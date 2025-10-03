金馬62／《南方時光》3項提名 回望1996從家庭矛盾到台海危機

導演曹仕翰執導的劇情長片《南方時光》日前榮登西班牙聖賽巴斯提安國際影展新導演競賽單元，成為2025年台灣唯一入選作品，以及瑞士蘇黎世影展指標性的「守護民主（SaveDemocracy）單元」獲選殊榮；而在10月1日金馬獎入圍名單公布，更強勢入圍最佳導演、最佳美術設計和最佳造型設計，3項重要獎項。這兩週在歐洲密集跑影展行程的曹仕翰染上小感冒，就在收到入圍金馬獎最佳導演的消息時，他瞬間頭暈，恰巧坐在一張能望見高第聖家堂的長椅上，表示「有種不真實感」。

《南方時光》以1996年台灣首次總統直選與台海飛彈危機的時代氛圍為背景，講述少年在社會動盪與家庭矛盾中的成長故事。電影承載著導演自身的青春記憶與父子關係的深刻觀察，甫完成便入選國際影展，在世界舞台遍地開花；如今再傳捷報，入圍第62屆金馬獎3項獎，除了個人入圍最佳導演，還有幕後團隊的張軼峰和袁筱凡入圍最佳美術設計及鄭宇培入圍最佳造型設計，他也感性謝謝所有參與《南方時光》的演員與工作人員，「你們在我心中，都是精彩而閃閃發亮」。

曹仕翰表示《南方時光》的起步稱不上順遂，因疫情衝擊一度停擺、投資撤回，曾陷入是否繼續拍片的低潮，「後來我決定沈澱下來面對自己，如果這是我的第一部電影，同時也是最後一部電影的話，那我應該對自己更誠實，並且讓電影與自己的個人經歷與情感更加緊密」，因此他在疫情期間重新改寫劇本，將更多自身成長的片段與情感融入其中，也幸運地有師長前輩和家人的相信與支持，以及一群很棒的夥伴陪伴走過難關，說道：「謝謝給與我創作養分的城市高雄，讓我可以自由、直率地表達自己相信的電影。也謝謝在金馬學院時遇見侯導（侯孝賢），提醒我要回到成長的地方，去拍自己最有感覺的故事。」

電影中有不少來自導演的成長記憶，最令他難以割捨的是小洲與父親的一場戲：小洲和父親爭吵後逃家，返家時假裝睡著，父親走進房間卻只能靜靜坐在床沿，環顧這個一天又一天長大的少年的房間，最終關上燈默默離開，他說：「這場戲完全表達了我與父親，以及亞洲父子之間的相處，很多愛與溝通都是錯過的。」這讓父親離世後，又為人父的曹仕翰表特別有感觸。

曹仕翰也笑談自己年少時的叛逆，國中時雖然就讀區域明星學校，課業成績一度不錯，但後來因不適應威權教育、加上貪玩結交校外「不良少年」朋友，課業急速下滑。成長時，覺得擁有工作與賺錢的能力，便是獨立自主的象徵，因此想趕緊賺錢。父親曾安排他國中暑假到建築事務所實習，幫忙曬圖、印文件、跑腿，希望培養專業興趣，但他常嫌無聊、甚至躲在廁所看報紙拖延時間，最後乾脆瞞著父親偷偷打工。「當時覺得能賺錢就是獨立，其實根本不知道社會的規則，只是裝大人的小鬼頭。」這段經歷，也真實映照在電影主角小洲的成長背景。

至於創作想傳達的核心精神，曹仕翰坦言，1996年的歷史氛圍深刻影響著台灣人，「戰爭的恐懼與未來的不確定性一直存在，但身而為人，最重要的是能幸福快樂地生活。沒有人與人之間的平等尊重，沒有安定與法治，這個社會是很難快樂的」，他相信，即使前路仍有挑戰，只要在正確方向上堅持，終究會走到嚮往之地。「這部電影是一封獻給於80年代出生世代的台灣人的情書」，曹仕翰說，能夠一步步從威權時代的末期走到今天的自由開放，每個人都付出了很大的努力，他也認為生活在這塊土地的下一代，會找到屬於他們的解決方式。

《南方時光》由曹仕翰執導，易智言監製，百景映畫製作，文策院、高雄人、三餘創投聯合出品，演員有新人陳玄力、吳慷仁、孫淑媚、鄭有傑、黃迪揚、鄭志偉、温傑恩等人。電影繼連續於西班牙「聖賽巴斯提安國際影展」、瑞士「蘇黎世影展」及「夏威夷國際電影節」，也宣布定檔於11月14日上映。更多訊息👉《南方時光》官方臉書

《南方時光》出席西班牙聖賽巴斯提安影展，製片歐陽信，演員陳玄力，導演曹仕翰，策劃潘之敏。圖/Photographer Ulises Proust提供

《南方時光》出席西班牙聖賽巴斯提安影展，導演曹仕翰。圖/Photographer Ulises Proust提供

