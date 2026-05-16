《屍速禁區》延尚昊再次入選坎城！全智賢x具教煥x池昌旭 大戰「高智商」喪屍

今年最受矚目的喪屍動作鉅獻《屍速禁區》（Colony）正式入選第79屆的坎城影展午夜單元，於本週六（5/16）於坎城影展進行首映！

延尚昊導演近期與《屍速禁區》的演員們全智賢、具教煥、池昌旭、申鉉彬、金新綠一起上了網路節目《出差十五夜》，導演透露雖然事先有收到影展通知入選的消息，但直到坎城影展透過直播正式宣布入選名單的那天，聽到自己的名字時，才卸下緊張的情緒，確定《屍速禁區》是他繼《屍速列車》後，時隔10年再次入選坎城影展午夜單元的作品。

延尚昊：《屍速禁區》是歷年作品中最具規模的商業大片

延尚昊導演表示，《屍速禁區》是他至今的作品中，最具規模的商業大片，他表示：「在製作《屍速禁區》的過程中，也強烈地感受到喪屍類型作品所帶來的樂趣！雖然《屍速列車》系列也很有趣，但那兩部作品主要是將重點放在故事發生的地點和空間。而《屍速禁區》則讓我更苦惱該怎麼做才能展現出嶄新的喪屍面貌，我認為這次能為觀眾帶來更直接的樂趣！」

對於這次《屍速禁區》的喪屍特色，延尚昊導演表示：「《屍速禁區》中的喪屍有著可以交流的方式，隨著感染者的個數增加，他們會加快思考速度、強化智慧程度。但他們以和人類完全不同的方式去思考、學習，在失敗時甚至會出現奇怪的特徵。而和喪屍群體對抗的人類們，果然又展現出不同型態的模樣！」

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂提供

《屍速禁區》大量動作場面更勝前作！導演：盡量不用CG特效

台灣今日也公布了《屍速禁區》主要角色的角色版海報，對於這次《屍速禁區》中的動作場面，延尚昊導演表示：「這次有大量的動作場面，和之前的作品感覺不太一樣。過去的動作場面通常是奔跑、閃避、殺戮等，這次還加上了一些欺瞞戰術等，一定會讓觀眾感到很新鮮！」

延尚昊導演還透露這次並沒有使用太多CG特效，他表示：「我們在拍攝現場很努力打造真實的場面！在我的作品中的使用CG多寡排序應該是《靜_E》、《屍速列車：感染半島》、《寄生獸：灰色部隊》、《地獄公使》、《屍速列車》，這次《屍速禁區》應該是排在《地獄公使》和《屍速列車》之間。」

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂提供

《屍速禁區》全智賢：具教煥很可愛，池昌旭外表像雕像，想待他身邊

《屍速禁區》是全智賢睽違11年的電影作品，她也分享這次和其他位演員們合作的感想，她表示：「我和金新綠演員同年，在拍攝現場真的很難遇到同齡的女演員，我很好奇同年紀的女演員們的想法、生活方式，她是我最想認識的演員。我在她身上學到很多，也讓我反省了不少。」1981年生的全智賢和金新綠，據說在拍攝空檔時也聊得很起勁，觀眾也可在電影中看到兩人絕佳的演技默契！

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂提供

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂提供

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂提供

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂提供

全智賢也透露和具教煥合作的感想，她表示：「一開始覺得具教煥演員的個人色彩很強烈，是位很有個性的演員，實際合作後發現他有著反差魅力，有很可愛的一面，但演戲時又變得很不一樣，也讓我獲益良多。」另外，對於第一次共演的池昌旭，全智賢則說：「池昌旭演員的外表就像雕像一樣，但個性一點都不油膩，我很喜歡，讓人一直想待在他身邊。」年度動作驚悚鉅獻《屍速禁區》5月22日在臺上映。

《屍速禁區》角色版預告

《屍速禁區》全智賢。圖/車庫娛樂提供

《屍速禁區》具教煥。圖/車庫娛樂提供

《屍速禁區》池昌旭。圖/車庫娛樂提供

《屍速禁區》金新綠。圖/車庫娛樂提供

《屍速禁區》申鉉彬。圖/車庫娛樂提供

《屍速禁區》高洙。圖/車庫娛樂提供

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂提供

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂提供