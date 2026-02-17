《王命之徒》5天哭爆百萬人 柳海真x朴志訓「父子情」超催淚

《犯罪都市》製作團隊年度震撼鉅獻《王命之徒》（The King's Warden）2月4日（週三）在韓國上映後，蟬聯7天票房冠軍，觀影人次更在上映第5天突破100萬名！目前累積觀影人次為136萬5901名，累積票房逼近128億6千萬韓元（資料來源：KOFIC，截至2月12日）

《王命之徒》在韓國知名入口網站「NAVER」的觀眾評分高達9.15分，韓國知名電影院「MEGABOX」的觀眾評分9.2分，連觀眾評分最嚴苛的入口網站「DAUM」的觀眾評分都高達驚人的9.1分，韓國最大連鎖電影院「CGV」網站的觀眾滿足度高達97%，口碑持續沸騰，眾多韓國觀眾都看到噴淚，甚至連韓國的大叔都忍不住淚崩，紛紛表示這是今年最棒的電影！多位韓國記者也紛紛掛名推薦，「NewsPim」楊貞英記者：「讓所有人邊笑邊哭的電影！」、「SPORT TV NEWS」金賢錄記者：「遇見柳海真的朴志訓，以眼神令人流淚！」

《王命之徒》由《魯蛇大翻身》張恆準導演執導，《觀相大師：滅王風暴》的美術指導和服裝指導、《徵人啟弒》的造型指導也參與其中，且集結《破墓》柳海真、《弱美男英雄》朴志訓、《原罪犯》劉智泰、《機智醫生生活》田美都、《我們的藍調時光》金慜、《犯罪都市4》朴智煥、《我的完美秘書》李浚赫、《異能5：死了一個超人以後》安宰弘等華麗卡司陣容精彩共演！

《王命之徒》故事敘述，癸酉靖難撼動整個朝鮮，年幼的君王李弘暐（朴志訓 飾）被迫讓位，還遭流放。另一方面，江原道寧越的深山村落廣川谷的村長嚴興道（柳海真 飾）為了生活艱困的村民們，努力將清泠浦變成流放地。然而，就在村長的滿心期盼下，終於迎來了被迫退位的李弘暐。負責監視李弘暐日常生活的村長，竟開始愈來愈在意失去求生意志的李弘暐……1457年的清泠浦，一場注定失敗的守護，一段永被銘記的情誼。

《王命之徒》。圖/車庫娛樂提供

朴志訓在參加選秀節目《Produce 101》第二季時，以「在我心中，儲存」這句流行語走紅，當時在韓國造成轟動。朴志訓這次在《王命之徒》中飾演被迫退位、被流放的年幼君王「李弘暐」一角，他表示：「讀劇本時，試著很單純地去接近這個人物，去揣摩他在年紀那麼小就經歷這樣的事的感受，思考該如何表現他這樣的空虛感和無力感。」

另外，以《機智醫生生活》為臺灣觀眾所熟知的田美都，在《王命之徒》中飾演服侍「端宗」的宮女「梅花」，對於和朴志訓合作的感想，她表示：「當我到拍攝現場要拍第一場戲時，志訓已經在現場做準備了，光看著他就覺得他很可憐，眼淚好像要掉下來了。他是位專注力很好的演員，雖然他年紀輕輕，但跟我所接觸過的和他同齡的朋友相比，他所擁有的態度、氛圍截然不同。他為了投入『端宗』這個角色，平常也不曾展現出一點活潑的模樣，總是沉默寡言，集中精神地揣摩角色。」年度震撼鉅獻《王命之徒》2月26日（四）在臺上映！

《王命之徒》，《機智醫生生活》田美都光看《弱美男英雄》朴志訓的臉就想哭！圖/車庫娛樂提供

《破墓》柳海真Ｘ「Wanna One」朴志訓宛如父子 看《王命之徒》一起淚崩

《破墓》柳海真與朴志訓在《王命之徒》中的友情和義氣賺人熱淚，本作以朝鮮第六代君王「端宗」的真實故事為基底，令人感受到在這段歷史悲劇中仍存在的溫暖人情，展現兩位主角對彼此的信任。對於選角的幕後故事，張恆準導演表示：「當柳海真演員答應參演時，我在心中叫好！」對於飾演「端宗」的朴志訓，導演坦言起初不曉得他過去以偶像團體「Wanna One」成員身分活動時的人氣，導演表示：「有人推薦我看《弱美男英雄》我就看了，當時心想如果能讓這位演員詮釋『端宗』一角就好了！在拍攝過程中，大家幾乎每天都住在一起，柳海真和朴志訓就像父子一樣，很照顧彼此，因為他們兩位抱持著很好的態度，對彼此敞開心房，這對電影和演技也造成了好的影響。」

柳海真和朴志訓在觀賞《王命之徒》時，也忍不住落淚，柳海真表示：「雖然是自己參演的作品，但真的流了很多淚。如果再看一次的話，我應該還是會哭吧。拍攝時，是朴志訓演員讓我展現最自然的情感，我很感謝他！」朴志訓提及令人動容的場面時則說：「我覺得柳海真演員就像自己的父親一樣。」

《破墓》柳海真Ｘ「Wanna One」朴志訓宛如父子 看《王命之徒》一起淚崩！。圖/車庫娛樂提供

柳海真努力不對視朴志訓 稱他雙眼就像「小鹿」讓人猛流淚

柳海真在接受媒體訪問時，也不停向記者稱讚朴志訓，他表示：「朴志訓真是個很不錯的孩子！他很自然地接近一起合作的演員，讓人完全沒有壓力，就像電影中『端宗』和『嚴興道』他們變親近的過程，他以真心待人！」柳海真還透露他在手機裡將朴志訓的名字存成「端宗志訓」，他表示：「雖然不常聯絡，但他有時候會傳來很真誠的訊息。」

在拍攝電影的最後一幕「端宗」走上絕路的場面時，柳海真透露如果他戲外和朴志訓交情不深的話，也不會如此悲傷，他表示：「在拍攝現場時，我們總是很親切地問候彼此，但在拍攝最後一幕時，我故意不跟他打招呼，即使在同一個空間，我也努力不和他對視，如果看著他的話，我好像會哭出來。」柳海真也稱讚朴志訓獨特的「悲傷眼神」讓人容易投入其中，他表示：「志訓演員能讓對手演員真情流露，那是雙蘊含真心的雙眼，那眼神的傳達力非常好。當他仰頭看著我時，就像隻小鹿一樣，讓我也不由得感到抱歉，雖然知道那場戲的內容，但我也一直流淚。」震撼鉅獻《王命之徒》2月26日（四）在臺上映！

《王命之徒》。圖/車庫娛樂提供

《王命之徒》。圖/車庫娛樂提供

《王命之徒》柳海真努力不對視朴志訓 稱他雙眼就像「小鹿」讓人猛流淚！圖/車庫娛樂提供

《王命之徒》。圖/車庫娛樂提供