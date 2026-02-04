《捕風追影》71歲成龍x68歲梁家輝 誰說老了打不動？139歲組合顛峰對決

由成龍、梁家輝攜手主演的犯罪動作片電影《捕風追影》以 2007 年銀河映像經典電影《跟蹤》為基礎重新改編，在原有劇本架構上大幅升級製作規模，加入 AI 監控、天眼系統、加密貨幣等當代科技元素，描繪一場警方實戰經驗正面迎戰高科技犯罪集團的極限博弈，題材緊扣當代社會對科技失控與犯罪進化的集體焦慮。

此次釋出的預告一開場即以真實爆破的大場面強勢登場，緊接而來的是高密度動作戲碼輪番上陣，呈現一場老派實戰跟蹤術與AI高科技潮流犯罪的緊繃節奏。濃厚港味氛圍，不僅讓人熱血沸騰，也勾起 7、80 後影迷對千禧年代港片黃金時期的集體記憶。

已屆71歲高齡的成龍(1954年4月生)，此次再度「真打」回歸大銀幕，親身上陣多場高強度動作戲，再現巔峰身手，敬業程度令人動容，也再次證明其「動作巨星」地位無可取代。而片中他更首度與當紅男團 SEVENTEEN 成員文俊輝上演近身對打戲碼，新舊世代正面交鋒，讓動作層次與戲劇張力全面升級。

而向來以「千面影帝」著稱、影史職涯從未重複角色的梁家輝(1958年2月生)，這次卻罕見點頭回歸，再度詮釋原作中的同一角色，正是因《捕風追影》賦予角色嶄新的詮釋空間與高度挑戰性所打動。近年梁家輝亦受邀擔任釜山國際電影節評審，作為華語影壇公認的老戲骨，其選擇與發聲更具指標性。

《捕風追影》成龍（飾 黃德忠）真打回歸再現巔峰身手。圖/鴻聯國際

本片同時也是成龍與梁家輝繼電影《神話》後，睽違 20 年再度合作。兩位影帝曾攜手締造無數經典，如今再度合體，老友過招，火花十足，也無疑為新世代觀眾與老影迷帶來許多驚喜。日前成龍也已公開表示，《捕風追影》並非單一計畫，而是具備延伸發展的系列潛力，未來不排除拍攝續集。對此，梁家輝也力挺發言，直言願意一路陪著成龍「打下去」。

同步釋出的即將上映「危機轉角」版海報，採用經典港片常見的沉穩灰階色調，營造出冷冽壓迫的視覺氛圍，。畫面中成龍與梁家輝分立兩端、對峙而立，張力一觸即發，也進一步強化電影在題材與風格上的經典警匪定位。《捕風追影》3月27日IMAX 中文版 2D 中粵語版 全台震撼上映，更多消息👉鴻聯國際粉專

《捕風追影》成龍x梁家輝，睽違20年再次合作。圖/鴻聯國際

《捕風追影》成龍x梁家輝，睽違20年再次合作。圖/鴻聯國際

《捕風追影》成龍（飾 黃德忠）真打回歸再現巔峰身手。圖/鴻聯國際

《捕風追影》梁家輝（飾 傅隆生）職涯首度挑戰同一角色。圖/鴻聯國際

《捕風追影》。圖/鴻聯國際

《捕風追影》。圖/鴻聯國際