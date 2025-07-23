杜琪峯影展：《真心英雄》《鎗火》《PTU》《柔道龍虎榜》等19部經典見證銀河映像傳奇

琅琅悅讀／ 國家電影及視聽文化中心
國家影視聽中心邀請香港知名影評人卓男作為策展人合作重磅推出主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」。圖/國家電影及視聽文化中心提供
國家影視聽中心邀請香港知名影評人卓男作為策展人合作重磅推出主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」。圖/國家電影及視聽文化中心提供

成長過程中少不了電影台的港片作伴！記憶中的古惑仔槍戰、無厘頭粵語搞笑都是無法取代的港片精隨。而1996年成立的銀河映像，以創新精神挑戰既有類型的框架，重新解構、警匪、等類型片，並在導演杜琪峯、編劇韋家輝的領軍下打造如《黑社會》（2005）、《PTU》（2003）等多部經典之作。

今年夏天，國家影視聽中心邀請知名影評人卓男擔任策展人，於八、九月重磅推出主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」，20部強檔選片連番放映，香港重量級影人導演杜琪峯、編劇游乃海、銀河映像總監朱淑儀、影評人登徒、編劇陳慧也將現身與觀眾面對面交流！

銀河映像最常合作的演員之一、劉青雲曾說：「銀河映像，難以想像」。「銀河映像」的電影美學向來獨樹一格，從早期具實驗性的作品，到穩定地以集體創作的方式不停製作出能超越一般電影敘事框架，又能同時兼具藝術與商業性、通俗又深刻的標誌電影創作。成立將近30年的銀河映像，至今已推出六十餘部作品，不但在香港本地電影具有重要地位，亦入選各大國際，深獲國際影迷喜愛。

本次「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」主題節目選映十九部銀河映像製作的電影，並分為三個子單元：「峯迴路轉」集中九部由杜琪峯執導的作品、「雙劍合璧」是杜琪峯與韋家輝的聯手的五部作品，「系出銀河」選映了五部銀河映像出身的導演之作，以及額外一部以杜琪峯為主角的，全面呈現杜琪峯與銀河映像的多層次樣貌。

「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」主題節目選映十九部銀河映像製作的電影。圖為《鎗火》。圖/國家電影及視聽文化中心提供

《鎗火》（1999）、《黑社會》是「杜氏電影作者風格」的五星必看電影，還有鄭秀文、梅艷芳和張栢芝主演的搞笑古裝劇《鍾無艷》（2001）、當年劉德華以精壯武僧扮相轟動一時的《大隻佬》（2003），與2003年因SARS、社會事件頻傳，香港陷入灰暗時期所拍的勵志之作《柔道龍虎榜》（2004）等等。其中，《一個字頭的誕生》（1997）、《鎗火》（1999）、《黑社會》、《黑社會以和為貴》（2006），這四部片特別以膠卷放映！過去曾在電視看過這些經典港片的觀眾，更能在大銀幕欣賞作品細節、感受故事氛圍。主題節目向觀眾展示銀河映像電影多面向的同時，另外選了一部以杜琪峯導演為拍攝主角的紀錄片《無涯：杜琪峯的電影世界》（2013），可以進一步從客觀的角度，了解這位極具視野與魄力的電影作者。購票網址👉「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」

銀河影像創作之多樣性魅力震撼人心！日前影視聽中心也宣佈：導演杜琪峯將在8月1日、2日兩天，率領銀河核心創作班底，親自來台參與開幕放映！八、九月放映期間安排多場影人映前映後分享，還有8月23日週六《我左眼見到鬼》的戶外放映、以及9月7日週日舉辦編劇游乃海的大師講堂。精彩系列活動，歡迎影迷粉絲加入本中心會員購買會員限定任選6張票990元，單場會員票180元 。更多資訊👉國家電影及視聽文化中心官方社群

「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」將放映當年劉德華以精壯武僧扮相轟動一時的《大隻佬》（©Fortune Star Media Limited）。圖/國家電影及視聽文化中心提供

紀錄片《無涯：杜琪峯的電影世界》能了解極具視野與魄力的電影作者杜琪峯（© EDKO FILMS LIMITED）。圖/國家電影及視聽文化中心提供

香港陷入灰暗時期，杜琪峯所拍的勵志之作《柔道龍虎榜》（©Fortune Star Media Limited）。圖/國家電影及視聽文化中心提供

鄭秀文、梅艷芳和張栢芝主演的搞笑古裝劇《鍾無艷》（©Fortune Star Media 。圖/國家電影及視聽文化中心提供

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