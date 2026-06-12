【影評】從《第三類接觸》到《揭密日》，史匹柏以復古驚悚包裝的當代外星人電影

史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的《揭密日》（Disclosure Day），是其再度聚焦外星人議題的政治驚悚、甚至帶有老派諜報類型的科幻電影，自從1977年《第三類接觸》（Close Encounters of the Third Kind）、1982年《E.T.外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）到2005年《世界大戰》（War of the Worlds），我們可以發現史匹柏在這個題材（議題）上的轉變。

上個世紀七八十年代的冷戰後期，對於外星題材的好奇神祕敬畏（《第三類接觸》、《外星人》），到2000年代時候的「911恐怖攻擊事件」後對於災難的恐懼以及生存逃亡（《世界大戰》），從好奇到恐懼，史匹柏拍出對於外星題材的立場改變。直到現代因為社群媒體熱絡、AI技術發達，還有尋求真相揭曉的氛圍（尤其先前美國釋出了「 UAP」影片的新聞），史匹柏在這部《揭密日》企圖找到另一種詮釋角度。

這角度可能不再是如果外星人降臨或來襲，而是拉回人類自身，我們是否生活在外星人同時存在的地球（世界）他們是怎麼掌握或理解我們，我們該如何面對外星生命與宗教信仰觀念上的衝突，人類如何面對那個有如「魔戒」般神秘力量的外星工具引誘爭奪。更甚者是人類與外星生物有沒有可能達到理解共處？或是人類準備好迎接這樣的改變嗎？

艾蜜莉布朗站在螢幕前播報。圖／UIP提供

《揭密日》劇照。圖／UIP

★ 以下可能有雷



史匹柏從1977年《第三類接觸》開始，可以說拍了快半世紀的外星人，電影依然有著史匹柏標誌性的手法，超自然意象的鏡頭炫光、平凡人物為主角、對政府體制的陰謀論、還有老搭檔約翰威廉斯（John Williams）飽滿強烈的主題動機配樂。

而這部作品還是走他擅長的懷舊路線，這個懷舊不是年代性的，而是一種對於整個世界觀與環境建構上的復古感。《揭密日》是以稍嫌老套的故事，來包裝當代概念的外星人電影，用傳統諜報片般的架構（盜走驚世機密引來國家機器追捕）、飛車槍戰追逐、甚至最危急的動作場面還是火車大戲（我聯想到他監製的《超級8》）來拍出老式諜報風貌。

還有那倉庫內重建的模擬房舍，也讓人想到他的《A.I.人工智慧》，其他聯想到的還包括《關鍵報告》（Minority Report），那種與體制對抗的亡命天涯。我自己在看的時候還有想到另一部不是他導演，也是講外星溝通議題的電影《接觸未來》（Contact），該片也有關於信仰與天文科學的衝突，以及外星人能幻化你腦中的形象，來給你看你想看到的外貌，以及對於穹蒼宇宙來說人類是如此渺小的觀念。

柯林佛斯在片中表情凝重，似乎隱藏著什麼真相。圖／UIP提供

《揭密日》講「溝通」，外星語的訊息，人類從媒體獲得訊息，所有以片中有不少篇幅是關於新聞媒體，但他們的傳播力量是否還如上個世紀般強大？在現代已經資訊碎片化的時代，大家應該已經透過電子工具、手機網路在社群媒體上接收訊息，片中傳統電視台的新聞媒體還是主要發聲管道，電影這樣的設定也是很懷舊？

另一個要素是對「意念」的形塑，有如「X教授」般的意念掌握，是高等生物有別於人類的差異；那幕鹿頭變回外星人頭的鏡頭，堪稱奇觀。只是現代觀眾早已看遍各式炫目特效，已經很難達到像七八十年代的影迷們看到《第三類接觸》那樣的重擊心靈，或是像看到《外星人》的無比溫馨。

《揭密日》反而是呈現一種未知的焦慮、對環境體制的猜忌的當今時代氛圍，加上前陣子美國國防部突然釋出的那些UAP（不明異常現象）影片，當科幻片可能不再是虛空幻想，有那麼可能性是如此接近現實的時候，我們該如何面對這個題材，所以當主角準備開口時畫面的戛然而止，也是創作者將議題再丟回給觀眾了。

喬許歐康納參與演出。圖／UIP提供

《揭密日》劇照。圖／UIP

《揭密日》劇照。圖／UIP

《揭密日》前導海報。圖／UIP

《揭密日》前導海報。圖／UIP