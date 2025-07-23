杜琪峯影展：《真心英雄》《鎗火》《PTU》《柔道龍虎榜》等19部經典見證銀河映像傳奇

成長過程中少不了電影台的港片作伴！記憶中的古惑仔槍戰、無厘頭粵語搞笑都是無法取代的港片精隨。而1996年成立的銀河映像，以創新精神挑戰既有類型的框架，重新解構黑幫、警匪、喜劇等類型片，並在導演杜琪峯、編劇韋家輝的領軍下打造如《黑社會》（2005）、《PTU》（2003）等多部經典之作。

今年夏天，國家影視聽中心邀請香港知名影評人卓男擔任策展人，於八、九月重磅推出主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」，20部強檔選片連番放映，香港重量級影人導演杜琪峯、編劇游乃海、銀河映像總監朱淑儀、影評人登徒、編劇陳慧也將現身與觀眾面對面交流！

銀河映像最常合作的演員之一、影帝劉青雲曾說：「銀河映像，難以想像」。「銀河映像」的電影美學向來獨樹一格，從早期具實驗性的作品，到穩定地以集體創作的方式不停製作出能超越一般電影敘事框架，又能同時兼具藝術與商業性、通俗又深刻的標誌電影創作。成立將近30年的銀河映像，至今已推出六十餘部作品，不但在香港本地電影具有重要地位，亦入選各大國際影展，深獲國際影迷喜愛。

本次「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」主題節目選映十九部銀河映像製作的電影，並分為三個子單元：「峯迴路轉」集中九部由杜琪峯執導的作品、「雙劍合璧」是杜琪峯與韋家輝的聯手的五部作品，「系出銀河」選映了五部銀河映像出身的導演之作，以及額外一部以杜琪峯為主角的紀錄片，全面呈現杜琪峯與銀河映像的多層次樣貌。

「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」主題節目選映十九部銀河映像製作的電影。圖為《鎗火》。圖/國家電影及視聽文化中心提供

《鎗火》（1999）、《黑社會》是「杜氏電影作者風格」的五星必看電影，還有鄭秀文、梅艷芳和張栢芝主演的搞笑古裝劇《鍾無艷》（2001）、當年劉德華以精壯武僧扮相轟動一時的《大隻佬》（2003），與2003年因SARS、社會事件頻傳，香港陷入灰暗時期所拍的勵志之作《柔道龍虎榜》（2004）等等。其中，《一個字頭的誕生》（1997）、《鎗火》（1999）、《黑社會》、《黑社會以和為貴》（2006），這四部片特別以膠卷放映！過去曾在電視看過這些經典港片的觀眾，更能在大銀幕欣賞作品細節、感受故事氛圍。主題節目向觀眾展示銀河映像電影多面向的同時，另外選了一部以杜琪峯導演為拍攝主角的紀錄片《無涯：杜琪峯的電影世界》（2013），可以進一步從客觀的角度，了解這位極具視野與魄力的電影作者。購票網址👉「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」

銀河影像創作之多樣性魅力震撼人心！日前影視聽中心也宣佈：導演杜琪峯將在8月1日、2日兩天，率領銀河核心創作班底，親自來台參與開幕放映！八、九月放映期間安排多場影人映前映後分享，還有8月23日週六《我左眼見到鬼》的戶外放映、以及9月7日週日舉辦編劇游乃海的大師講堂。精彩系列活動，歡迎影迷粉絲加入本中心會員購買會員限定任選6張票990元，單場會員票180元 。更多資訊👉國家電影及視聽文化中心官方社群

「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」將放映當年劉德華以精壯武僧扮相轟動一時的《大隻佬》（©Fortune Star Media Limited）。圖/國家電影及視聽文化中心提供

紀錄片《無涯：杜琪峯的電影世界》能了解極具視野與魄力的電影作者杜琪峯（© EDKO FILMS LIMITED）。圖/國家電影及視聽文化中心提供

香港陷入灰暗時期，杜琪峯所拍的勵志之作《柔道龍虎榜》（©Fortune Star Media Limited）。圖/國家電影及視聽文化中心提供

鄭秀文、梅艷芳和張栢芝主演的搞笑古裝劇《鍾無艷》（©Fortune Star Media 。圖/國家電影及視聽文化中心提供