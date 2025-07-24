《女孩》入選威尼斯影展 導演舒淇：感謝恩人侯孝賢導演

舒淇從國際級影后升格導演身分，首部自編自導電影《女孩》確認入圍2025年第82屆威尼斯影展主競賽片，將角逐最高榮譽金獅獎！首次編導即入選威尼斯影展主競賽片，舒淇接獲喜訊後驚喜狂叫，更不忘感謝生命中重要的恩人侯孝賢導演：「嚇了一大跳，瘋狂在酒店狂叫！開心、喜悅 ⋯⋯第一時間心裡想感謝所有幫助我完成《女孩》的幕前幕後工作人員（但要先保密所有，心臟撲通撲通跳好久）。更想感謝侯導，沒有他、沒有女孩，謝謝威尼斯影展所有的選片人，謝謝熱心一直想讓我成長的人～謝謝所有幫我的朋友，謝謝所有愛我的人，順便謝謝我老公對我的支持，感覺好像得獎了～是的，入圍就是對《女孩》的肯定。」

電影《女孩》為享譽國際影壇的舒淇首部編導長片，攜手資深監製葉如芬共同合作，並集結金獎製作團隊聯手打造，正式公開超華麗卡司陣容，由邱澤、9m88、白小櫻、林品彤等實力派演員同台飆戲，並釋出全新電影視覺與首波劇照，進一步揭開「女孩」的神秘面紗，是由17歲潛力新秀白小櫻挑樑主演，並與邱澤、9m88飾演的父母以及林品彤飾演的轉學生有精采對手戲。童星出身的白小櫻曾演出《吃吃的愛》、《消失的情人節》、《當男人戀愛時》等電影，年僅12歲時便摘下第55屆金鐘獎「迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎」，演技實力備受肯定，由她擔任重要人物「女孩」一角，令許多網友期待不已。

《女孩》導演舒淇(左起)、白小櫻、賴雨霏、邱澤、9m88、監製葉如芬。圖/甲上娛樂提供

對於入圍本屆威尼斯影展主競賽片，監製葉如芬感性分享一切都是「緣分」：「2023年9月9日收到舒淇從威尼斯影展傳來的訊息，那年她當評審，看了許多很不錯新導演的電影。她告訴我，她決定要拍《女孩》。2025年的7月收到影展通知，我們的電影入圍了威尼斯影展主競賽。我必須很感性的說這是來自威尼斯的緣分。謝謝劇組團隊及演員們的付出，還有辛苦的後期團隊。」

過去擔任過柏林、坎城和威尼斯「世界三大影展」主競賽評審的舒淇，於去年加入奧斯卡評審行列，成為繼鞏俐、張曼玉之後，第三位集滿全球四大電影獎評審的華人女星。舒淇演而優則導，去年起多了「導演」的新身分，將自己醞釀許久的原創故事，拍出生涯首部編導長片《女孩》。第82屆威尼斯影展將於8月27日至9月6日在義大利威尼斯麗都島舉行。舒淇自編自導的第一部劇情長片《女孩》由華文創股份有限公司製作，敬請期待。

《女孩》舒淇首部自編自導電影入圍威尼斯影展主競賽片。圖/甲上娛樂提供

《女孩》9m88(右) 、邱澤。圖/甲上娛樂提供

《女孩》白小櫻。圖/甲上娛樂提供

《女孩》導演舒淇(中)、邱澤(右)、9m88。圖/甲上娛樂提供

《女孩》導演舒淇(右起)、白小櫻、林品彤。圖/甲上娛樂提供

《女孩》。圖/甲上娛樂提供