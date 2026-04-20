大銀幕感受影帝影后魅力！金馬X威秀聯名影廳選映33部歐洲電影

桑德拉惠勒最近在《極限返航》冷冽細膩的演技大獲好評，有影迷疾呼剛認識她的觀眾更不能錯過她榮登歐洲電影獎影后並提名奧斯卡的《墜惡真相》。「金馬X威秀聯名影廳」將於2026年5月8日至7月23日推出「歐洲電影獎：決戰帝后頒獎台」，選映33部橫跨2020年至2025年間於歐洲電影獎（European Film Academy）角逐最佳男、女主角獎的精彩佳作，見證安東尼霍普金斯、邁茲米克森、史戴倫史柯斯嘉、桑德拉惠勒、寶拉貝爾、蕾娜特萊茵斯薇、維琪克雷普、卡拉索菲亞賈斯康、札特科巴瑞克、雅絲娜杜里契奇等當代最具影響力的歐洲影帝影后的演技魅力。

即日起便可至金馬辦公室或於金馬奇幻影展期間至影展服務台購買「優惠套組」，每套10張交換券，憑券自5月1日（日）中午12點起於威秀影城選片劃位，每組優惠價2,300元，5月8日前購買套組更可享早鳥特價每組2,000元。單場票則從5月1日（日）中午12點起於威秀影城購票系統開始販售。

《父親》《醉好的時光》《荒蕪之地．應許之心》《瘋狂富作用》

《QUEER》《秘密會議》《日麗》《盜墓奇美拉》《鈦》

這次專題片單堪稱星光燦爛，火花四濺。安東尼霍普金斯的《父親》優雅卻殘酷地剝開衰老記憶的裂痕，簡直就是表演範本。邁茲米克森二度封帝的《醉好的時光》和《荒蕪之地．應許之心》，從中年失意的醉態到拓荒者的堅毅，展現截然不同的演技。《瘋狂富作用》札特科巴瑞克以瞠目結舌的瘋狂荒誕，嘲諷權力的虛幻。《QUEER》「007」丹尼爾克雷格顛覆硬漢形象，大展火燙赤裸的同志情慾。《秘密會議》雷夫范恩斯道出梵蒂岡的宗教權力暗潮洶湧，毫無冷場。保羅麥斯卡在《日麗》中內斂詮釋年輕父親的憂鬱掙扎，令人心疼。《盜墓奇美拉》的喬許奧康納化身考古學家，在生死兩界尋找真正的寶藏。而文森林頓在《鈦》則把對亡子的狂熱投射在身分不明的少女身上，挑戰愛與接納的界線。

《父親》。圖/台北金馬影展提供 《醉好的時光》。圖/台北金馬影展提供 《荒蕪之地_應許之心》。圖/台北金馬影展提供 《瘋狂富作用》。圖/台北金馬影展提供

《QUEER》。圖/台北金馬影展提供 《秘密會議》。圖/台北金馬影展提供 《日麗》。圖/台北金馬影展提供 《盜墓奇美拉》。圖/台北金馬影展提供 《鈦》。圖/台北金馬影展提供

《愛你讓我自由》《我去死一下》《穿越地獄之門》《失控的審判》

《神選之地》《野火蔓延時》《親密》

《愛你讓我自由》的法蘭茲羅戈斯基在鐵窗高牆下守望禁忌之愛，《我去死一下》的拉斯艾丁傑把指揮家的家庭變故與樂曲創作交織辯證，《穿越地獄之門》的塞吉羅培茲從荒漠尋女的銳舞派對，演變成一場肉體與靈魂的煉獄。《失控的審判》塔哈拉辛以極具爆發力的演出，控訴被美軍關押的不公與人權磨難；《神選之地》艾略特克羅賽霍夫在冰島荒野環境中，刻畫神職人員對信仰與自我的搏鬥。湯瑪斯舒伯特在名導克里斯汀佩佐的《野火蔓延時》裡精彩演繹受困於森林火災威脅與創作瓶頸的青年作家；《親密》的小演員伊登丹布林則以純真卻令人心碎的眼神，道盡了成長裡沉重的溫柔與遺憾。這群實力派男星用精湛演技，讓銀幕角色撼動人心。

