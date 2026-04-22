尋找安定力量！中台世界博物館「仰懷宗範」開山祖師圓寂10週年展 數位裝置重現老和尚修行足跡

一段悠久的足跡 一份慈悲的願心

佛法脈絡如何在現代台灣落地生根？今年適逢中台禪寺開山祖師惟覺安公老和尚圓寂十週年，中台世界博物館木雕分館特別策劃之「仰懷宗範──開山祖師圓寂十週年紀念特展」，自115年4月9日起開展，透過豐富的文獻、史料及多媒體互動，帶領大眾回顧老和尚一生的行履歲月與傳奇弘法歷程，歡迎信眾與藝文愛好者前往朝聖。

圖／中台世界博物館

特展專區 惟覺安公老和尚中台心燈永續

本次展覽以三大單元、十個主題呈現祖師的行履歲月與弘法歷程。「宗承臨濟」是修行之路的起點；透過文獻史料與鮮少公開的舊照片，看見一位法師在動盪年代中潛心閉關參禪，進而走向說法度化的契機。展廳裡以多媒體搭配空間裝置，模擬閉關修行時茅棚內的晝與夜，並將惟覺安公老和尚當年用功的經籍與撰寫的文章電子化，觀眾現場可透過互動裝置翻閱、體驗。

開山中台展區。圖／中台世界博物館

「宗承臨濟」是修行之路的起點；透過文獻史料與鮮少公開的舊照片，看見一位法師在動盪年代中潛心閉關參禪，進而走向說法度化的契機。圖／中台世界博物館

入口主視覺。圖／中台世界博物館

接著，以老和尚〈梨花偶成〉詩句為基礎規劃的梨樹空間當中，在一面梨花綻放與凋落的情境動畫前，可一起安坐於梨樹造型裝置下，聆聽開示法語。鄰近的「開山中台」展區則展出中台山創建時期的點滴；從民國七○年代轟動一時的十期禪七，描述惟覺安公老和尚如何在臺灣播下安定人心的禪修種子，到老和尚如何步履堅實地帶領弟子成就海納十方的道場。

走進以中台四箴行、佛法五化為主軸的「覺者宗範」展廳，搭配現場弧形環繞影片，觀眾得以一窺老和尚弘法、賑濟、文化交流、接引十方、創設學校等檔案影像或文件實物，並藉由點選互動平板中的老和尚開示影片、禪宗公案小故事、開光灑淨說明、有趣的「不神祕禪修班」介紹，探尋關於禪宗、禪修、老和尚說法的文獻記載。

走進以中台四箴行、佛法五化為主軸的「覺者宗範」展廳，搭配現場弧形環繞影片，觀眾得以一窺老和尚弘法、賑濟、文化交流、接引十方、創設學校等檔案影像或文件實物。圖／中台世界博物館

並藉由點選互動平板中的老和尚開示影片、禪宗公案小故事、開光灑淨說明、有趣的「不神祕禪修班」介紹，探尋關於禪宗、禪修、老和尚說法的文獻紀載。圖／中台世界博物館

手稿墨寶。圖／中台世界博物館

展廳內的相關文物見證諸多重要事跡，搭配豐富的多媒體陳設，勾勒出繼往開來、弘宗演教、至今仍不懈向前的中台世界。本次紀念特展與十方善信、藝文老朋友們共同回顧祖師行誼，也歡迎新朋友們來訪，認識台灣重要禪宗祖師創建中台、廣傳心法的數十年菩薩身影。

在「心燈不滅」向老和尚道別後，大小觀眾朋友請別忘記回到特展外的梯廳，選取一張與您投契的祖師法語帶回家，為您的生活增添一筆禪法與智慧。

圖／中台世界博物館