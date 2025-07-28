《28年毀滅倒數》影評：驚豔！不只是喪屍，丹尼鮑伊再造末日寓言

《28年毀滅倒數》（28 Years Later）出乎預料的好看！我自己很喜歡。與其說這部是喪屍電影，不如說就是疫情電影，為何導演丹尼鮑伊（Danny Boyle）會在相隔這麼多年後再拍，無疑就是COVID-19 這些年來對於世界的改變，片中因病毒肆虐改變了人類的生活型態，似乎也是歷經疫情影響的全球的寫照，現在看來是如此的切身逼近，感同身受。

電影有點類似《噤界2》（A Quiet Place Part II）很像那種末日後生活驟變的未來描繪，以及突如其來的異物攻擊。片中感染者統領統稱「阿爾法」，其的突變外型（明顯性器特徵），彷彿代表著人類對突變、肉體異化的恐懼想像，既怪誕又讓人不安。

片中主角Spike離開居住的孤島家園，走過綿長的堤道（漲潮時堤道會被沉沒）踏上英國本島歷險的意義，有點類似母親、嬰兒的關係，「堤道」就宛如是連結兩者的「臍帶」。雖說主角離開孤島視為一種成長，但是本島與離島的連結意義也頗有意思。這點又跟《噤界2》電影的離島安居幻象有異曲同工之處。

我在看的時候有覺得特別的部分是那些看似不經意的插入，實則別有用意的「影視內容」穿插，例如古裝片的射箭場面等，有點類似「影像記憶作為文明的遺跡」象徵，末日存活的人們在沒有科技槍械的資源條件下只得學習古老戰技，弓箭即是其一，這亦是象徵片中文明倒退的隱喻。而早在《28天毀滅倒數》即有運用的「龐克音樂」原本即是象徵的反叛與失序精神，用來諷刺這類末世電影裡秩序瓦解後人性野蠻的爆發，相當對味。

《28年毀滅倒數》。圖/索尼影業提供

導演丹尼鮑伊真是影像大師，他掌握場面調度的功力還是非常卓越，鏡頭、剪輯、音樂選曲幾乎無懈可擊，那種迫切緊湊的高度張力推進，幾乎讓人喘不過氣來，尤其那幕「堤道逃命」的動作場景，無疑是全片高潮。在第一集《28天毀滅倒數》（28 Days Later）中丹尼鮑伊已開始使用手持 V8 數位攝影，當年的數位攝影還是很粗糙的質感，到了本片他改用iPhone 拍攝，延續他以當代攝影設備來展現獨特電影語言的風格。

片尾新角色的出現（其實也是片頭就有出現的小吉米），片尾長大的吉米再度出現，成為熟練的獵殺喪屍的高手，與主角男孩Spike成為一種對照，也有點續集伏筆的意味。《28年毀滅倒數》不只是系列續作，更像一部後疫情時代的文化寓言，丹尼鮑伊用凌厲的影像與節奏，拍出人類面對突變與文明倒退的恐懼。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《28年毀滅倒數》。圖/索尼影業提供