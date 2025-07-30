《即使，這份戀情今晚會從世上消失》道枝駿佑x福本莉子 一場每晚歸零的戀愛

★ 改編自日本作家一条岬同名獲獎小說

★ 上映首日觀眾滿意度高達98.4%

★ 超過百萬人次觀影，票房賣破15億日幣

★ 韓國觀影人次破120萬，躍升在韓上映日本真人版電影票房TOP1

日、韓觀影人次雙雙破百萬！《即使，這份戀情今晚會從世上消失》重返大銀幕

「浪花男子」道枝駿佑與「東寶灰姑娘」福本莉子主演的動人愛情鉅獻《即使，這份戀情今晚會從世上消失》（Even If This Love Disappears Tonight）(今夜、世界からこの恋が消えても)將於8月15日（五）在台限定重映！《即使，這份戀情今晚會從世上消失》改編自日本作家一条岬同名小說，創作曾榮獲第26屆「電擊小說大賞」「Media Works文庫賞」。

電影由《明天，我要和昨天的妳約會》三木孝浩導演執導，並請來電影《我想吃掉你的胰臟》月川翔導演和《沒有黎明的愛情》松本花奈導演執筆劇本，由《線：愛在相逢時》知名作曲家龜田誠治打造動人電影配樂！《即使，這份戀情今晚會從世上消失》在日本上映首日觀眾滿意度高達98.4%，超過百萬人次觀影，票房賣破15億日幣！且本作在韓國上映的最終觀影人次突破120萬，躍升在韓上映日本真人版電影票房TOP1！

《即使，這份戀情今晚會從世上消失》故事敘述高中生神谷透（道枝駿佑 飾）因同學起鬨，順水推舟地向同學日野真織（福本莉子 飾）進行假的告白，她卻以「不會真正喜歡上彼此」為條件接受了告白，兩人也因此開始交往。終於，真織向透坦白自己患有「順向失憶症」，夜晚睡著後就會忘記當天所發生的事。她在每一天早上都會閱讀前一天的日記，想方設法延續自己的記憶，而透和真織為期一天的戀情也漸漸積累起來……本作在日本上映之際，道枝駿佑透露自己緊張到快吐了，道枝駿佑表示：「一開始觀賞本作時覺得很害怕，但能直接感受到大家的感想和反應，也有一種積極的感覺。這是我一輩子都無法忘懷、會一直記得的作品！」

對於《即使，這份戀情今晚會從世上消失》的看點，道枝駿佑表示：「希望大家看了本作後，會有明天也要加油、積極的想法，我認為這是部能成為每天的動力的作品，希望能有許多人看這部電影。」福本莉子則表示：「這部電影不只有戀愛的模樣，兩位主角身邊的人物也都很棒，希望大家能和家人、朋友、各式各樣的夥伴到電影院觀賞本作！」《即使，這份戀情今晚會從世上消失》將於8月15日（五）全台大銀幕限定重映！

《即使，這份戀情今晚會從世上消失》。圖/車庫娛樂提供

「國寶級美男」道枝駿佑Ｘ「東寶灰姑娘」福本莉子因為「這幕」都哭了？！

對於起初讀過《即使，這份戀情今晚會從世上消失》劇本的印象，以及實際參演後的感想，道枝駿佑表示：「讀過劇本後的餘韻真的很不得了，真的是很棒的作品，沒想到自己能參演……電影開拍後，真切感受到自己第一次主演就獲得如此重要的角色，再次充滿幹勁地進行拍攝。」福本莉子則透露：「在收到劇本前，我已經先讀過原作小說了，當時在新幹線上閱讀時還大哭了。後來為了塑造『真織』這個角色，又讀了很多次，即使知道結局還是哭了。故事中的人物都沒有錯，真的是很悲傷的故事，同時又看得到希望。很期待拍成真人電影版後會是什麼樣的作品，但實際參演後覺得真的很困難呢！」

另外，道枝駿佑與福本莉子也分享了在看電影時忍不住流淚的場面，道枝駿佑表示：「不管看幾次都很想哭，最後的最後某個場面真的讓我哭了，真的非常感動，那場戲不管看幾次都會大哭！」福本莉子也透露她也因為那場戲而掉了4滴淚，反而被道枝駿佑吐槽：「那樣不算哭吧？」福本莉子反駁道：「哭了哭了！是很大顆的眼淚！」

《即使，這份戀情今晚會從世上消失》。圖/車庫娛樂提供

道枝駿佑公布交往的三個條件！自曝愛拍「浪花男子」成員睡相？！

《即使，這份戀情今晚會從世上消失》是道枝駿佑、福本莉子繼話題日劇《被擦掉的初戀》後，再度合作的作品，對於二度共演的感想，道枝駿佑表示：「我想應該有展現出我們平常相處的氛圍，沒有特別去營造或是思考太多，因為開拍後就先被要求要即興演出約會的場面。」不過道枝駿佑也透露兩人並不是一開始就很有默契，而是不斷摸索後才找到較適合的感覺，福本莉子則說：「總之意識到別偏離角色這點，要守住『真織與透』這兩個人物的感覺，不然就單純只是福本莉子與道枝駿佑了！」

在《即使，這份戀情今晚會從世上消失》中「真織」被「透」告白後，提出交往的三個條件，對於是否有交往條件的提問，道枝駿佑苦思後表示：「首先是表裡如一的人；第二個是能明確告訴我有些事就是不能去做，因為想讓彼此成為都能好好成長的關係；第三個……如果是會做料理的人就好了呢！」此外，電影中有許多男女主角拍照或拍影片的場景，對於日常生活中是否也常會這麼做的提問，福本莉子表示：「我去吃飯時，一定會拍食物的照片！讀國中、高中時，如果出去玩常會拍大頭貼，但過了20歲後就完全不拍了。」道枝駿佑則透露：「我還是很常拍成員們的照片呢，像是睡覺時的照片等，還有我的愛犬照！」動人愛情鉅獻《即使，這份戀情今晚會從世上消失》將於8月15日（五）全台大銀幕限定重映！

《即使，這份戀情今晚會從世上消失》。圖/車庫娛樂提供

《即使，這份戀情今晚會從世上消失》。圖/車庫娛樂提供

《即使，這份戀情今晚會從世上消失》。圖/車庫娛樂提供

《即使，這份戀情今晚會從世上消失》。圖/車庫娛樂提供

《即使，這份戀情今晚會從世上消失》。圖/車庫娛樂提供