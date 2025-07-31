《一兆$遊戲　劇場版》目黑蓮x佐野勇斗 賺到1兆美元！商界傳奇誕生

稻垣理一郎原作、池上遼一作畫的暢銷漫畫《一兆＄遊戲》(トリリオンゲーム)繼2023年7月改編成真人電視劇在TBS電視台播出之後，目黑蓮、佐野勇斗、今田美櫻及福本莉子等原班人馬再度攜手登上大銀幕。

《一兆$遊戲 劇場版》在日本一上映即蟬聯日本雙周票房冠軍，票房突破20億的佳績。劇場版將延續電視劇的世界觀，由原作者稻垣理一郎親自監修，打造完全原創劇情，除了目黑蓮和佐野勇斗所飾演的阿陽與阿學外，其他熟面孔桐姬（今田美櫻 飾）、凜凜（福本莉子 飾）、祁答院（吉川晃司 飾）等人氣角色也將再度亮相，一同在敵友難辨的商戰中亮麗出擊。觀眾們最期待的感情線部分，也在劇場版中有了更多發展，不論是阿陽與桐姬之間亦敵亦友，有時對立、有時緊密的致命關係；還是阿學和凜凜之間笨拙的曖昧，有點甜又不會太明顯的可愛互動，都將成為一大看點。

佐野勇斗、福本莉子甜到爆！「幸福CP」互動超吸睛

特別是阿學和凜凜之間的對手戲，讓飾演兩人夥伴阿陽的目黑蓮也興奮表示，「每次看到他們兩個的互動，都覺得真的超可愛的！有時候甚至會想『你們兩個到底要黏到什麼時候？』」這讓飾演阿學的佐野勇斗笑稱，自己這次確實和福本莉子飾演的凜凜有不少對手戲，雖然片中兩人沒有言明正式交往，但看在旁人眼中無疑就是「幸福的一對」，希望觀眾隔著銀幕也能感受到兩人散發的粉紅泡泡！

此外，劇場版也將「一兆遊戲」的事業版圖拓展到「日本第一的賭場」，以成為世界第一的賭場之王為目標，上演華麗的金錢戰爭。對此導演村尾嘉昭坦言備受挑戰，劇組為了力求打造更刺激浮誇的「一兆宇宙」，下重本搭建了巨型賭場實景，期盼在視覺上帶給觀眾盛大饗宴。《一兆$遊戲 劇場版》將於8月15日在台上映。

《一兆＄遊戲》眾們最期待的感情線部分，也在劇場版中有了更多發展（左：今田美櫻 右：目黑蓮）。圖/天馬行空提供

目標「世界第一賭場之王」！目黑蓮、佐野勇斗打造日本首座賭場度假村

全球最大企業的市值總額為1兆美元！只要有了1兆美元，這世上的一切都將唾手可得。他們一個是天生能言善道、靠一張嘴闖蕩世界的阿陽（目黑蓮 飾），一個是性格膽小卻心地善良的「天才工程師」阿學（佐野勇斗 飾）。這對搭檔靠著不可預測的奇招崛起，如今再度聯手，為了「賺進1兆美元」展開新行動。2016年「賭場法案」通過，阿陽將目光鎖定在這個蘊藏夢想與巨大利益的全新產業，他決心挑戰一項空前絕後的壯舉：「打造日本首座賭場度假村」，目標是成為「世界第一的賭場之王」！

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《一兆＄遊戲》佐野勇斗(右)笑稱，自己這次確實和福本莉子(左)有不少對手戲，雖然片中兩人沒有言明正式交往，但看在旁人眼中無疑就是「幸福的一對」。圖/天馬行空提供

《一兆＄遊戲》劇場版也將「一兆遊戲」的事業版圖拓展到「日本第一的賭場」，以成為世界第一的賭場之王為目標，上演華麗的金錢戰爭（圖：目黑蓮）。圖/天馬行空提供

《一兆＄遊戲》。圖/天馬行空提供