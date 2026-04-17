《8的故事》橫跨90年的命運之戀 動盪政局底下仍緣起不滅

琅琅悅讀／ 聯影電影
《8的故事》。圖/聯影電影提供
《8的故事》。圖/聯影電影提供

★本片榮獲地中海國際影展 評審團特別獎、最佳編劇獎
馬拉加節 最佳影片觀眾獎 最好看的電影

命運般的相遇，卻讓他們分離

一對男女同年同月同日生，橫跨90年人生分為8個章節，8個瞬間，8個蜿蜒曲折的平面，隨著歲月流轉，兩人的命運在8個篇章中交錯展開，透過一次次深刻的相遇與誤解，編織出一段跨越九十年的動人情感。這是一段關於勇敢無畏的女性與內心矛盾的男性之間的激情故事。從他們分別來自立場對立的家庭，面對的是一個逐步走向內戰的國家，而西班牙與的歷史動盪，也成為這段愛情的背景與試煉。故事發生在1931年至2021年西班牙歷史上的8個決定性日期。

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

《8的故事》。圖/聯影電影提供

出生於馬德里附近山脈中兩個相鄰的村莊，那天正是第二共和國宣告成立的黎明。因此，從他們出生的第一天起，兩人的命運便在不知不覺中交織在一起，形成一個「8」字形，兩個環環相扣，中間有一個十字路口交叉點。而西班牙則在他們身後運行展開；每個人都必須活下去。

阿黛拉和奧克塔最初家庭是西班牙鄰里之間相殘的無聲受害者，他們的家族在內戰和戰後時期互相殘殺，隨著時間的推移，卻又因偶然而聯繫在一起，開始吸引他們，讓他們分享慾望、激情、悲劇、寬恕和愛。

《8的故事》。圖/聯影電影提供

跨越人生90年同年同月同日生男女間的愛情關係

在長達90多年的時間裡，奧克塔和阿黛拉經歷了八次相遇，這八次相遇也反映了歷史上的關鍵時刻。這部電影也講述了西班牙歷史上的各種事件，並以一段漫長的愛情故事為基礎。

奧克塔（哈維爾·雷伊飾）和阿黛拉（安娜·露哈絲飾）的浪漫愛情故事。命運因緣際會而交織在一起，圍繞著數字「8」展開，時間跨越八十年，從1931年4月14日（西班牙第二共和國成立之日）出生，到2022年步入老年。

影片由八個章節組成，故事背景設定在上個世紀（1931年至2021年）的八個歷史時刻。正如導演胡立歐麥登所說，是一部關於愛與寬恕的「電影詩篇」，篇幅長跨越 90 多年，八次相遇標誌著奧克塔和阿黛拉動蕩的感情，也反映了西班牙歷史上的關鍵時刻，他要創作一部令己著迷、引人遐想且充滿謎團，並探討諸如「社會兩極分化、集體創傷、女性角色的演變以及自由」等。

《8的故事》。圖/聯影電影提供

《8的故事》。圖/聯影電影提供

《8的故事》。圖/聯影電影提供

令人震驚的最終安排 導演胡立歐麥登再創最高傑作

攝影師拉斐爾雷帕拉茲（Rafael Reparaz）的攝影，閃回鏡頭及車內用色鍵摳像技術相當出色。同樣，著名作曲家盧卡斯維達爾（Lucas Vidal）創作的配樂充滿想像力，他參與製作的美國和西班牙電影超過二十部。

然而在這段衝突的歷史裡，《8的故事》同時展現出一種和解的願景。在最後一章，電影暗示「人們對彼此的認同終於到來，世代相傳的爭端被消解，寬恕成為必然。」歷史不斷重演並留下傷痕，《8的故事》也由此提出質問，結尾再次顯得深具意義，雖然陰鬱卻真切：『兩個西班牙政黨之中選擇，必有一個讓你的心結冰。』」電影《8的故事》即將於5月8日在台上映。

《8的故事》。圖/聯影電影提供

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
西班牙 歷史 愛情 電影 歐洲 政治

聯影電影

聯影電影致力於台灣電影市場，每年從世界各大小影展中精選影片於台灣上映，讓台灣觀眾有機會接觸好萊塢電影外更多元化的世界面貌，除了激發人文素養和美學創意，更希望可以讓國內外優秀的導演作品有機會在台大鳴大放。➤聯影電影 FB聯影電影 YT

延伸閱讀

2026金穗影展／26部國際影展金獎短片公開 伊朗名導經典作獻映

《8的故事》橫跨90年的命運之戀 動盪政局底下仍緣起不滅

《飢餓遊戲：黎明收割》小說狂銷百萬本！48名貢品廝殺 僅黑密契浴血生還

《媽媽煮的飯剩365次》牆上出現「離別計時」？《寄生上流》崔宇植、張慧珍二搭演母子

猜你喜歡