《再生家族》是枝裕和新作再闖坎城！綾瀨遙x大悟歡迎「機器兒子」回家

是枝裕和導演自編自導最新作品《再生家族》入選坎城影展

由是枝裕和導演一手包辦執導、劇本、剪輯的最新作品《再生家族》近期將於台灣大銀幕上映！是枝裕和導演之前以《我的意外爸爸》榮獲坎城影展評審團獎、以《小偷家族》獲得坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」；2022年上映的《嬰兒轉運站》則榮獲人道精神獎、最佳男主角獎；前作《怪物》拿下坎城影展最佳劇本獎、酷兒棕櫚獎；今年則以《再生家族》再度正式入選坎城影展！

綾瀨遙x大悟《再生家族》飾演喪子夫婦 迎接AI類人型機器人兒子回家

是枝裕和導演以敏銳的視角和溫暖的視線刻劃現代社會和現代人們，創作出許多扣人心弦的作品，這次的新作《再生家族》的舞臺則在「不遠的未來」。《再生家族》故事敘述在兒子過世後，一對夫妻迎來了類人形機器人，將他視為家人一起生活。而等待著這家人、超越想像的「未來」究竟是……《再生家族》也是是枝裕和導演自《小偷家族》後，睽違8年所構寫的日本電影原創劇本。綾瀨遙和大悟在《再生家族》中飾演一對夫妻，綾瀨遙飾演建築師「甲本音音」、大悟飾演工程公司老闆「甲本健介」，兩人在電影中的兒子「甲本翔」，則由在200多人的甄選中脫穎而出的桒木里夢飾演，令人十分期待他們所交織而成的全新的「家庭模樣」。

《再生家庭》。圖/車庫娛樂提供

在近期公布的《再生家族》中文版前導預告中，從俯瞰如箱子般的甲本一家的鏡頭開始，伴隨著與死去的兒子模樣和聲音都相同的類人形機器人「翔」，他那天真無邪的一聲「我回來了」。而回應他的是苦等著「兒子」回家的妻子「音音」她那句「歡迎回家」，與丈夫「健介」那語氣稍微冷漠的「歡迎」。他們各自以認真的表情在進行創作，而在身為建築師的「音音」所創作的住家的建築模型中，和氣融融的3人家庭的模樣令人印象深刻。

《再生家庭》。圖/車庫娛樂提供

在《再生家族》前導海報中，則可看到類人形機器人「翔」在森林中閉著雙眼，將頭輕靠在樹木的模樣，彷彿像在感受著什麼、想從中獲取什麼。而碰觸著樹木的機械手掌，與象徵生命的自然氣息形成鮮明對比，巧妙地揭示了人與科技的交融，也為是枝裕和導演的全新挑戰拉開序幕。深受日本國內外觀眾喜愛的是枝裕和導演，最新作品《再生家族》也將於亞洲、北美、歐洲各國等世界各地上映。動人鉅獻《再生家族》近期也將於台灣大銀幕上映！

《再生家庭》。圖/車庫娛樂提供