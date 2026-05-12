2026坎城影展／XR沉浸式內容首次亮相！《魯冰花》《黎明前的回聲》多部作品入圍爭光

琅琅悅讀／ 文策院
上排由左至右：《魯冰花》、《黎明前的回聲》；下排由左至右：《懸日掛月》、《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展》。圖/文策院提供
上排由左至右：《魯冰花》、《黎明前的回聲》；下排由左至右：《懸日掛月》、《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展》。圖/文策院提供

沉浸式挺進主競賽 經典再現大銀幕 台漫IP國際開發
臺灣內容三線齊發 影展與市場展同步出擊

全球影視產業年度盛會坎城影展（Festival de Cannes） 與坎城電影市場展（Marché du Film） 於5日12日同步開展，整合電影與沉浸式內容雙軌推進。今年臺灣作品橫跨多個單元，除了《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展》入圍沉浸式競賽單元、修復電影《魯冰花》入選影展經典單元外，《黎明前的回聲》也入選市場展「Shoot The Book!」單元；同時，作品《懸日掛月》亦入選市場展單元「HAF Goes to Cannes」。文策院透過入圍入選作品、國際提案、產業媒合與臺灣館推廣，全面提升臺灣內容於國際市場的能見度與合作機會。

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文策院董事長王時思表示，今年親自率團前進坎城，除了首度參與沉浸式市場展，期待結合臺灣在地內容與技術優勢，推動XR與跨媒介敘事走向國際，也特別關注漫畫IP的發展。「身為臺漫迷，看到狼七《黎明前的回聲》將於市場展提案感到非常振奮，樂見臺灣漫畫被更多國際讀者看見，進一步拓展影視改編的可能性！」更恭賀由國家電影及視聽文化中心推動的修復作品重返坎城大銀幕，讓經典文化資產得以再次被國際影迷看見，展現臺灣內容在創新與傳承之間的活力。

狼七的金漫大獎作品《黎明前的回聲》入選坎城電影市場展「Shoot The Book!」單元，為本屆唯一入選的亞洲作品 。圖/文策院提供

本屆坎城影展由臺灣沉浸式內容領域率先傳來佳績，臺、英、法合製的《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展》入圍坎城影展沉浸式競賽單元，由皮埃爾－艾倫．吉羅編導，並與巴黎愛樂廳附設博物館合作，結合XR與實景娛樂（LBE）技術，透過多感官沉浸式體驗重新詮釋古典音樂，展現藝術與科技融合的國際製作能量。

臺、英、法合製的《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展》入圍坎城影展沉浸式競賽單元。圖/文策院提供

在電影領域方面，臺灣經典作品《魯冰花》入圍坎城影展經典單元。該片曾於 1989 年榮獲金馬獎最佳女配角與最佳電影插曲，並於 1990 年柏林影展獲得兒童電影單元獎項，以及聯合國教科文組織人道精神特別獎。此次透過修復重返國際影壇，不僅彰顯臺灣影史的重要文化價值，也讓經典作品以嶄新面貌再次與全球觀眾對話。

《魯冰花》數位修復版劇照，以古阿明一角讓獲取眾多觀眾熱淚的的黃坤玄（左）與飾演姊姊古茶妹的李淑楨（右）。圖/國家影視聽中心提供

此外，臺灣內容於跨媒介轉譯也持續展現潛力，來自狼七的金漫大獎作品《黎明前的回聲》入選坎城電影市場展「Shoot The Book!」單元，為本屆唯一入選的亞洲作品。 該單元與法國語文出版協會（SCELF）共同舉辦，聚焦具影視改編潛力之原創出版 IP；本案同時也與其他來自美、英、法等國作品同場提案，顯示臺灣漫畫內容在國際市場的轉譯價值與開發潛力。

