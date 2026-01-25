《重返沉默之丘》網友激推「林口、太平山」等5大異境不用特效就能開拍

億萬票房恐怖經典《沉默之丘》正宗電影續作《重返沉默之丘》（英文片名：Return to Silent Hill）在1月23日在台與美國同步上映，近期在社群上舉辦「尋找台灣沉默之丘」活動，邀請網友分享心目中台灣最具神祕氛圍的迷霧異境。

活動一經發布，立刻激發網友踴躍分享心中的名單，紛紛點名「怎麼想都是林口吧」、「宜蘭太平山的見晴懷古步道」、「台中千越大樓」或是「陽明山美國村」、「鳳凰谷鳥園」、「飛碟屋」等地點，直呼：「台灣的濃霧與廢墟感，直接就可以拍一部沉默之丘了」 ……《重返沉默之丘》2026年1月23日全台戲院與全美同步上映。

《重返沉默之丘》改編自遊戲之中最受好評的《沉默之丘2》，導演克里斯多福蓋斯（Christophe Gans）曾經執導最受好評的首集《沉默之丘》電影，他在受訪時透露，自己早在二十年前就想改編《沉默之丘2》。克里斯多福蓋斯表示：「《沉默之丘2》是所有《沉默之丘》遊戲中最感人的一款，當我在拍第一部電影時，我曾經考慮過直接改編《沉默之丘2》的可能性。」然而，光是要把《沉默之丘》的世界觀搬上大銀幕就已經是一大挑戰，如果還要顧及遊戲裡的情感元素，就第一部電影而言實在太困難，因此克里斯多福蓋斯最後決定作罷，但他一直把這個念頭放在心中，如今《重返沉默之丘》終於正式問世。

雖然克里斯多福蓋斯自己也是《沉默之丘》遊戲的粉絲，但他坦言：「《沉默之丘》粉絲真的是最危險的。」他在受訪時爆料，當年他準備要拍首集《沉默之丘》電影時，收到了數量驚人的死亡威脅，「那些人警告我，『如果你搞砸這部電影，我會找到你，然後殺了你。』」這番話把當時的編劇嚇壞了，開始擔心自己女兒的人身安全，克里斯多福蓋斯還要請他不要擔心。克里斯多福蓋斯說：「《沉默之丘》粉絲真的很看重這一切，這是一個非常重大的責任，當我們決定要開拍時，我告訴自己：『我要拍一部會讓粉絲滿意的改編電影。』」最後《沉默之丘》果然叫好又叫座。

《重返沉默之丘》。圖/車庫娛樂提供

相隔二十年再度執導《沉默之丘》電影，克里斯多福蓋斯決定這次要用全新的手法處理片中的怪物。克里斯多福蓋斯說：「當我決定要改編《沉默之丘2》時，我告訴自己，這次我要賦予三角頭它真正的意義。」他表示，《重返沉默之丘》和二十年前的首集《沉默之丘》最大的差別，就是這些怪物是有意義的，「這是兩部電影最大的不同，在第一部電影，這些怪物代表著危險，在這一部電影，它們事實上是想告訴我們某些事情。」《重返沉默之丘》將於2026年1月23日全台戲院與全美同步上映。

《重返沉默之丘》 故事描述在失去畢生摯愛瑪麗（漢娜艾蜜莉安德森 飾）後，傷心欲絕的詹姆斯（傑瑞米爾文 飾）始終無法走出陰影。然而某一天，詹姆斯收到一封瑪麗自沉默之丘寄出、充滿謎團的信。為了再見上瑪麗一面並找出真相，詹姆斯重返兩人當初邂逅的小鎮沉默之丘，卻驚訝地發現這個曾經風光明媚的世外桃源，如今已淪為一個被恐怖生物占據的荒涼異境。在少數倖存居民的幫助下，詹姆斯逐漸解開小鎮遭遇的恐怖謎團，但隨著真相逐漸揭曉，詹姆斯也深陷在沉默之丘隱藏的黑暗祕密和接踵而來的恐懼之中……《重返沉默之丘》2026年1月23日全台戲院與全美同步上映。

