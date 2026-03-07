《高雄有顆藍寶石》警員盯場也要看 揭密1970年南台灣豬哥亮秀場傳奇

金馬獎導演楊力州最新紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》正式曝光電影海報與預告，並宣布將於4月10日全台上映。此次公開的主視覺海報由曾榮獲金漫獎的插畫家小莊（莊永新）操刀設計，以其極具戲劇張力的筆觸，重現當年秀場舞台的當紅巨星，畫面中匯聚豬哥亮、高凌風、賀一航、羅霈穎、鳳飛飛、許不了、林沖等巨星身影，濃縮出70、80年代南台灣最璀璨的娛樂記憶；而預告中不僅以擬真AI技術復活秀場天王豬哥亮，重現其70年代經典主持風采；也回顧當年舞台群星雲集的盛況——余天、黃西田、康弘、胡瓜、王彩樺在此嶄露頭角；一線紅星林沖、費玉清、崔苔菁、鄧麗君、鳳飛飛也曾璀璨登台，瞬間將觀眾帶回70、80年代高雄最耀眼的秀場年代！

《高雄有顆藍寶石》帶領觀眾回到曾紅遍全台的「藍寶石大歌廳」年代，重現那個屬於高雄、也屬於台灣的秀場文化傳奇。預告片一開場，AI重現的豬哥亮一出場便金句連發：「80年代最傳奇的歌廳，舞台上七彩金光，舞台下鈔票數不完，連笑聲都金光閃閃。」叱吒秀場的主持人康弘更直言：「你有沒有來過，就可以證明你的身價。」

片中除了重現舞台風采，還訪問多位親歷者，包括曾在藍寶石登台的一線歌手、主持人，以及幕後工作人員，完整呈現舞台內外的故事與現場氛圍。導演楊力州更特別拍攝舞台重現片段，讓觀眾感受當年的熱烈氣氛，無論是紅星駐唱、主持人妙語如珠，或是觀眾的掌聲與笑聲，都真實呈現。出品方高雄流行音樂中心執行長丁度嵐也興奮表示：「在過往資料匱乏的前提下，有賴力州導演深厚的敘事功力，把藍寶石的故事講得既生猛又有趣！」

導演楊力州坦言，當初會答應拍《高雄有顆藍寶石》，不只是因為它曾經繁榮卻突然消失，而是因為那是一段屬於台灣庶民文化的集體情感記憶。「它是一整個時代娛樂萌發的起點，對很多南部家庭來說，那裡是第一次看到明星現場演出的地方，也是約會、商業應酬、家庭娛樂的魔幻空間。」他認為，從台灣娛樂史來看，藍寶石大歌廳承接了廣播與黑膠唱片時代的明星，也預示了電視綜藝的崛起：「是秀場文化最燦爛的黃金年代，更是一種屬於南台灣的文化自信。」

《高雄有顆藍寶石》預告中不僅以擬真AI技術復活秀場天王豬哥亮，也訪問了豬哥亮長子謝順福。圖/高雄流行音樂中心提供

「藍寶石」曾是南部夜晚最閃亮的地標。從歌手駐唱、綜藝秀橋段，到主持人妙語如珠的現場互動，不只是娛樂產業的黃金年代，更是一整個世代的青春縮影。在電視資源集中台北的年代，高雄卻用秀場文化撐起一整片娛樂江湖，也因此流傳著一句話「沒去過藍寶石，就不算出道！」隨著時代更迭，藍寶石逐漸淡出大眾視線，高雄流行音樂中心於2022年起透過舉辦《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會，成功「復活」藍寶石所承載的笑聲、掌聲、音樂與熱情，累積締造逾五萬人共襄盛舉的亮眼成績。

適逢高流五週年，特別打造「藍寶石三連發」計畫，包含已於3月1日全面上市的專書《高雄有顆藍寶石》，隨後將於4月10日上映的紀錄片《高雄有顆藍寶石》，以及母親節檔期5月9、10日的演唱會，透過不同載體完整拼湊出1970至1990年代秀場文化從興起、風華到轉型的全貌，也象徵著南台灣一段滾動著歡笑與音樂的時代，並呈現這段文化如何深刻影響台灣娛樂圈。

重現台灣秀場文化風華的紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》，由金獎導演楊力州執導，以影像重新梳理台灣庶民娛樂史上不可忽略的記憶，這部紀錄片橫跨數年完成，揭開了高雄藍寶石大歌廳文化從興起、風華到世代傳承的傳奇，並且訪問了多位見證與參與者，包括經典藝人、幕後工作者與地方耆老，全面呈現秀場文化帶給世代的影響與精神。金獎導演楊力州最新作品《高雄有顆藍寶石》將在4月10日震撼上映，更多資訊👉牽猴子電影粉絲俱樂部 FB

《高雄有顆藍寶石》回顧當年舞台群星雲集的盛況，康弘也在此嶄露頭角。圖/高雄流行音樂中心提供

