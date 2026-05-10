《妳最後留下的歌》小說改編 道枝駿佑x生見愛瑠共譜最催淚純愛

道枝駿佑、生見愛瑠譜寫《妳最後留下的歌》 6/5台灣催淚獻映

日本話題純愛電影感動登「台」！曾榮獲「Media Works文庫賞」肯定的愛情小說作家一条岬，他繼現象級作品《即使，這份戀情今晚會從世上消失》改編登上大銀幕，並在日本、台灣與南韓等地創下亮眼票房與口碑之後，時隔四年再度攜手導演三木孝浩、音樂大師龜田誠治與原作一条岬，推出全新青春純愛電影力作《妳最後留下的歌》，並將在6月5日於台灣感動獻映。全片延續團隊擅長的細膩情感與催淚敘事，以「文字與音樂交織的愛情」作為故事核心，描繪一段跨越近十年的青春戀曲。透過由道枝駿佑與生見愛瑠詮釋在彼此缺憾中相遇的少年少女，在共同創作歌曲的過程中逐漸靠近、相知相惜，卻也被現實與天賦推向命運分岔路的動人故事，打造一部關於相遇、創作、音樂與告別的純愛力作，並再度以強大的幕後及卡司陣容，成就出年度最催淚的愛情電影。

道枝駿佑首度單獨主演吐露心聲 攜手生見愛瑠迎演藝生涯轉捩點

《妳最後留下的歌》故事從少年「水嶋春人」與少女「遠坂綾音」展開，春人以寫詩作為祕密興趣，透過文字記錄情感；綾音雖然罹患「發展性閱讀障礙」，無法讀寫文字，卻擁有驚人的歌唱與作曲才能。兩人因為「共同創作歌曲」建立連結，一人透過文字，一人透過音樂，在旋律與詩句交織的創作世界中逐漸萌生情愫。不過才華帶來的不僅是光芒，也逐步將兩人推向截然不同的人生方向；即使如此，他們仍在彼此生命中留下無可取代的溫柔痕跡…。

值得一提的是，道枝駿佑首度單獨擔綱電影主演，將呈現出溫柔、內斂又帶點笨拙卻真誠的少年形象。道枝對於能再度跟三木孝浩導演合作，開心表示：「久違地重返三木導演的團隊，讓我既期待又有些不安與緊張，能否展現出比《即使，這份戀情今晚會從世上消失》時更成長的自己呢？不過在開拍前，我收到了三木導演一封溫暖的信，他寫著：『請好好享受表演』，也讓我能稍微放鬆心情，安心地投入拍攝現場。」他更將本片視為演藝生涯的「重要節點」：「《即使》是我在十幾歲時主演的第一部、也是唯一一部電影，而本片則成為我二十多歲的第一部主演作品。能和同一個團隊一起迎來這樣的重要節點，讓我更能充滿熱情地投入其中。」

女主角生見愛瑠則是首度跟道枝駿佑合作，並在音樂製作人龜田誠治指導之下，進行長達近一年的聲樂訓練與吉他學習，並將在片中親自展現歌唱與演奏實力，為角色注入真實生命力。生見對此表示：「關於唱歌與吉他等音樂相關部分，幾乎都是我第一次嘗試，雖然有些緊張，但我是那種一面對新挑戰就會感到興奮的人，因此在大約一年的時間裡，在老師們指導下練習唱歌和吉他。現在這部作品對我來說，已經有非常深厚的情感連結。」

黃金陣容打造純愛巔峰 《妳最後留下的歌》勇奪日本新片票房冠軍

不僅如此，《妳最後留下的歌》幕後團隊同樣延續高規格製作，由被譽為「純愛電影名導」的三木孝浩執導，他的代表作包括《明天，我要和昨天的妳約會》、《即使，這份戀情今晚會從世上消失》與《我在平行時空戀上妳》等片，以自然光影與貼近日常的影像風格見長，強調角色之間情感的細微流動。音樂部分則由東京事變成員、曾以電影《線：愛在相逢時》榮獲日本奧斯卡優秀音樂獎的龜田誠治操刀，以旋律強化情感記憶。劇本則由《她愛上了我的謊》與《我想吃掉你的胰臟》等多部話題純愛電影的金牌編劇吉田智子執筆。本片在日本上映之後，隨即榮登日本電影新片票房冠軍，更被觀眾譽為「年度最催淚純愛電影」，勢必將成為台灣觀眾的必看約會電影首選，帶來滿滿的淚水與感動。

這部由《即使，這份戀情今晚會從世上消失》原著、導演、主演等原班人馬再度集結的純愛新片《妳最後留下的歌》，即將在6月5日於台灣感動獻映。本片劇情描述性格內向、對未來毫無夢想的水嶋春人（道枝駿佑飾演），某日邂逅了擁有天籟歌聲與音樂才華的遠坂綾音（生見愛瑠飾演）。綾音雖然罹患「發展性閱讀障礙」，難以順利閱讀與書寫文字，卻對音樂懷抱無限熱情。當她偶然發現春人寫下的詩句，便順勢向他提出請求：「你願意幫我寫歌詞嗎？」於是，春人負責寫詞，綾音負責歌唱。兩個缺少了重要一部分的人，在旋律與文字交織的日子裡，慢慢拉近了彼此的心，也創作出只屬於他們的歌曲。只是春人當時並不知道，與綾音共度的那些日子，其實只剩短短十年…。那段承載青春悸動、未曾言說的秘密與情感的歲月，而那首歌，又將會為兩人揭開什麼樣的答案？更多本片最新消息，請上👉采昌國際多媒體官方臉書粉絲團

《妳最後留下的歌》。圖/采昌國際多媒體提供