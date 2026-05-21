高美館《典藏庫房的竊竊私語》 解密國家典藏 5/23 起四場專家導覽接棒登場

隱身於美術館庫房、鮮少對外呈現的典藏體系，這次即將被打開！高雄市立美術館五月新展《典藏庫房的竊竊私語》，以「典藏／購藏」制度為切入點，梳理藝術作品在不同機制下的典藏脈絡與流動軌跡。展覽聚焦高美館與藝術銀行長年累積的收藏體系，透過精選34位臺灣藝術家、共85件作品的交錯對照，呈現作品如何被保存、選擇與展示，帶領觀眾從另一個角度理解藝術的生成過程。

高美館《典藏庫房的竊竊私語》主視覺。圖／高美館官網

作為南臺灣首座公立美術館，高美館長期以典藏與研究建構南方視野的藝術史脈絡，而由文化部創設、臺灣美術基金會所營運之藝術銀行，則透過購藏與租賃機制，支持新生代創作者並培養潛在收藏客群，並讓藝術融入日常生活空間。兩種制度在任務與路徑上各有側重，卻共同影響藝術的生產與流動，此次展覽透過系統性的對照與梳理，讓觀眾看見不同機制如何形塑作品的價值與位置，也進一步理解藝術機構在文化生態中的角色。

《典藏庫房的竊竊私語》由臺灣美術基金會執行長林平擔任總策展人，從三大面向切入，探討「典藏／購藏：藝術生態的支持系統」、「從收藏到流通：作品的多重路徑」以及「收藏制度與藝術家生涯發展」等議題。策展團隊透過漫畫般的敘事手法，帶領觀眾進入高美館與藝術銀行如兩棵大樹交織而成的「庫房現場」，沿著樹下洞穴層層延伸的脈絡前行，在不同展區中逐步理解作品與制度之間的關聯。展場中設計「領路人」角色，由莊偉慈、黃彥穎、葉佳蓉三位研究員引導觀眾穿梭於不同知識視角之間，建構出兼具想像力又深入淺出的觀看情境，從經典典藏到具實驗性的當代創作，讓不同世代藝術家的發展軌跡得以被對照與觀察。

《典藏庫房的竊竊私語》由莊偉慈、黃彥穎、葉佳蓉三位研究員擔任「領路人」，建構出具想像力又深入淺出的觀看情境，讓不同世代藝術家的發展軌跡得以被對照與觀察。

藝術家李承亮作品〈Dio 駱駝〉於高美館雕塑大廳展出。

高美館《典藏庫房的竊竊私語》展場一隅。

展覽期間，高美館亦規劃多場專家導覽活動，將由策展人與研究員親自帶領觀眾深入展覽脈絡，包括5月23日由曾芳玲與李明軒（高美館展覽部主任／專員）、6月7日莊偉慈（本展研究員、C-LAB 臺灣當代文化實驗場策展人）、7月18日葉佳蓉（本展研究員、鳳甲美術館館長）、8月2日林平（本展總策展人、臺灣美術基金會執行長）之專場導覽，以及7月4日由黃彥穎（本展研究員、獨立策展人）引領的「美術館夜行」夜間觀展體驗活動，從不同視角開啟觀眾對藝術制度的理解與想像。此外，展覽亦延伸推出「藝術進駐・空間徵集計畫」，邀請高雄在地企業與多元場域參與藝術租賃，讓當代藝術進入日常空間，形成如漣漪般擴散的文化影響。展覽自5月9日起至9月6日於高美館101-103展覽室展出，更多展覽資訊，敬請鎖定高美館網站公告以及臉書專頁與Instagram。

《典藏庫房的竊竊私語》透過漫畫般的敘事場景，帶領觀眾在不同展區中逐步理解作品與機構之間的關聯。

展覽資訊 典藏庫房的竊竊私語

展覽期間｜2026.05.09-2026.09.06，週二至週日9:30-17:30（週一休館）

展覽地點｜高雄市立美術館101-103展覽室

指導單位｜文化部、高雄市政府文化局