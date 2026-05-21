名畫走進二次元！VTuber螺鈿攜手英國國家藝廊　南港快閃店周邊搶先看

風靡全球的印象派經典名畫，如今正式席捲當代流行文化！被譽為世界頂尖藝術殿堂之一的 英國國家藝廊，首度攜手日本人氣VTuber 儒烏風亭螺鈿 展開跨界聯名，並宣布將於6月下旬在 TSUTAYA BOOKSTORE 台北南港店 開設期間限定快閃展示店，為古典藝術注入跨越次元的全新魅力。

VTuber「儒烏風亭螺鈿」是誰？

儒烏風亭螺鈿隸屬於 hololive Production 旗下團體 ReGLOSS，因兼具藝術知識與獨特個人風格而受到矚目。此次英國國家藝廊選擇與她合作，正是看中她長期以「策展型VTuber」形象分享藝術作品與展覽心得，並具備豐富的跨界合作經驗。

螺鈿擁有日本「國家學藝員」資格，對藝術與戲劇領域皆有深厚涉獵，過去曾介紹過包含 箱根玻璃之森美術館、臺南市美術館 等多間藝文機構與展覽，也因此累積大量喜愛藝術文化的觀眾。此次聯名，也期待透過她深入淺出的講解與個人魅力，讓更多年輕世代以輕鬆方式接觸經典藝術。

3件典藏 × 全新演繹：透納、莫內與梵谷名畫重生

位於倫敦的英國國家藝廊，典藏橫跨13至20世紀的大量西方藝術經典。2024年適逢建館200週年，更陸續於日本、韓國、香港與台灣舉辦典藏巡迴展，其中 奇美博物館 舉辦的「英國國家藝廊珍藏展」更在台灣掀起現象級觀展熱潮。

本次聯名則以螺鈿精選的三幅經典館藏為核心，重新演繹印象派與浪漫主義大師的藝術魅力。

圖／艾品共創國際

首先是英國浪漫主義巨匠 約瑟夫・馬洛德・威廉・透納 的《雨、蒸氣與速度——大西部鐵路》。原作以奔放朦朧的筆觸描繪蒸汽火車穿越暴雨的瞬間，象徵工業革命時代的速度感與社會變革。本次聯名插畫則以工業革命時期女性服裝為靈感，描繪螺鈿撐傘、攜帶行囊等待列車的身影，呈現新舊時代交錯的浪漫氛圍。

《雨、蒸汽和速度——開往西部的鐵路》（Rain, Steam, and Speed - The Great Western Railway） 約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner），1844。(圖片來源：National Gallery)

第二幅作品則是印象派大師 克勞德・莫內 的《睡蓮池》。莫內為了觀察光影與自然變化，親自打造水中花園，並在庭園中設置受到日本浮世繪啟發的拱橋。此次聯名插畫不僅保留睡蓮池、柳樹與紫藤等經典元素，也特別融入東西文化交融概念，讓螺鈿換上改良式和服與木屐造型，呼應莫內深受日本藝術影響的創作背景。

《睡蓮池》（The Water-Lily Pond），克勞德・莫內（Claude Monet），1899。(圖片來源：National Gallery)

最後則是後期印象派代表 文森・梵谷 最廣為人知的《向日葵》。畫中透過鮮明濃烈的黃色調，描繪向日葵從盛放到凋零的不同姿態，也寄託了對生命、友情與時間流逝的情感。本次全新繪製的插圖，則融入南法溫暖陽光與耀眼花海意象，讓螺鈿展現充滿幸福感與生命力的明亮氛圍，重新詮釋作品中的情感張力。

《向日葵》（Sunflowers），文森・梵谷（Vincent van Gogh），1888。(圖片來源：National Gallery)

5/22直播搶先公開 6/19快閃店正式登場

三幅傳世名畫在螺鈿的當代視角下重新演繹，並化身為一系列兼具藝術感與收藏價值的周邊商品，包括香水霧噴、設計絲巾、咖啡杯盤組、托特包、文具與壓克力立牌等，讓古典藝術以更貼近日常的形式融入生活。

5月22日晚間8點（台灣時間），螺鈿也將於YouTube頻道進行本次聯名企劃宣傳直播；而6月19日至30日期間，TSUTAYA BOOKSTORE 台北南港店 也將同步展示本次聯名商品與等身立牌，喜歡名畫藝術與VTuber文化的粉絲們千萬別錯過。

圖／艾品共創國際

展覽資訊： 《儒烏風亭螺鈿眼中的世界名畫— A Shared Art Journey》預購&快閃店展示活動

預購網站：https://www.sp-collect-tw.shop/

預購日期：台灣時間 5 月 20 日 11:00 至 6 月 30 日 18:00

展示日期：台灣時間 6 月 19 日至 6 月 30 日

官方網站：https://sp-collect.com/tc/hololive-when-raden-meets-art/