： 聞天祥開講選片指南，帶影迷重溫比利懷德經典。

聞天祥開講選片指南，帶影迷重溫比利懷德經典。 重點三：除售票優惠外，還推青少年專屬影迷第一堂課。

由台中市影視發展基金會與台北金馬影展 執行委員會共同主辦「2026金馬經典影展：比利懷德120週年紀念展」將於8月5日（週三）至8月16日（週日）於台中iFG遠雄廣場威秀影城舉行。今（18）日舉辦全台唯一、台中限定「選片指南」活動，由金馬執委會執行長聞天祥 開講，吸引眾多影迷前來參與，聞執行長幽默風趣的生動解說，現場笑聲四起，氣氛歡樂活絡；影展售票自6月18日全面開賣，現正優惠熱銷中，為了回饋影迷，也推出集點升級經典卡友的活動，歡迎影迷們把握機會、錯過不再！

金馬執委會執行長聞天祥熱情引領觀眾，深入探索美國電影大師比利懷德的傳奇一生及其經典作品，結合影史脈絡與電影片段，帶領觀眾重溫比利懷德遊走於冷冽黑色電影、機智浪漫喜劇與辛辣社會諷刺之間的超凡才華。本次片單涵蓋25部經典作品，包含膾炙人口的《日落大道》、《七年之癢》、《熱情如火》等知名佳作，更有多部在台灣難得一見的珍貴影片。講座內容兼顧專業深度又活潑生動，讓影迷聽得津津有味，紛紛表示「捨不得錯過任何一場」、「聽完立刻想手刀搶票」。

選片指南活動現場紀錄照。圖／台中市影視發展基金會提供

金馬執委會執行長聞天祥。圖／台中市影視發展基金會提供

台中市新聞局專門委員劉仲偉表示，台中致力推動多元觀影文化，除了爭取各類主題影展進駐本市，更積極塑造獨具特色的城市電影品牌。特別感謝金馬經典影展長年與台中並肩合作，讓影迷能在自己最熟悉的戲院中，近距離朝聖一生必看的大師經典風采，為城市注入深厚的影像文化養分。

共同主辦單位台中市影視發展基金會代理執行長王允踰補充，2026金馬經典影展以「比利懷德120週年紀念展」為主題，致敬被譽為好萊塢最偉大全能編導之一的比利懷德，特別感謝金馬執委會對於台中的厚愛，邀請知名策展人陳俊蓉、學者于昌民等舉辦6場次映後座談；更結合影展資源在台中規劃全台唯一、鎖定青少年族群的「影迷的第一堂課」，自7月11日起至8月2日開放報名，為12-20歲青少年打造專屬的參展體驗活動，聞執行長亦將親自主講，以深入淺出的方式帶領年輕影迷欣賞經典，看熱鬧也學會看門道。金馬經典影展台北場（台北信義威秀影城）將於7月24日至8月13日登場；台中場（台中iFG遠雄廣場威秀影城）則於8月5日至8月16日期間放映。更多資訊請至金馬官方專頁查詢。

精華 FAQ Q1：2026金馬經典影展這次的主題與致敬對象是誰？ 本屆影展以「比利懷德120週年紀念展」為主題，向好萊塢傳奇編導比利懷德致敬，聚焦他在黑色電影、浪漫喜劇與社會諷刺上的經典成就。

Q2：台中場影展何時舉行，主要放映地點在哪裡？ 台中場將於8月5日到8月16日舉行，地點在台中iFG遠雄廣場威秀影城，影展售票已自6月18日全面開賣，並搭配優惠與集點升級活動。

Q3：除了放映經典片單，台中還有哪些延伸活動？ 台中場規劃6場映後座談，也推出全台唯一、鎖定12-20歲青少年的「影迷的第一堂課」，由聞天祥親自主講，讓年輕影迷更深入理解經典電影。