《嚇午4點》對面鄰居每天4點來作客 叩叩叩敲出恐懼日常

《嚇午4點》國際影展讚嘆：極為聰明且傑出的作品

懸疑驚悚鉅獻《嚇午4點》（英語：4PM 韓文：오후 네시）由《惡鄰布局》製作團隊精心打造，《魷魚遊戲2》吳達洙、《未知的首爾》張榮男、《來自地獄的法官》金弘波精彩共演，且還正式入選第42屆比利時布魯塞爾國際奇幻影展、第28屆加拿大奇幻電影節、第28屆義大利卡普里好萊塢國際電影節、第26屆荷蘭海邊電影節，加拿大奇幻電影節．策展人讚賞本作：「極為聰明且傑出的作品！」、布魯塞爾國際奇幻影展．策展人則表示：「有趣、窒息到令人感覺麻痺！」

《嚇午4點》故事敘述大學教授正仁（吳達洙 飾）和妻子賢淑（張榮男 飾）夢想過著安穩的田園生活，但每天下午4點，住在新家對面的鄰居昱南（金弘波 飾）都會到家裡拜訪他們夫妻倆，但昱南始終沉默不語，這讓夫妻倆感到毛骨悚然……

《嚇午4點》改編自比利時出身的作家艾蜜莉．諾彤(Amélie Nothomb)的原作小說，導演宋姃俁表示：「原作小說中蘊含許多訊息，也包含了各式各樣的題材，故事中帶點黑色幽默，最後卻以驚悚結尾，令人感到很新穎。」這也讓導演決定將原作搬上大銀幕。多位韓國媒體也紛紛掛名推薦本作，「KBS」朴宰煥記者：「能見到自己本性的時間！」、「Golftimes」金寒瑟記者：「人性與本性的警戒線崩毀，心理驚悚鉅獻！」、「內外通信」趙東賢記者：「衝擊的懸疑驚悚傑作，令人驚愕的結局！」懸疑驚悚鉅獻《嚇午4點》11月14日（五）在臺上映！

《魷魚遊戲2》「船長」吳達洙《嚇午4點》扮教授 接待怪鄰居

出道35年的吳達洙在《嚇午4點》中飾演較正經的教授角色，他表示：「我在之前的作品中，大多飾演較詼諧的角色，希望那些角色有娛樂到觀眾。這次則飾演較正經的人物，也是我一直很想嘗試的角色，希望能帶給觀眾嶄新的印象。」

金弘波以《浪漫醫生金師傅》中的醫院院長一角令人印象深刻，這次他在《嚇午4點》則飾演一名醫生，對於會參演《嚇午4點》的原因，金弘波表示：「本作最想探討的重點就是誤會和偏見，以我們的社會為例，大家通常不會說出自己的內心話，也都不太認識住在附近的鄰居。電影中的『昱南』、『正仁』、『賢淑』之間的關係，和現實生活中的我們很像。且本作獨特的呈現形式，覺得是現代人最能理解的方式，因此就決定參與本作。」

吳達洙大讚《媽媽朋友的兒子》「丁海寅媽媽」張榮男：認真的演員

出道30年的張榮男，以《狼少年：不朽的愛》、《開心鬼上身》、《機密同盟》、《媽媽朋友的兒子》、《未知的首爾》等作為台灣觀眾所熟知，這次她在《嚇午4點》中飾演大學教授的妻子一角，她表示：「這次所飾演的角色比較安靜，修養很好又冷靜，是不輕易展露自己情緒的人物。在和達洙前輩、弘波前輩一起演戲時，其實有許多部分都是即興發揮，非常有趣。」

另外，對於首度和吳達洙扮演夫妻的感想，張榮男表示：「我覺得很棒！我從演舞臺劇時就認識達洙前輩了，這是我們第一次扮演夫妻角色，我很樂在其中。在一旁看他演戲時，他總是展現出乎意料的演技，這讓我很羨慕，也想變得跟他一樣，是很幸福的拍攝現場！」吳達洙則表示：「張榮男是一位追求完美的演員，每次來到拍攝現場，我都很期待她會提出什麼樣的點子。我們會一起討論該如何調整才會讓臺詞更自然，她真的是位很認真的演員。」

《浪漫醫生金師傅》金弘波遭《嚇午4點》吳達洙狠踹痛毆？！

金弘波在《嚇午4點》中和吳達洙有多場熾烈的神經戰，金弘波對此表示：「我所飾演的是很複雜的角色，我不停地和導演討論。直到拍攝結束，我仍苦思這個角色去拜訪鄰居夫妻時內心到底在想什麼，真的是很折磨人的人物，也希望能如實地將這份感受傳達給觀眾。」

而對於和吳達洙的動作戲，金弘波表示：「一點都不辛苦，我將我的身體交給了吳達洙演員，讓他盡情地推我、打我、踹我。沒有任何不舒服的地方，也沒有受傷，是很有趣的一場動作戲。因為我有年紀了，拍完那場戲後吳達洙演員很擔心我的狀況，但我真的很樂在其中、很有精神地拍完那場動作戲！」懸疑驚悚鉅獻《嚇午4點》11月14日（五）在臺上映！

《嚇午4點》改編自比利時出身的作家艾蜜莉．諾彤(Amélie Nothomb)的小說。圖/車庫娛樂提供

《嚇午4點》改編自比利時出身的作家艾蜜莉．諾彤(Amélie Nothomb)的小說。圖/車庫娛樂提供