PLAVE演唱會電影大銀幕獻映！首組虛擬偶像團體登上高尺巨蛋全實況紀錄

★ 盛載巡迴演唱會 [DASH: Quantum Leap] 安可場精彩舞臺實況

★ 超越偏見、成就傳奇，顛覆K-POP格局！

知名韓團「PLAVE」專屬電影《PLAVE Asia Tour [Dash: Quantum Leap] Encore in Cinemas》將於6月5日（五）登台上映！《PLAVE Asia Tour [Dash: Quantum Leap] Encore in Cinemas》盛載首組虛擬偶像團體登上高尺巨蛋的歷史性時刻——[DASH: Quantum Leap]安可場的澎湃能量，一個充滿共同情感的夜晚，如今在大銀幕上重現！從宣告新時代開端的〈Dash〉，到獻給PLLI的真誠粉絲歌曲，將再次在戲院共同創造夢幻的瞬間。

「PLAVE」是韓國製作公司「VLAST」於2023年所推出的虛擬男子偶像團體，由諾亞、藝俊、斑比、銀虎、河玟這5位成員組成，主要活動以3D模組呈現，MV拍攝、直播、舞臺演出等都是由成員親自參與，進行動態捕捉。「PLAVE」在去年8月也在台灣舉辦兩場演唱會，吸引大批台灣粉絲到場支持，現場座無虛席，可見他們在台灣的超高人氣。精彩鉅獻《PLAVE Asia Tour [Dash: Quantum Leap] Encore in Cinemas》6月5日（五）全台上映！

《 PLAVE Asia Tour [Dash Quantum Leap] Encore in Cinemas》。圖/車庫娛樂提供

《 PLAVE Asia Tour [Dash Quantum Leap] Encore in Cinemas》。圖/車庫娛樂提供

《 PLAVE Asia Tour [Dash Quantum Leap] Encore in Cinemas》。圖/車庫娛樂提供

《 PLAVE Asia Tour [Dash Quantum Leap] Encore in Cinemas》。圖/車庫娛樂提供

《 PLAVE Asia Tour [Dash Quantum Leap] Encore in Cinemas》。圖/車庫娛樂提供