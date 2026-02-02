《天劫倒數2：大遷徙》2026避難指南 女神自曝末日必備竟不是物資

由傑瑞德巴特勒主演的《天劫倒數2：大遷徙》（Greenland: Migration）是一部末日生存災難驚悚片，1月9日全台上映，票房突破740萬，勇奪全台新片票房冠軍！影評紛紛盛讚「節奏明快，以巨大力量呈現在畫面上」「探討人類命運」「震撼人心！」，觀眾也表示觀影期間完全沉浸在世界末日的氛圍中，大呼欲罷不能。《天劫倒數2：大遷徙》全台熱映中。

《天劫倒數2：大遷徙》與第一集的時間相距五年，裡頭約翰與艾莉森的孩子奈森也從兒童成長為一名青少年，傑瑞德巴特勒特別於訪談中稱讚飾演青少年版奈森的羅曼格里芬戴維斯：「羅曼是個天才，他是非常優秀的年輕演員，已經出道一段時間了。他媽媽是導演；爸爸是攝影指導，所以他基本上算是在片場長大的。他真的很有才華，與青少年版的奈森有許多共通點，包含好奇心、勇氣和熱情，還有那種觀察力，你知道，他一直在觀察、吸收、學習一切。和他合作非常愉快，他很快就和我與莫蓮娜混熟了。」對後輩讚譽有加。

《天劫倒數2：大遷徙》特別前往英國及歐洲各地的郊區和廢棄空軍基地拍攝，傑瑞德巴特勒提到實際到外景拍攝不只讓畫面更加震撼，也有助於融入劇情：「一切變得更真實，反應也會更自然。」除了外景拍攝，特效總監在片場也搭建了一個100x100英尺的平台，可以容納60或70名演員，將他們同時拋來拋去，特效總監解釋：「我們幾乎所有鏡頭都是實拍的。不是透過攝影機晃動呈現。你看到燈光搖晃、人被甩來甩去，那是我們用的震動地板系統製造的效果，我們很多人都嚇得雙腿發軟，摔倒在地。雖然很安全，但當震動地板開始移動時，仍然會讓人措手不及，增加了強烈的真實感。」

關於讓人嚇到腿軟的動作戲，飾演艾莉森的莫蓮娜芭卡琳也有話要說：「動作戲大部分都是我自己來，真的蠻累的，爬繩梯那一段特別難，因為我們要在有限的空間內拍攝，並試著讓畫面看起來更真實。救生艇那場戲是我的禍根，我們得在一個很小的空間裡拍攝，我想像中的救生艇是開放式的，結果真的超小，像艘小潛水艇，當時大概有20-25個人擠在裡面。然後他們拍的時候船會連接在一根類似桿子的東西上晃動來模仿海浪，我暈船暈得超嚴重，一點都不好玩。」而當被主持人問到如果發生世界末日只能帶一樣東西時，莫蓮娜芭卡琳思考了一會後給出意想不到的答案：「我會帶一本書，一本我可以反覆閱讀的書。」《天劫倒數2：大遷徙》全台熱映中。

《天劫倒數2：大遷徙》。圖/車庫娛樂提供

《天劫倒數2：大遷徙》。圖/車庫娛樂提供

《天劫倒數2：大遷徙》。圖/車庫娛樂提供

《天劫倒數2：大遷徙》。圖/車庫娛樂提供

《天劫倒數2：大遷徙》。圖/車庫娛樂提供

《天劫倒數2：大遷徙》。圖/車庫娛樂提供

《天劫倒數2：大遷徙》。圖/車庫娛樂提供

《天劫倒數2：大遷徙》。圖/車庫娛樂提供