《愛你讓我自由》。圖/台北金馬影展提供 《我去死一下》。圖/台北金馬影展提供 《穿越地獄之門》。圖/台北金馬影展提供 《失控的審判》。圖/台北金馬影展提供

《神選之地》。圖/台北金馬影展提供 《野火蔓延時》。圖/台北金馬影展提供 《親密》。圖/台北金馬影展提供

《世界上最爛的人》《阿蒙怎麼了？》《情感的價值》《墜惡真相》

《水漾的女人》《束縛》《璀璨女人夢》《阿依達的救援行動》

影后爭霸同樣精彩非凡。挪威女星蕾娜特萊茵斯薇繼《世界上最爛的人》演活了在愛情與自我間迷惘的都會女子、《阿蒙怎麼了？》中遊走崩潰邊緣的單親媽媽，終於憑藉《情感的價值》裡深陷親情糾葛的失意演員一角，與史戴倫史柯斯嘉一同登上歐洲帝后寶座。堪增演技教科書的桑德拉惠勒，在《墜惡真相》以妻子、嫌疑人和作家多重身份遊走真相。《水漾的女人》的寶拉貝爾化身現代水妖，展開一段淒美奇情。《霓裳魅影》維琪克雷普在《束縛》裡，以解放叛逆視角重新定義經典的「茜茜皇后」。《璀璨女人夢》的跨性別演員卡拉索菲亞賈斯康則挑戰轉換性別的販毒集團首腦，在轉向中探索自我與愛。《阿依達的救援行動》的雅絲娜杜里契奇飾演聯合國翻譯官，見證宛如地獄的戰爭屠殺。

《世界上最爛的人》。圖/台北金馬影展提供 《阿蒙怎麼了？》。圖/台北金馬影展提供 《情感的價值》。圖/台北金馬影展提供 《墜惡真相》。圖/台北金馬影展提供

《束縛》。圖/台北金馬影展提供 《璀璨女人夢》。圖/台北金馬影展提供 《阿依達的救援行動》。圖/台北金馬影展提供

《落葉》《失控教室》《失控夜班》《平行母親》《美好的早晨》

波蘭名導阿基郭利斯馬基《落葉》裡，男女主角阿爾瑪波伊斯提、尤西瓦塔寧共譜北歐冷調的浪漫。萊奧妮貝內施以《失控教室》中陷入信任危機的正義老師一角橫掃多項大獎，並在《失控夜班》詮釋身心瀕臨崩潰的夜班人員，完美演出體制壓迫下的無奈與爆發。《平行母親》的潘妮洛普克魯茲在阿莫多瓦的鏡頭下，層次豐富地演繹背負家族祕密與母性掙扎的攝影師。蕾雅瑟杜在《美好的早晨》則以自然細膩的表演，詮釋奔波於照護老父與渴望純粹愛情的單親母親。

《落葉》。圖/台北金馬影展提供

《失控夜班》。圖/台北金馬影展提供 《平行母親》。圖/台北金馬影展提供

《失控的教室》。圖/台北金馬影展提供 《美好的早晨》。圖/台北金馬影展提供

《137號案件》《帶針的女孩》《非關性愛》《聖蛛》

取材真實案例的《137號案件》，蕾雅杜嘉在調查警察暴力與體制失職的任務中，深陷入道德矛盾與掙扎。改編自丹麥連環謀殺案的《帶針的女孩》，維多利亞卡門索內在詭譎陰森的棄嬰收養所，揭開令人心碎的真相。新生代演員米雅麥琪娜布魯斯在《非關性愛》中以充滿能量的演技，展現青少年探索慾望與自我的崩潰與混亂。《聖蛛》裡查赫拉阿米爾易卜拉希米飾演深入險境、調查連續殺人案的女記者，無懼控訴伊朗根深蒂固的厭女社會。

《137號案件》。圖/台北金馬影展提供

《帶針的女孩》。圖/台北金馬影展提供

《聖蛛》。圖/台北金馬影展提供

《非關性愛》。圖/台北金馬影展提供

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