《末路雙嬌》GRAY操刀最潮犯罪音樂 華莎、金完宣、DeVita靈魂嗓音助陣

《末路雙嬌》南韓票房奪冠 GRAY操刀配樂＋華莎等人氣女星獻聲

由韓韶禧與全鐘瑞領銜主演的南韓話題犯罪電影《末路雙嬌》，即將在1月30日於台灣震撼上映。本片不僅勇奪一月在韓上映新片的預售榜冠軍，在韓上映更一如預期奪下新片類票房冠軍，展現驚人的話題與氣勢。值得一提的是，本片也邀請到人氣嘻哈音樂人GRAY擔任音樂總監，以兼具潮流感與獨樹一格的音樂風格，深深擄獲觀眾喜愛。不僅如此，本片更邀請到華莎、金完宣、DeVita、Hoody、安信愛等人氣女歌手參與歌曲演唱，透過這群人氣歌手的鮮明個性，輔以獨特的嗓音與影片氛圍完美融合，增強觀眾的沉浸感。導演李煥在談到與GRAY的合作過程時表示：「他希望打造出與我過往作品風格迥異的全新音樂類型，而他最終呈現的效果，遠遠超出我的預期！」一席話也道出本片將以出人意料的音樂和獨特的感性，展現出犯罪電影的高度魅力。

嘻哈大神GRAY坐鎮《末路雙嬌》 用音樂顛覆犯罪電影想像

全方位嘻哈音樂人GRAY，之前就曾透過電影《芭蕾復仇曲》首度挑戰電影配樂工作，並獲得高度好評。這回他再度加盟同一位女演員全鐘瑞主演的《末路雙嬌》，同樣透過與過往不同色彩的多樣化音樂，打造出專屬於本片的感性，以及饒富風格的音樂樣貌。導演李煥表示：「我聯想到的是帶有古典電影氛圍、極具電影感的爵士與藍調情緒，同時也希望能營造出與畫面略微錯位的異質感。」GRAY則補充：「我希望音樂能作為一種推動角色內心與敘事前進的『情感裝置』來發揮作用。」正因為如此，本片音樂將以多層次曲風呈現，並融入橫跨70年代靈魂樂、爵士R&B、迷幻音樂與City Pop，將隱藏在冰冷都市意象背後的人物浪漫與匱乏感，以及走在鋼索上的緊張氛圍給細膩描繪出來，進一步放大犯罪娛樂電影所特有的節奏感與餘韻。

此外，GRAY也透露首次閱讀劇本時，留下了「角色情感非常具備音樂性」的深刻印象，因此他將重心放在讓音樂成為能跟角色內心與敘事一同推進的重要裝置。特別是在有歌手演唱的歌曲部分，他補充：「我希望每一首演唱曲目，都不只是單純的插入曲，而是能著重於讓旋律、歌詞與人聲音色都能與畫面自然呼吸、取得平衡。」而在歌手選擇上，也以「最具說服力地表現出人物情感的聲音」作為標準進行討論，最終邀請到華莎、金完宣、DeVita、Hoody、安信愛等人氣女歌手參與歌曲演唱，增強了觀眾的沉浸感。

《末路雙嬌》。圖/采昌國際提供

華莎、金完宣等天后獻聲《末路雙嬌》 觀眾看完狂喊要2刷

《末路雙嬌》一開場的插曲，就是由MAMAMOO成員華莎演唱的〈FOOL FOR YOU〉，在70年代靈魂樂與爵士音色之上，疊加華莎濃烈而細膩的迷人嗓音，一瞬間便掌握到電影的整體氛圍。金完宣的〈波浪〉，不僅最能反映全片核心訊息，也是一首貫穿電影整體情緒的作品。透過金完宣標誌性的嗓音，以及飽含歲月沉澱的音色，自然而然地營造出豐富情感，與片中人物在生命邊緣的敘事交織在一起，勢必給觀眾留下深刻的印象。GRAY表示他感受到金完宣所擁有的獨特美感與氣場，與本片高度契合：「我認為這不只是單純的參與，而是為歌曲增添更深層的厚度，果然誕生出非常特別且珍貴的成果。」

至於DeVita的〈THE CABARET〉與〈WHISPERS IN THE NIGHT〉，則以夢幻手法描繪華麗外表下隱藏的苦澀真心，捕捉戴著面具生活的人們，那種微妙的緊張感與危險氣息。而Hoody的〈ELECTRIC LIGHTS〉則彷彿是一首在城市夜色中漂流的City Pop曲目，透過清澈的嗓音與霓虹光影交織，淡淡傳達出自由與背後的虛無感。至於為全片畫下尾聲的，則是安信愛演唱的〈MAN IN THE SKY〉，將以充滿靈魂張力的演唱，將先前累積的情緒壓縮後一次爆發，完成全片高潮，也牢牢抓住觀眾的心。觀眾觀賞後也大力稱讚：「因為音樂，我想再去戲院二刷，享受更好的音響效果！」「在戲院裡聆聽音樂，真是一場聽覺饗宴，沉浸感十足！」

《末路雙嬌》。圖/采昌國際提供

這部由《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作公司傾力打造，韓韶禧與全鐘瑞領銜主演的年度話題犯罪新片《末路雙嬌》，即將在1月30日於台灣正式上映。本片劇情描述在華麗卻冰冷的都市裡，美善（韓韶禧飾演）白天是花店老闆，夜晚則化身為聲色場所的王牌。她原以為自己能邁向平凡又穩定的生活，卻因為一場詐騙全數崩塌。走投無路的她，與同居如家人般親密的道敬（全鐘瑞飾演）做出命運性的選擇。她們制定計畫，試圖從賭王（金聖喆飾演）那裡竊取非法所得，藉此改變自己的人生。然而，他們卻在藏匿黑錢的地方意外發現金條，導致事態急轉直下，讓兩人從此被卷入無法回頭的危險漩渦。在這欲望、謊言與生存本能交織的黑暗世界當中，每一步都可能致命。當底線不斷被逼退，她們能否逃離這場被吞噬一切的命運風暴？更多消息👉采昌國際電影官方臉書粉絲團

《末路雙嬌》。圖/采昌國際提供

《末路雙嬌》。圖/采昌國際提供

《末路雙嬌》。圖/采昌國際提供