林果良品 20 週年重磅跨界！攜手韓國 SUPERFICTION 玩轉「台灣感性」：紳士，是日常生活的從容選擇

台灣精品手工皮鞋品牌「ORINGO 林果良品」迎來創立 20 週年的里程碑。自成立以來，林果良品深耕職人工藝，今年特別開啟「ORINGO × Art series」新篇章，正式宣布與韓國頂尖藝術創作團隊「SUPERFICTION」強強聯手，於 2026 年 5 月 9 日起推出限量聯名預購。

此次合作不僅是工藝與藝術的碰撞，更深刻傳達品牌核心：「紳士，不只是風格，而是一種生活的選擇。」

松菸門市內還設計專屬打卡角落，韓國潮流品牌 SUPERFICTION設計的經典大叔角色 Scott 與 Freddy化身台灣感性風格，歡迎大家來拍照留念。圖／林果良品提供

韓國潮流團隊 SUPERFICTION：當皮鞋師在街口遇見紳士

來自首爾的創意工作室 SUPERFICTION，由三位藝術家組成，以俐落的 3D 動畫與潮流美學聞名設計圈。他們筆下的經典大叔角色 Scott 與 Freddy，細膩勾勒出跨越國界的現代人情感。SUPERFICTION 曾與 LV、Nike 製作廣告，並與台灣 CAFE!N 聯名引發轟動；2025 年更受邀參與「花生漫畫 75 週年特展」，與全球頂尖藝術家共同詮釋史努比魅力，其跨界創作實力深受國際矚目。

藝術家在訪談中提到，雖然尚未造訪台灣，但腦海中浮現的是老街、小店、招牌與巷弄色彩，那份迷人的「人文溫度」正是他們心中的「台灣感性」。這份感性與林果良品的職人工藝不謀而合，讓這次跨國聯名充滿了溫暖的生活底蘊。

韓國潮流設計團隊 SUPERFICTION。圖／林果良品提供

參展「花生漫畫 75 週年特展」與「NIKE」聯名設計。圖／琅琅悅讀編輯室、IG：@superfiction.sf

在轉角遇見紳士：將「台灣感性」穿在腳上

此次企劃以「在轉角遇見紳士」為核心概念，打破皮鞋過於正式的刻板印象。紳士不一定得正襟危坐，他可能出現在某個熟悉的街角，以自在、從容的姿態與城市日常互動。

聯名主鞋款「流蘇袋鼠鞋」以莫卡辛結構為基礎，搭載台灣 Dr. Sole 專業大底，將穿著的舒適度提升至工藝層級。設計細節更充滿驚喜：鞋後跟刺繡、可拆式皮革吊片，甚至延伸至襪款的圖像設計，將珍奶、窗花、郵筒等台味元素巧妙揉入。製鞋工具也被轉化為海報圖騰，讓職人工藝與玩味插畫自然融合。SUPERFICTION 表示：「我們希望這些產品不是只被收藏，而是真正成為生活的一部分。」

主視覺。圖／林果良品提供

系列聯名除了鞋款，還有其他生活用品，包含帆布包、紳士襪、明信片和海報等。圖／林果良品提供

新款紳士鞋襪搭配，展現難得的台灣感性與全新品牌穿搭風格。圖／林果良品

從職人工藝到文化敘事：林果良品的 20 週年願景

林果良品自 2023 年起便展開與法國藝術家 Jordane Saget 的合作，隨後更與設計師 C JEAN 登上臺北時裝週首秀、與倫敦 Beara Beara 推出聯名包款。每一次跨界，都是為了展現手工皮鞋在當代生活中的延伸可能。

營運長 Gary 表示：「工藝不只是技術，而是一種可以被帶入生活的美好文化語言。」20 週年的林果良品，透過與 SUPERFICTION 的聯名，成功連結新世代與傳統工藝，讓「台灣感性」成為連結兩國藝術與匠心的橋樑。這不僅是一次限量聯名，更是林果良品重新賦予品牌生命力、引領大眾在日常中實踐紳士態度的誠意之作。

本此主打的「流蘇袋鼠鞋」。圖／林果良品提供

「林果良品」本次聯名商品。圖／林果良品提供

林果良品全新企劃：在轉角遇見紳士！

此次聯名企劃以「在轉角遇見紳士」為核心概念，重新描繪當代紳士的模樣。所謂紳士，不一定穿著正式，也不必刻意端正；他可能只是出現在某個街角、某個日常瞬間，以自在、從容而有品味的姿態，讓人忍不住多看一眼。

SUPERFICTION 向來擅長將情緒與生活觀察轉化為具象的視覺圖像。這次，團隊將代表角色 Scott 與 Freddy 帶入台灣街景之中，讓他們走進紅綠燈、騎樓、街邊店鋪與巷弄之間，與我們熟悉的城市日常產生互動。

林果良品共同創辦人暨營運長 Gary 表示：「對我們而言，工藝從來不只是製作產品的技術，而是一種可以被理解、被感受，甚至被帶入生活的美好文化語言。」

當角色開始生活在我們的城市裡，設計便不再只是被觀看的圖像，而是轉化為一種可被感受的日常經驗。SUPERFICTION 也表示：「我們希望大家走進這次聯名空間時，不只是看見商品，而是像走進一段故事裡。」

品牌也將「在轉角遇見紳士」的概念延伸至實體空間。展場不再只是單純的販售場域，而是一段城市旅行經驗，從木質工藝展示架、皮件細節到生活物件的安排，皆希望讓人感受到工藝的溫度；而Scott 與 Freddy 則穿梭其中，與產品、場域和觀看者自然交錯。更多聯名的商品資訊可至林果良品官方網站或臉書社群查詢。

林果良品聯合創辦人曾信儒（左）、Gary（右） 合影。圖／林果良品提供

「林果良品」松菸門市窗貼有巧思，迷彩風圖案暗藏製鞋工具。圖／林果良品提供

更多資訊： 林良品果 X SUPERFICTION 「在轉角遇見紳士」

預購日期： 2026 年 5 月 9 日起，限量200雙

系列亮點： 聯名流蘇袋鼠鞋、生活周邊單品、限定聯名藝術海報

更多詳情請洽： 林果良品官方網站或全台實體門市。