《高訂人生》睽違5年新作！安潔莉娜裘莉走進時尚圈、持續關注乳癌健康

暌違近五年，安潔莉娜裘莉重返台灣大銀幕

安潔莉娜裘莉回來了！繼 2021 年演出的漫威電影《永恆族》後，暌違近五年，安潔莉娜裘莉將以最新作品《高訂人生》於5月8日重返臺灣大銀幕。

《高訂人生》由法國導演艾莉絲溫諾克爾（Alice Winocour）執導，故事聚焦在時尚產業幕後默默耕耘的女性工作者，裘莉飾演的電影導演夾在家庭與事業之間，又因突如其來疾病必須為現實做出取捨；來自南蘇丹的新銳模特兒離鄉背井築夢，仍對未來的方向感到困惑；平時替模特兒們粉飾傷疤、瑕疵的彩妝師，其實私底下還有個作家夢。三名角色透過一場時裝秀而邂逅，各自的生命經歷也在鎂光燈的背後交相輝映。

《高訂人生》揭時裝秀華麗伸展台的幕後真相

《高訂人生》導演艾莉絲溫諾克爾的編劇作品《少女離家記》曾獲奧斯卡獎外語片提名，這次她將目光放在時尚產業上，花了近一年半的時間待在各個時裝秀的後台觀察，見證了這個與時間賽跑的脆弱產業如何運作，並決定將隱藏在華麗伸展台幕後的一切呈現給觀眾。電影找來以《古墓奇兵》、《史密斯任務》等作紅遍國際的巨星安潔莉娜裘莉領銜演出，試圖揭開明星光環下，堅強女性背後脆弱的一面。

《高訂人生》。圖/可樂電影

《高訂人生》。圖/可樂電影

《高訂人生》。圖/可樂電影

裘莉再為女性健康議題發聲《高訂人生》盼給觀眾力量

裘莉初次看到《高訂人生》的劇本就被它細膩的層次與複雜的情感描繪給打動，尤其主角因罹患疾病而被迫在當前工作與未來發展之間做出抉擇的情節，更與她多年來關注女性身體健康議題的理念有所共鳴，過去裘莉為防範乳癌而採取「預防醫療行動」引發廣泛討論，闊別數年，她再次透過電影角色的處境為議題發聲，更期盼電影能為仍身處相同困境的觀眾帶來療癒的力量。

集結華麗幕後團隊，裘莉與法國男神上演親密對手戲

《高訂人生》除了由安潔莉娜裘莉擔綱主角，裘莉片中還與以《戲夢巴黎》享譽影壇的「法國男神」路易卡瑞有著不少親密對手戲，坎城影帝文森林頓更跨刀演出暖心醫生。電影集結了《燃燒女子的畫像》剪接師、《高校十八禁》攝影師、《花都魅影》美術指導、《璀璨女人夢》奧斯卡提名聲音指導等華麗幕後團隊，共同打造出一場華麗時尚大秀的幕後真相。電影《高訂人生》已於5月8日在臺上映。

《高訂人生》。圖/可樂電影

《高訂人生》。圖/可樂電影

劇情簡介

在巴黎時裝週的喧囂狂熱中，三位女性的人生於花都交織出命運的篇章。美國導演麥克絲（安潔莉娜裘莉 飾演）在得知罹患乳癌後，與長期合作的夥伴產生了預料之外的情感聯繫。名模新秀艾達遠從南蘇丹而來，只為逃離家鄉早已被命定的未來。化妝師安潔則始終隱身於華麗伸展台的陰影下，默默支撐著光鮮的世界。

隨著她們的人生軌跡產生交錯，電影捕捉了在公眾演出的光環背後，那份靜謐卻堅不可摧的韌性，更溫柔致敬這群跨越職業、文化與國界的女性，在無聲之中守望相助的真摯情誼。

《高訂人生》。圖/CG Cinéma 《高訂人生》。圖/可樂電影 《高訂人生》。圖/CG Cinéma