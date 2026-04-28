《Wild Sing》44歲偶像隔20年強勢回歸！姜棟元x嚴泰九x朴智賢 為喜劇狂練舞

即將於6月3日在韓國上映的喜劇電影《Wild Sing》由擅長創作幽默喜劇類型的孫在坤導演執導，代表作有《超「人」氣動物園》(2020)，這次找來《暴風圈》姜棟元、《暗夜天堂》嚴泰九、《妳和其餘的一切》朴智賢，共組90年代男女混聲團體「Triangle」；演員三人都不是喜劇常見班底，甚至都是內向「I人」，也因此選角名單一公開便引起熱烈討論，其中姜棟元及嚴泰九曾於10年前合作過《被隱藏的時間》，也令影迷期待兩人第2次的合作將迸出怎樣的火花。

為宣傳電影上映消息，電影製作方為電影中的偶像團體「Triangle」設立了專屬官方社群媒體，不僅釋出三人苦練舞蹈及演唱表演的主打歌「Love Is」歌曲MV，更有專輯配置圖、Y2K風格的個人小卡、歌曲應援法以及打歌回歸行程表，逼真程度彷彿演員三人要改行當偶像歌手！目前MV也即將突破點閱數2百萬、留言突破6千則，以此能看出在社群媒體中的高度關注度與期待。

《Wild Sing》劇情講述「舞蹈機器」Hyun Woo（姜棟元 飾）、「暴風饒舌」Sang Gu（嚴泰九 飾）、「絕對魅力」Do Mi（朴智賢 飾）三人所屬的「Triangle」，曾以「連續38週維持排行榜第1」的歌壇地位而紅極一時，後來則因一場意外導致團體活動中斷。20年後，在因緣際會下，「Triangle」三人組竟有機會重新出道，但是，重組之路並不像他們想得如此容易……

電影《Wild Sing》相關宣傳圖，「舞蹈機器」Hyun Woo（姜棟元 飾）。圖/取自@a.triangle.official 官方Instagram帳號

電影《Wild Sing》相關宣傳圖，「絕對魅力」Do Mi（朴智賢 飾）。圖/取自@a.triangle.official 官方Instagram帳號

電影《Wild Sing》相關宣傳圖，「暴風饒舌」Sang Gu（嚴泰九 飾）。圖/取自@a.triangle.official 官方Instagram帳號

《努力克服自卑的我們》吳世正飾演以當年以「抒情王子」稱號聞名的歌手Sung gon，總是因為「Triangle」無法高攀的排行榜成績從未得過第一，因此也被稱作「萬年第二」。吳世正演員加入演員陣容的消息，再次注定讓電影《Wild Sing》增添意想不到的趣味性。喜劇電影《Wild Sing》將於6月3日在韓國上映。

歌手Sung gon（吳世正 飾）電影宣傳社群媒體帳號

電影《Wild Sing》中偶像團體「Triangle」專屬官方社群媒體

樂天電影宣傳《Wild Sing》電影中偶像團體「Triangle」雜誌封面

《WONDANCE—熱舞青春—（11）》。圖/尖端出版