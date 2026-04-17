《8的故事》橫跨90年的命運之戀 動盪政局底下仍緣起不滅

★本片榮獲地中海國際影展 評審團特別獎、最佳編劇獎

★西班牙馬拉加電影節 最佳影片觀眾獎 最好看的電影

命運般的相遇，歷史卻讓他們分離

一對男女同年同月同日生，橫跨90年人生分為8個章節，8個瞬間，8個蜿蜒曲折的平面，隨著歲月流轉，兩人的命運在8個篇章中交錯展開，透過一次次深刻的相遇與誤解，編織出一段跨越九十年的動人情感。這是一段關於勇敢無畏的女性與內心矛盾的男性之間的激情愛情故事。從他們分別來自立場對立的家庭，面對的是一個逐步走向內戰的國家，而西班牙與歐洲的歷史動盪，也成為這段愛情的背景與試煉。故事發生在1931年至2021年西班牙歷史上的8個決定性日期。

《8的故事》。圖/聯影電影提供

出生於馬德里附近山脈中兩個相鄰的村莊，那天正是第二共和國宣告成立的黎明。因此，從他們出生的第一天起，兩人的命運便在不知不覺中交織在一起，形成一個「8」字形，兩個環環相扣，中間有一個十字路口交叉點。而西班牙則在他們身後運行展開；每個人都必須活下去。

阿黛拉和奧克塔最初家庭是西班牙鄰里之間相殘的無聲受害者，他們的家族在內戰和戰後時期互相殘殺，隨著時間的推移，卻又因偶然而聯繫在一起，開始吸引他們，讓他們分享慾望、激情、悲劇、寬恕和愛。

《8的故事》。圖/聯影電影提供

跨越人生90年同年同月同日生男女間的愛情關係

在長達90多年的時間裡，奧克塔和阿黛拉經歷了八次相遇，這八次相遇也反映了歷史上的關鍵時刻。這部電影也講述了西班牙歷史上的各種事件，並以一段漫長的愛情故事為基礎。

奧克塔（哈維爾·雷伊飾）和阿黛拉（安娜·露哈絲飾）的浪漫愛情故事。命運因緣際會而交織在一起，圍繞著數字「8」展開，時間跨越八十年，從1931年4月14日（西班牙第二共和國成立之日）出生，到2022年步入老年。

影片由八個章節組成，故事背景設定在上個世紀（1931年至2021年）的八個歷史時刻。正如導演胡立歐麥登所說，是一部關於愛與寬恕的「電影詩篇」，篇幅長跨越 90 多年，八次相遇標誌著奧克塔和阿黛拉動蕩的感情，也反映了西班牙歷史上的關鍵時刻，他要創作一部令己著迷、引人遐想且充滿謎團，並探討諸如「社會兩極分化、集體創傷、女性角色的演變以及自由」等。

《8的故事》。圖/聯影電影提供

《8的故事》。圖/聯影電影提供

《8的故事》。圖/聯影電影提供

令人震驚的最終安排 導演胡立歐麥登再創最高傑作

攝影師拉斐爾雷帕拉茲（Rafael Reparaz）的攝影，閃回鏡頭及車內用色鍵摳像技術相當出色。同樣，著名作曲家盧卡斯維達爾（Lucas Vidal）創作的配樂充滿想像力，他參與製作的美國和西班牙電影超過二十部。

然而在這段衝突的歷史裡，《8的故事》同時展現出一種和解的願景。在最後一章，電影暗示「人們對彼此的認同終於到來，世代相傳的爭端被消解，寬恕成為必然。」歷史不斷重演並留下傷痕，《8的故事》也由此提出質問，結尾再次顯得深具意義，雖然陰鬱卻真切：『兩個西班牙政黨之中選擇，必有一個讓你的心結冰。』」電影《8的故事》即將於5月8日在台上映。

《8的故事》。圖/聯影電影提供