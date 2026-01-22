《陽光女子合唱團》票房衝1.4億 陳意涵、鍾欣凌、安心亞等零距離寵粉無上限

《陽光女子合唱團》由星光佳世文化、壹陸喜喜、台灣大哥大、昕璟娛樂、龍祥時代、大向開發事業、秀泰全球影城、好時光娛樂等公司共同出品。電影票房氣勢持續攀升，截至1月22日全台票房近1.4億元。

《陽光女子合唱團》故事描寫一群因命運錯誤的安排而被關入監獄的女性，她們在相處中彼此扶持，重新看見生命的希望。由陳意涵飾演的惠貞在獄中誕下一名女兒，母女僅能相伴3年。當她得知孩子患有視力缺陷後，為給孩子更好的未來，決定提前送養。心心念念想要給孩子一個永遠難忘的記憶，於是他們決定要組成一個合唱團，把歌聲傳遞給各自想念的人！

導演林孝謙與編劇呂安弦1月21日晚間率領陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、何曼希六位女星，於大巨蛋秀泰影城舉辦破億特別歡樂放映場，與觀眾一同分享這份來之不易的喜悅。除台灣票房表現亮眼外，馬來西亞上映一週也奪下單日票房冠軍，雙喜臨門，讓寒冷夜晚充滿暖流。同時在現場還特別安排播放了導演林孝謙精心設計的〈快樂真快樂〉的MV影片，希望大家看電影感動流淚之外也可以充滿歡樂氣氛。

活動現場氣氛熱烈，演員們輪番向觀眾致謝。陳意涵笑說自己平時早睡早起，難得參加晚間活動，感謝大家讓電影有如此亮眼的成績。苗可麗則感性分享，練唱〈幸福在歌唱〉時想起母親，深刻感受到「愛從來沒有離開」，也正是電影能引起觀眾強烈共鳴的原因。鍾欣凌提醒大家在寒冷時節好好照顧自己，也別忘了接住身邊的人；安心亞則希望電影能為努力生活的人帶來力量，「不是一定要變好才值得被愛，真實的存在本身就值得被愛」。

《陽光女子合唱團》。圖/壹壹喜喜電影提供

孫淑媚更驚喜即興為壽星觀眾唱生日快樂歌，還送上雞腿製造笑聲。首次演出電影就遇上破億佳績的何曼希，被姊姊們笑虧：「我都等了四十年才拿到破億！」鍾欣凌更搞笑說：「我都從青春期等到更年期了！」但是何曼希感動哽咽感謝劇組與姊姊們的溫暖，現場也被編劇呂安弦亂Cue表演跳舞，現場歡笑聲不斷。

活動中更驚喜越洋連線至日本，為即將於1月24日生日的翁倩玉送上祝福。苗可麗幽默開場，現場笑聲連連，翁倩玉也親切與演員、觀眾互動。全場200多位觀眾與演員一同合唱生日快樂歌，讓原本以為會獨自過生日的翁倩玉感動不已。她表示，等待47年才遇到這部作品，電影能獲得這麼多觀眾喜愛與支持，是她人生中非常重要的高峰。

活動尾聲，眾人手持「12000000」數字氣球合影留念，並接龍送上新年祝福：「馬年行大運、馬上發財、馬上成功、馬上幸福、馬上快樂！」希望好運快馬加鞭、不順都請下馬。最後一群女星甚至把麥克風帶出影廳，歌聲仍在廳內迴盪，為這場破億慶功夜畫下熱鬧又溫暖的句點。

