海溝盡頭，核武末日一觸即發？《哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》扭轉未來

蟬聯日本六週票房冠軍，動員超過334萬人次，賣座超過42億的《哆啦A夢》最新電影作品《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》將於7月10日在台灣上映，今日也正式公布台灣版定檔預告！

《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》故事描述大雄一行人利用暑假前往海底露營，結果意外遇到來自海底王國「姆聯邦」的神祕青年「艾魯」，他們展開足以決定地球命運的大冒險……《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》將於今年暑假7月10日國語配音版、日語原音版同步全台上映！

《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》邀請曾經參與過《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》、《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》等多部《哆啦A夢》電影版的矢嶋哲生導演執導，擁有豐富《哆啦A夢》電影版製作經驗的他，是首度擔任《哆啦A夢》電影版的導演。矢嶋哲生表示：「10,928公尺，人類迄今能到達的海底最深處。至於更深的地方───就讓我們跟著哆啦Ａ夢一行人一起去冒險吧！那裡一定有從未見過的生物和景色在等著他們。光是想想就讓人興奮不已，不是嗎？他們在那裡所面臨的選擇和決定，或許會讓他們感到苦惱。但可以肯定的是，意想不到的答案就隱藏在他們心中。」

《哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》劇照。圖／車庫娛樂提供

《哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》劇照。圖／車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》裡載著大雄前一行人前往海底冒險的「海底車」，是原作漫畫中最讓人印象深刻的角色之一，它與靜香之間的情誼讓許多粉絲流下感動的淚水。《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》邀請曾經為《我的英雄學院》「峰田實」、《Keroro軍曹》「東谷小雪」等知名角色配音的資深聲優廣橋涼為海底車獻聲，是她第一次參與《哆啦A夢》電影版。廣橋涼表示：「這是我第一次接觸《大雄的海底鬼岩城》這個故事。能夠以海底車的身份在這個有點神秘的世界展開全新冒險，真的是太棒了，非常感謝。海底車將會帶領大家探索海底世界。請各位抓穩，不要被甩出去囉！」

《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》故事講述大雄與朋友們對於暑假的露營地點意見不一，最後他們決定採納哆啦A夢的建議，前往大海中央露營！借助秘密道具「海底車」和「適應燈」的力量，五人展開海底露營之旅，與各式各樣的海底生物相遇。後來，他們發現了一艘沉船，並遇到一位神祕青年艾魯。原來，他是來自領土廣闊的海底王國「姆聯邦」的海底人！因為討厭陸上人，所以海底人對大雄一行人充滿戒心。這時，傳來了「鬼岩城…開始活動了！」的消息。這個讓海底人畏懼的鬼岩城究竟是什麼？懷抱著對夥伴的信任，大雄一行人展開足以決定前所未有的大冒險！《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》將於今年暑假7月10日國語配音版、日語原音版同步全台上映！更多資訊請上車庫娛樂官網查詢。

《哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》海報。圖／車庫娛樂提供