橫山書藝館新展「躲貓貓」新世代書法家王意淳 邀你看見寵貓與創作的日常

桃園市立美術館（以下簡稱桃美館）為獎勵傑出並具開拓性觀點之書法展覽而辦理「橫山書藝獎」，並邀請獲獎者於橫山書法藝術館（以下簡稱書藝館）舉辦新展。本次受邀獲獎展覽於5月8日至8月3日在書藝館舉辦「躲貓貓：王意淳書法創作展」，從藝術家的日常生活啟發，用書法開啟與觀者一同尋找自我的遊戲。

「躲藏於慢行之中」展場照。圖片提供／桃園市立美術館、攝影／ANPIS FOTO王世邦

青年書藝新貌：書藝館首度全棟新世代大型個展

本次展覽對於書藝館和參展藝術家王意淳均別具意義。這是書藝館首次以全棟展出的規模，舉辦新世代的書法個展，也是王意淳生涯首次大型個展。展覽緣起於書藝館第二屆「橫山書藝獎」，該獎為獎勵傑出的書法展覽，透過社會各界公開提名已舉辦之展覽，經兩組專家學者成立初審及決審小組，分別進行評審後，由「慢行：王意淳書法展」勝出。

桃美館館長林詠能表示，「橫山書藝獎」為國內首創以書法藝術展覽形式來競逐的獎項，推動臺灣當代書法藝術發展並回應時代趨勢，除開發書藝創新與實驗的向度，更展現青年世代如何回應當代書法藝術中多向的發展脈絡與多元表現。

王意淳致詞。圖片提供／桃園市立美術館、攝影／ANPIS FOTO王世邦

走進藝術家靈感現場，感受書法與造景交會

針對此次大型個展，王意淳從得獎展覽「慢行：王意淳書法展」出發，將書法進一步延伸到她與家貓的日常相處關係，以「躲貓貓」為題，將生活中的「躲」與「找」橫山書法藝術館轉化為書法創作，邀請觀眾展開一場彼此尋找的觀看遊戲。

本展大量運用情境式展場設計，重現藝術家創作時的靈感環境。藝術家特別與「一攬芳華」及「裏山」團隊合作，以獲獎展覽中將書法與景色結合的概念出發，在進入主展場的廊道設立展覽專屬的植栽造景，並將書法作品與造景相互映照。同時在展場一角藉由大片玻璃窗借景，搭設平台，讓觀眾能在其上感受由書法作品營造的戶外景色，體驗書法與周邊環境連動的氛圍。策展團隊希望能邀請觀眾先在這種沉浸式空間中，暫時放緩當代生活的速度，感受慢下來的體驗，再以「慢」的心境，走入藝術家書法靈感的日常。

「躲藏於慢行之中」展場照。圖片提供／桃園市立美術館、攝影／ANPIS FOTO王世邦

「躲藏於慢行之中」展場照。圖片提供／桃園市立美術館、攝影／ANPIS FOTO王世邦

從「喵」字出發，書寫與貓共處的日常

日常生活是王意淳重要的創作理念來源，而家中的貓咪則是她生活中不可或缺的存在。本次展覽與「春池玻璃」合作，以貓砂為靈感結合書法，進行展場現地製作，呈現王意淳的日常點滴。

展覽亦展出藝術家為期一年的〈喵計畫〉創作，透過影像和裝置，呈現以「字」為日記的行動紀錄。本作靈感來自王意淳家貓「芋泥」的叫聲，在各種日常現成物材料上創作「喵」字。現場同時有「眠豆腐」團隊製作貓窩造型的「喵豆腐」，供觀眾如貓一般蜷坐其中，藉由一日又一日的「喵」字圖像和聲音，進入一個有貓陪伴日子。

從大字書寫到小品對話，探索與自我的相遇

對王意淳而言，書法是一場自我對話的揀選，也是透過筆墨將心中話語視覺化的過程。這次她特別挑戰高於自身身形，彷彿「藏身於作品背後」的大字創作。經過縝密的前置規劃與精準落筆，建構每一筆畫的方向與節奏。巨大的尺幅將書寫轉化為動態的身體語言，體現書寫者在筆墨之間的步伐與律動，像是一場獨角演出。作品內文中有她對創作歷程的體悟、自我勉勵的心聲，透過筆跡被具體召喚於觀者眼前。現場亦有〈有字場〉書法立體雕塑作品，讓線條成為實體，留白成為空間縫隙，產生書寫的新維度。

展區最後以「背光處」為題，用小品書法裡輕鬆幽默的文句與觀眾的對話，使書寫呈現更直面內心的樣貌，將自己安放於書法的庇蔭之中。在躲與不躲之間，為自己做選擇，也重新思考生活前行的方向。

「找到我」展場照。圖片提供／桃園市立美術館、攝影／ANPIS FOTO王世邦

「一日又一日」展場照。圖片提供／桃園市立美術館、攝影／ANPIS FOTO王世邦

「背光處」展場照。圖片提供／桃園市立美術館、攝影／ANPIS FOTO王世邦

透過展覽實踐，拓展書法的邊界

此次展覽試圖跳脫書法創作的傳統既定印象，書寫內容橫跨經典、新詩與日常語彙，並融入現代空間之中。本次展出近年來創作共65組件作品，尺寸無論是小品或是大字書法，皆不斷挑戰藝術家體力與控制力，並持續追求線條的精緻度，發展屬於自身的書寫面貌。

橫山書藝獎將持續鼓勵具開創性及時代觀點的書法藝術策展或表現，希望能藉由書藝館作為平台，連結書法的當代思維和對話可能，拓延書法於策展中多樣面向及議題，刺激現今藝術世界對於書法的想像和思考。

本展自2026年5月8日（五）起至8月3日（一）於橫山書法藝術館展出，最新活動消息請至桃園市立美術館官方網站、臉書社群查詢。

橫山書法藝術館全票收費100元；桃園市民、18歲以上學生及軍警消享半價優惠；18歲以下65歲以上、持志願榮譽服務卡志工、身心障礙者及陪同人、導遊等資格者免收費。

王意淳現場導覽。圖片提供／桃園市立美術館、攝影／ANPIS FOTO王世邦

開展記者會藝術家與蒞臨貴賓合影。圖片提供／桃園市立美術館、攝影／ANPIS FOTO王世邦

展覽資訊： 躲貓貓：王意淳書法創作展

展覽期間｜2026年5月8日至8月3日 (09：30-17：00 每週二休館。)

展覽地點｜橫山書法藝術館(桃園市大園區大仁路100號)

「躲貓貓：王意淳書法創作展」主視覺。圖片提供／桃園市立美術館