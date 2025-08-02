《鎗火》杜琪峯來台自爆內幕：感謝貴人相助，19天花光250萬港幣

闊別多年來台參與公開影展活動，杜琪峯魅力無法擋！香港名導杜琪峯8月1日抵達新莊參與國家影視聽中心主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」，開幕片《鎗火》（1999）映前活動。當天銀河總監朱淑儀、主題節目策展人卓男、《一個字頭的誕生》（1997）美術指導張世宏，以及《非常突然》（1998）、《真心英雄》（1998）、《鍾無艷》（2001）等片的美術指導蘇國豪，《毒戰》（2012）、《樹大招風》（2016）剪接師梁展綸等銀河創作班底聚首蒞臨開幕，港產片戲裡的熱血情誼延伸到戲外，讓人為之動容！

8月1日開幕當天豪大雨，仍澆不熄滿場影迷殷殷期盼傳奇影人到來。待杜琪峯一身西裝瀟灑抵達，立刻和大家致意：「今天很開心，他們都能把我以前的作品找來，放在影廳裡讓大家重新品味、重新批評一下！」《鎗火》開幕場次放映在開賣當天立刻秒殺、一位難求。本片被香港電影金像獎協會票選為「最佳華語片一百部」之一、也是香港電影資料館「百部不可不看的香港電影」的其中一部經典，杜琪峯亦憑藉此片在2000年斬獲第19屆香港電影金像獎最佳導演與第37屆金馬獎最佳導演獎。

杜琪峯導演說道：「《鎗火》其實有很多很多故事！」他回憶幸虧當年有好友邱復生贊助開拍資金，「他給了我兩百五十萬，叫我回家自己去慢慢搞吧！當時在香港完全沒有人願意投資電影。」開心拿到兩百五十萬港幣回到香港，杜琪峯沒有劇本、緊急召集團隊，緊湊的在一個月內籌備，拍攝19天，就差不多把錢花完了。「所以你們今天看這個電影，裡面可能有很多失誤跟穿幫！也請大家原諒一下，19天兩百五十萬， 已經用盡啦！」引來觀眾笑聲一片！即便當時資源有限，《鎗火》卻能在商場用近乎即興的方式，拍出至今香港影壇仍難以超越的精彩槍戰戲，讓人更有感杜琪峯導演在電影拍攝與製作調度上的深厚功力。

杜琪峯導演分享當年有好友邱復生贊助開拍資金，拍了19天就差不多把錢花完了。笑稱電影可能有很多失誤跟穿幫！圖/國家影視聽中心提供

《鎗火》在這次影展以膠卷放映的方式和台灣觀眾見面，由當年出資《鎗火》的邱復生提供拷貝素材！邱復生先生從《鎗火》的創作拍攝到國際推廣，始終都不遺餘力的參與支持，他表示：「這部片對我來說、或對杜琪峯來說，都是很重要的作品。我當時就想要在台灣、香港，都協助留下一部三十年後、五十年後，大家還想看的電影，這是我發下的宏願。」擔任開幕片映前活動主持人的國家影視聽中心董事長褚明仁也補充，「很感謝邱復生先生當年在《鎗火》拍完之後，花了很多心思送到東京現像所，在恆溫恆濕的環境裡完整保存35釐米拍的膠卷，我們這次影展才有這麼難能可貴的版本可以欣賞。」

主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」總共放映二十部選片，一字排開氣勢十足，堪稱是歷年來銀河映像作品最具規模的主題放映！策展人卓男更強調，影視聽中心的聲光效果一流，「就算第一排的座位，也都很好。」強調本檔節目能無死角體驗銀河映像的魅力，期待影迷在八、九月買票進場，加入本中心會員購買會員限定任選6張票990元，單場會員票180元 。另外8月23日週六《我左眼見到鬼》（2002）的戶外放映、以及9月7日週日《毒戰》映後舉辦的編劇游乃海大師講堂，也同樣不容錯過。更多相關資訊👉國家電影及視聽文化中心官方網站

香港名導杜琪峯8月1日開幕當天一身西裝扮相瀟灑抵達。圖/國家影視聽中心提供

國家影視聽中心董事長褚明仁補充：影視聽中心這次邀請來自香港的策展人卓男合作，策畫了如此大規模的銀河映像及杜琪峯主題節目，相當令人興奮。圖/國家影視聽中心提供

香港名導杜琪峯（左三）8月1日抵達新莊參與國家影視聽中心主題節目