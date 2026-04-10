橘世代推出「人生故事寫作課」 專家教你用 AI 寫出專屬人生

對許多熟齡朋友來說，人生從不缺動人的故事，缺的是將回憶記錄下來的方法。那些藏在照片與記憶深處的片段，往往因為「不知道怎麼開始、如何下筆」，就這樣停留在心底。

寫作 教練鄭緯筌 （Vista）擁有工程師與資深媒體人背景，自2018年投入寫作教學，至今累積數百場課程經驗，學員橫跨20至70歲。他觀察到，年輕人常苦於沒有素材，而熟齡族群則剛好相反，因為人生閱歷豐富，隨便聊10分鐘，就有3篇文章的內容。問題從來不在故事不夠，而是卡在如何跨出第一步。只要找對工具與方法，每個人都能寫出屬於自己的精彩人生故事 。

橘世代與 Vista 合作推出「人生故事寫作課」，透過AI 協作與專業引導，帶領學員以更低門檻，開始寫下自己的人生。

熟齡寫作的三大關卡

在教學中，Vista 歸納出學員最常卡住的三個原因：

第一，是不敢開始。許多人對寫作的印象停留在學生時代被批改、評價的壓力，總覺得寫作是作家的專利，自己不夠格，因此遲遲不敢動筆。

第二，是完美主義。想把一輩子的故事一次寫清楚，反而愈想愈複雜，最後乾脆不寫。

第三，是情感門檻。人生故事往往牽涉到遺憾、失落或家人關係，情緒一湧上來，便停住了。

AI 讓寫作容易開始

進入AI時代，Vista 察覺這項科技能成為熟齡族最佳的寫作助手。在課堂中，AI扮演三個關鍵角色：提問、整理與修稿。學員可以先用語音說出回憶，由 AI 協助整理成段落與結構，再用自己的語氣補充與調整。

Vista 分享，曾有一位六十八歲退休老師，原本對科技感到陌生，但當 AI 將她口述的回憶整理成有條理的大綱時，她感動地說：「原來這就是我的故事，看起來真的可以寫成文章。」

那一刻，她不只是開始寫作，更是第一次看見自己的人生被好好整理出來；而這份感動，正是科技最溫暖的應用。

寫作最終價值 感受活過痕跡

當越來越多事情可以交給 AI 完成，寫作的價值反而變得更清楚。Vista 強調，「 AI 可以生成無數篇文章，但它永遠寫不出你的故事。」它沒有你的記憶、你的遺憾，也沒有你在某個時刻的情緒與感受。

寫作，不再只是產出內容，而是一種整理自己、理解人生的方式。

對熟齡族而言，更可以透過書寫來留下自己活過的痕跡。當人生走到一個階段，我們不免開始思考：我經歷過什麼？留下了什麼？寫作，就是把這些問題化為文字。不只是寫給別人看，更是一份送給自己的禮物，也是留給下一代的珍貴傳承。

橘世代「人生故事寫作課」，是一堂結合生命書寫× AI 輔助×現場陪伴的實作課。跟著老師一步步引導，你將學會如何運用AI提問、喚起記憶、鋪陳內容，最後把藏在心裡的故事，慢慢寫成一本屬於自己的生命小冊。課程詳情請點擊連結或電洽02-2649-1681按2。

「人生故事寫作課│ AI 助寫，零基礎也能寫一本書」。圖／橘世代提供

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