由新銳導演呂柏勳執導、入選坎城電影市場展「HAF Goes to Cannes」單元的《懸日掛月》，為近年持續於國際開發平台嶄露頭角的臺灣作品之一。此單元由香港亞洲電影投資會（HAF）與坎城市場展合作推動，精選具潛力之亞洲發展中項目前進坎城進行國際提案。臺灣與新加坡合製的《懸日掛月》曾入選柏林電影市場「Far East in Progress」及 2026 年香港亞洲電影投資會（HAF）等提案平台，透過多階段國際開發與曝光，逐步累積產業關注，展現臺灣及華語創作於國際合製體系中的發展動能。

《懸日掛月》。圖/文策院提供

除作品入選外，文策院也積極布局沉浸式的商業發展。開展首日將於坎城舉辦「沉浸式提案工作坊（Pitching Workshop）」，由坎城沉浸式（Cannes Immersive）官方代表為臺灣入選業者提供國際趨勢解析與提案訓練，協助內容接軌國際市場。本次參與單位橫跨通路方與內容方，前者包括時藝多媒體（XR 沉浸玩家）、夢境現實、高雄市電影館 （VR FILM LAB）、國立臺灣美術館 （VR 藝廊），後者則有 VIVE Arts、涅所未來、綺影映畫、覓煦創意與初未來，顯示臺灣沉浸式產業鏈逐步成形。

同時， 5 月 13 日晚間於 Carlton Hotel 舉辦之沉浸式產業放映會，將以 450 平方公尺五面投影黑盒子空間呈現臺灣 XR 作品，包含入圍 2025 威尼斯影展沉浸式競賽的《DARK ROOMS》、於 2025 奧地利林茲電子藝術節展出的《DRIFT IN TIME》、使用 AI 影像創作打造的《摩登時代》，以及曾獲文化部或文策院文化科技國際合製支持計畫的《一起下地獄》、《感官協奏曲：四季》與《動物狂歡節》，展現沉浸式敘事的多元創新應用。文策院更與大會合作支持業者參與沉浸式主題一對一媒合會，將依據各業者作品特性進行精準配對，促進跨國合作契機。

在國際合製與市場拓展方面，文策院將參與 5 月 17 日「Spotlight Asia」官方單元。該活動由坎城電影市場展與 Ties That Bind 和 Focus Asia 共同推動，匯集歐亞多國機構與製片人，透過資金方案發表與圓桌交流，促進跨國合作。文策院也將藉此機會推廣臺灣合製機制與臺灣創意內容大會（TCCF），深化臺灣於國際影視產業中的角色。

坎城期間也將舉辦多場「國際製片交流媒合會」，串聯加拿大 Ontario Creates 、Canadian Media Producers Association (CMPA)、紐西蘭電影委員會 New Zealand Film Commission 、哥倫比亞 Proimágenes Colombia、智利 Cinema Chile、德國 German Federal Film Board、沙烏地阿拉伯紅海電影市場展 Red Sea Souk 等多國影視機構，透過小型精準媒合與多邊交流，協助臺灣製片拓展國際合作機會，強化合製與市場銜接。此外，文策院亦會於 5 月 15 日舉辦「國際買家交流 Happy Hour: TAIWAN HODALA」，由文策院帶領臺灣業者參與，並與大會共同邀請國際買家出席，透過現場交流，進一步促進產業對接與合作契機。

在坎城電影市場展臺灣館展出內容方面，今年集結多部具國際市場潛力之作品，包括臺日合製片《鼠一般的你》，改編自吉本芭娜娜小說，由導演真壁幸紀執導，並由岸井雪乃與曾敬驊主演；話題新片《死亡賭局》集結自音樂跨界的春風（洪瑜鴻）與黃奇斌等卡司；以及延續知名鬼片IP的《粽邪4：坤蒂拉娜》，結合臺灣驅魔信仰結合印尼女鬼傳說，展現在地多元類型創作能量。

臺日合製愛情片《鼠一般的你》，改編自吉本芭娜娜小說，由導演真壁幸紀執導，並由岸井雪乃與曾敬驊主演。圖/文策院提供

話題新片《死亡賭局》集結自音樂跨界的春風（洪瑜鴻）與黃奇斌。圖/文策院提供

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