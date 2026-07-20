電光石火 摩登愛戀 法國電影傳世傑作《壞痞子》4K修復版7月上映

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李歐卡霍25歲拍成《壞痞子》，奠定作者電影地位。

李歐卡霍25歲拍成《壞痞子》，奠定作者電影地位。 重點二： 4K修復版將於7月31日在台上映，重返大銀幕。

4K修復版將於7月31日在台上映，重返大銀幕。 重點三：結合巴黎近未來病毒危機與三角戀，影像風格鮮明。

被譽為法國 影壇最無法被定義的鬼才導演李歐卡霍（Leos Carax），以年僅25歲之姿拍攝完成第二部長片《壞痞子》（Mauvais Sang），不僅全面展現其驚人的影像才華，更奠定其法國作者電影大師的地位。如今，這部影史經典將以4K數位修復版本登上大銀幕，於7月31日在台上映，讓影迷再次感受李歐卡霍充滿速度、激情與浪漫的電影宇宙。

《壞痞子》由李歐卡霍自編自導，集結其御用演員丹尼拉馮（Denis Lavant）、國際影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）以及法國女星茱莉蝶兒（Julie Delpy）共同演出。丹尼拉馮飾演的亞力，徘徊在神秘憂鬱的安娜與天真熱情的麗絲之間，不斷試探愛情 的極限，也在追逐與逃亡中尋找生命的出口。

《壞痞子》劇照。圖／聯影電影

《壞痞子》劇照。圖／聯影電影

故事背景設定於近未來的巴黎，一種名為「STBO」的神秘病毒正在迅速蔓延，凡是在沒有愛的情況下發生性行為的人都可能遭受感染。父親神祕死亡後，亞力在父親友人馬克的引誘下，捲入竊取STBO病毒的危險行動，卻也逐漸愛上馬克的情婦安娜。一場無法圓滿的三角戀情，在犯罪 、慾望與命運交錯之下展開，成為法國電影史上最迷人的黑色浪漫寓言。

全片以極致的速度感與令人迷醉的愛情語彙聞名，時而充滿黑色電影的懸疑張力，時而又爆發出近乎瘋狂的浪漫激情。李歐卡霍透過抽格、跳接與疾速剪輯，將人物情感化為視覺節奏，讓愛情彷彿成為一場燃燒生命的追逐。鏡頭電光石火，情感卻能穿越時空，成就電影史上獨樹一格的影像詩篇。

《壞痞子》劇照。圖／聯影電影

《壞痞子》劇照。圖／聯影電影

片中多場戲至今仍被奉為影史經典，包括搭配大衛鮑伊（David Bowie）名曲〈Modern Love〉的丹尼拉馮奔跑長鏡頭，以及片尾茱麗葉畢諾許奔馳於街頭的動人身影。戀人在摩托車上環抱加速、城市夜色中的追逐與凝視，每一幕都深深烙印於影迷心中。《壞痞子》被視為李歐卡霍作品中最徹底追求「美」的一部作品，其獨特的色彩美學與影像風格不僅培養出無數狂熱影迷，更深刻影響後世電影人與音樂創作者。

談及當年選擇茱麗葉畢諾許與茱莉蝶兒演出本片的原因，李歐卡霍表示，拍電影對他而言從來不是操控演員，而是一場共同創作的冒險。「我其實不知道該怎麼和演員談角色的心理動機或背景，拍電影就像一群人一起走在創作的道路上，投入同一道水流當中，讓事情自然發生。我渴望看見她們，因此拍攝這部電影，但她們並不是我的謬思，因為電影不只是我的創作，也是所有演員共同投入的一部分自己。」

《壞痞子》當年上映後佳評如潮，榮獲1986年路易・德呂克獎，並於第37屆柏林國際影展獲頒阿爾弗雷德・鮑爾獎，同時入圍三項凱薩獎，被譽為1980年代後期「新法國電影」的重要代表作品。除了令人難忘的演出與故事，本片的影像風格同樣充滿傳奇色彩。攝影指導尚－伊夫・艾斯科菲耶經過大量測試後，選用富士高感光底片並以低感度方式拍攝，搭配現已停產的日本KOWA鏡頭，造出濕潤細膩且充滿質感的畫面。美術指導米歇爾・凡德斯提安則打造出融合巴黎街景與近未來幻想的城市風貌，透過夜景攝影與精準色彩控制，構築出令人難以忘懷的電影世界。

《壞痞子》劇照。圖／聯影電影

此次推出的《壞痞子4K修復版》，由Teofilms與法國電影資料館於2022年自原始攝影底片進行數位修復，修復計畫獲法國國家電影中心（CNC）及香奈兒基金會支持，並由攝影指導卡洛琳・尚普捷耶親自監修，完整還原李歐卡霍最原始且奔放的影像魅力。更多資訊，請上官方社群查詢。

精華 FAQ Q1：《壞痞子》這次何時以什麼版本在台上映？ 《壞痞子》將於7月31日在台上映4K數位修復版，由原始攝影底片修復而成，讓觀眾能在大銀幕上重新感受李歐卡霍的影像風格與經典魅力。

Q2：這部電影的故事核心與主要衝突是什麼？ 故事設定在近未來巴黎，神秘病毒STBO因缺乏愛的性行為而傳播，主角亞力捲入竊取病毒的行動，同時陷入安娜與麗絲之間的三角戀。

Q3：為何《壞痞子》被視為李歐卡霍的重要代表作？ 本片以抽格、跳接與疾速剪輯營造速度感與浪漫激情，並以〈Modern Love〉長鏡頭等名場面聞名，還獲獎與入圍肯定，深刻影響後世影人。